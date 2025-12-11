  • Megjelenítés
Lakossági energiatárolós támogatás: fontos dátumot közölt Orbán Viktor
Gazdaság

Lakossági energiatárolós támogatás: fontos dátumot közölt Orbán Viktor

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy mikortól lehet pályázni a lakossági energiatárolós támogatásra, amelyet a szerdai Kormányinfón jelentett be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A kormány jövőre 100 milliárd forintos lakossági napelemes energiatárolós pályázatot indít.

A támogatás egyik feltétele az, hogy már legyen az igénylőnek napeleme vagy telepítsen ilyet.

A pályázaton háztartásonként

  • 2,5 millió forintos támogatás érhető el,
  • egy 10 kilowattóra (kWh) kapacitású tárolóra.

A kormány számítása szerint egy ekkora tároló jelenlegi piaci értéke 3,2 millió forint körül alakulhat (minden egyéb költséggel együtt), tehát a támogatási intenzitás 80% körül lehet.

Még több Gazdaság

Benzinkútból közösségi tér: évi közel 50 millió hot-dog a Mol Fresh Corner sikerének bizonyítéka

Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők

Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje

Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban elmondta,

azért van szükség a támogatásra, mert a lakossági napelemek termelte áram egy része elvész, ha nem tudják azt feltermelni a hálózatra.

Ezért energiatárolók kellenek, hogy az elektromos áramot később is fel lehessen használni.

A miniszterelnök bejelentette a pályázat indulásának dátumait, eszerint

  • január 15-én írják ki a pályázatokat, és
  • február 1-jétől lehet pályázni.

Aztán igyekszünk azt gyorsan elbírálni

– tette hozzá Orbán Viktor.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility