Kínának meg sem kottyan a vámháború

A Világbank 4,9 százalékos GDP-növekedést becsül 2025-re és 4,4 százalékot 2026-ra, miközben a kockázatok kiegyensúlyozottak: a kereskedelmi feszültségek és az ingatlanpiac további hanyatlása lefelé, míg a nagyobb fiskális élénkítés felfelé mutató kockázatot jelent. Az előző, 2025. júniusi prognózisban a Világbank még 4,5 százalékot várt 2025-re és 4,0 százalékot 2026-ra.
Azaz mindkét évre 0,4 százalékpontos emelést hajtott végre, jelezve a bizalom erősödését a gazdaság ellenállóképességében, például a tartós exportnövekedés miatt.
A revízió hátterében a harmadik negyedévi stabil teljesítmény és a fiskális intézkedések állnak. A harmadik negyedévben 1,1 százalékkal bővült negyedéves bázison a GDP, szezonálisan kiigazítva, a második negyedévi 1,0 százalék után, és az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékos éves növekedést ért el.
A jelentés hangsúlyozza a belső kereslet élénkítését célzó reformokat, beleértve a szociális védőháló erősítését, a magánberuházások ösztönzését és a helyi fiskális fenntarthatóság javítását. A fogyasztók viszont óvatosak maradtak a Világbank jelentése szerint a gyenge munkaerőpiac és a lehűlő ingatlanpiac miatt: a kiskereskedelmi forgalom július-októberben átlagosan csupán 0,06 százalékkal nőtt havi alapon, szemben a második negyedévi 0,2 százalékkal.
Az ingatlanpiac további gyengülést mutatott, miközben a gyártási és infrastrukturális beruházások lassultak a profitszűke és a helyi kormányzatok szűkös költségvetése miatt. Az exportnövekedést a fejlődő piacok felé irányuló szállítások támogatták a kereskedelmi bizonytalanságok ellenére: a kivitel július-októberben 4,7 százalékkal bővült éves alapon, miközben az Egyesült Államokba irányuló export 27 százalékkal esett vissza.
Az infláció továbbra is alacsony maradt, a fogyasztói árak az első tíz hónapban 0,1 százalékkal csökkentek, míg a termelői árindex 2,8 százalékos deflációt mutatott. A konszolidált költségvetési hiány októberig a GDP 6,1 százaléka volt, szemben az előző évi 5,3 százalékkal. A privát hitelkereslet gyenge maradt a monetáris lazítás ellenére, a nem pénzügyi szektor hitelei 8,7 százalékkal nőttek július-októberben.
Kína jövőbeli növekedése egyre inkább a belföldi kereslettől fog függeni
- hangsúlyozta Mara Warwick, a Világbank Kína, Mongólia és Korea részlegének igazgatója. "A rövid távú fiskális ösztönzők mellett a társadalombiztosítási rendszer strukturális reformjainak előre lendítése és a vállalatok számára előre jelezhetőbb környezet kialakítása segíthet erősíteni a bizalmat, és megalapozhatja a rugalmas, fenntartható növekedést" - mondta.
"Kína pénzügyi rendszere, különösen a nem banki intézmények, mint a magán nyugdíjalapok, életbiztosítók és befektetési alapok erősebb szerepet játszhatnának a háztartási fogyasztás támogatásában" - mondta Elitza Mileva, a Világbank Kínáért felelős vezető közgazdásza. "A tőkepiacok mélységének és átláthatóságának növelése, valamint a piaci erők hatékonyabb érvényesülésének lehetővé tétele a pénzügyi döntésekben javíthatná a hozamot, csökkenthetné az óvintézkedési megtakarítást, és elősegíthetné a fogyasztás irányába történő újra egyensúlyozást."
Címlapkép forrása: Shutterstock
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Dolgozik a katasztrófavédelem.
Néhány héten belül újabb több százmilliárd forintnyi EU-pénzt veszít el véglegesen a magyar kormány
Egyszerre három tényező miatt is csökken az elérhető pénzmennyiség.
Hatalmasat megy Donald Trump, neki aztán tényleg semmi sem elég
Neki nem elég a 25. Neki 50 kellett volna.
Amerikai államügyészek figyelmeztettek techóriásokat: veszélyes lehet, amit a mesterségesintelligencia-chatbotok mondanak
Többek között a Metát és a Google-t.
Kőkemény üzenetet küldtek Amerikában: "Gyerekek fognak meghalni!"
Teljesen kiborultak a szakemberek.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjainál
Eszkalálódik a feszültség.
Megfejtették a kutatók, hogy mi okozza a Pfizer-vakcina rettegett mellékhatását
A Covid elleni mRNS-vakcináknál jelentkezett ritkán.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!