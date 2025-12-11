Lakossági energiatárolós támogatás: fontos dátumot közölt Orbán Viktor

A kormány jövőre 100 milliárd forintos lakossági napelemes energiatárolós pályázatot indít.
A támogatás egyik feltétele az, hogy már legyen az igénylőnek napeleme vagy telepítsen ilyet.
A pályázaton háztartásonként
- 2,5 millió forintos támogatás érhető el,
- egy 10 kilowattóra (kWh) kapacitású tárolóra.
A kormány számítása szerint egy ekkora tároló jelenlegi piaci értéke 3,2 millió forint körül alakulhat (minden egyéb költséggel együtt), tehát a támogatási intenzitás 80% körül lehet.
Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban elmondta,
azért van szükség a támogatásra, mert a lakossági napelemek termelte áram egy része elvész, ha nem tudják azt feltermelni a hálózatra.
Ezért energiatárolók kellenek, hogy az elektromos áramot később is fel lehessen használni.
A miniszterelnök bejelentette a pályázat indulásának dátumait, eszerint
- január 15-én írják ki a pályázatokat, és
- február 1-jétől lehet pályázni.
Aztán igyekszünk azt gyorsan elbírálni
– tette hozzá Orbán Viktor.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
