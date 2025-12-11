Lakossági energiatárolós támogatás: fontos dátumot közölt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy mikortól lehet pályázni a lakossági energiatárolós támogatásra, amelyet a szerdai Kormányinfón jelentett be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A kormány jövőre 100 milliárd forintos lakossági napelemes energiatárolós pályázatot indít.

A támogatás egyik feltétele az, hogy már legyen az igénylőnek napeleme vagy telepítsen ilyet.

A pályázaton háztartásonként

2,5 millió forintos támogatás érhető el,

egy 10 kilowattóra (kWh) kapacitású tárolóra.

A kormány számítása szerint egy ekkora tároló jelenlegi piaci értéke 3,2 millió forint körül alakulhat (minden egyéb költséggel együtt), tehát a támogatási intenzitás 80% körül lehet.

Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban elmondta,

azért van szükség a támogatásra, mert a lakossági napelemek termelte áram egy része elvész, ha nem tudják azt feltermelni a hálózatra.

Ezért energiatárolók kellenek, hogy az elektromos áramot később is fel lehessen használni.

A miniszterelnök bejelentette a pályázat indulásának dátumait, eszerint

január 15-én írják ki a pályázatokat, és

írják ki a pályázatokat, és február 1-jétől lehet pályázni.

Aztán igyekszünk azt gyorsan elbírálni

– tette hozzá Orbán Viktor.

