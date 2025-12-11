Tömeges tüntetések és politikai válság Bulgáriában

Ezrek vonultak utcára szerda este Bulgária-szerte a kisebbségi kormány ellen, mert szerintük a kabinet képtelen felszámolni az Európai Unió legszegényebb tagállamában burjánzó korrupciót.

A bolgár fővárosban, Szófiában és tucatnyi más településen is tüntetéseket tartottak, miközben Bulgária január 1-jén bevezeti az eurót. A szófiai parlament épületére lézerekkel

vetítették ki a "Lemondás", a "Maffia, takarodj" és a "Tisztességes választásokat" feliratokat.

"Szerintem az emberek ereje előbb-utóbb rákényszeríti őket a távozásra, mert rengeteg reformra van szükség" – mondta a 64 éves Dobri Lakov szófiai lakos a Reuters hírügynökségnek. "Mindenekelőtt igazságügyi reformra. Ha az igazságszolgáltatás rendbe jön, minden más is a helyére kerül" - tette hozzá.

A bolgár parlament csütörtökön bizalmatlansági szavazást tart Roszen Zseljazkov miniszterelnök kormányáról. Ez már a hatodik ilyen voksolás azóta, hogy a kabinet január 15-én hivatalba lépett.

A kormány a múlt héten a tömeges tiltakozások hatására visszavonta 2026-os költségvetési tervezetét, az első, euróban készült büdzsét. Az ellenzék és más szervezetek a társadalombiztosítási járulékok és az osztalékadó tervezett emelése ellen is tiltakoztak.

A költségvetés visszavonása ellenére a tüntetések nem csitultak abban az országban, ahol az elmúlt négy évben hét parlamenti választást tartottak – legutóbb 2024 októberében – a mély politikai és társadalmi megosztottság közepette.

A bolgár hírügynökség szerdai jelentése szerint Bojko Boriszov volt miniszterelnök, a kormányzó GERB párt vezetője közölte: a koalíciós partnerek megállapodtak, hogy nem mondanak le az euróövezethez való csatlakozás előtt. Az ellenzéki Folytatjuk a változást párt egyik vezetője, Aszen Vaszilev ezzel szemben leszögezte: "akkor is bevezetjük az eurót, ha a kormány addigra lemondott."

