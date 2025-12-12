Macron: Tíz évvel a párizsi egyezmény után kettőzzük meg klímavédelmi erőfeszítéseinket

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Tíz éve a Párizsban rendezett ENSZ-klímakonferencián (COP21) 195 ország történelmi vállalást tett arra, hogy együtt dolgozik azon, hogy a globális átlaghőmérséklet hosszú távú növekedése jóval 2°C alatt maradjon az iparosodás előtti szinthez képest, és arra törekszik, hogy a hőmérséklet emelkedése ne haladja meg a 1,5°C-ot. Franciaország teljes mértékben kivette a részét abból a törekvésből, hogy az együttműködés és az univerzális szolidaritás nagy pillanata sikerrel járjon. Egy évtizeddel később büszkék lehetünk arra, amit elértünk.

Franciaországban az üvegházhatású gázok kibocsátását 30%-kal csökkentettük az 1990-es szinthez képest, ebből 20%-ot 2017 és 2024 között. A 2017 előtti kevesebb mint évi 1%-os emissziócsökkentésről 2017 és 2021 között átlagosan 2% fölé gyorsultunk – majd 2022 és 2024 között átlagosan 4% fölé. Célunk, hogy 2030-ra 50%-os csökkenést érjünk el, ami azt jelenti, hogy évente 270 millió tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe.

Ezek az eredmények Franciaország közös teljesítményét jelentik – az ökológia olyan egyedi megközelítésének sikerét, amely a fejlődést és a környezetvédelmet egyszerre szolgálja, és lehetővé teszi, hogy egyszerre csökkentsük az emissziót és a munkanélküliséget. Nem vezetünk be szabályt anélkül, hogy ne kínálnánk hozzá megvalósítható alternatívát.

Nem áldozzuk fel a versenyképességet. A szuverenitást, a foglalkoztatást és a dekarbonizációt egyszerre szeretnénk megvalósítani.

Hogyan? Tiszta döntésekkel. Az ökológiát minden gazdasági, tervezési, energia-, agrár- és iparpolitikai intézkedés középpontjába helyeztem. A miniszterelnököt közvetlenül megbíztam az ökológiai és energetikai tervezés feladatával. A frissen publikált stratégiánk (National Law-Carbon Strategy) ennek egyik bizonyítéka: kijelöli az utat a karbonsemlegesség felé, és alakítja a szakpolitikáinkat.

Hat fontos alapelvre támaszkodunk:

1. A tudomány tisztelete és védelme

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületben (IPCC) kialakított konszenzus ad irányt nekünk. Az IPCC éppen múlt héten Párizsban kezdte meg hetedik jelentésének előkészítését, és tartotta meg első ülését a jelentés szerzőivel. Azért fektetünk olyan nagy mértékben a klímakutatásba és az innovációba, hogy új dekarbonizációs megoldásokat találjunk.

A kutatások tervezéséről szóló törvényünk és a France 2030 program révén gyakorlati kutatásokat és több száz, a klímaváltozás kérdéséhez kapcsolódó projektet finanszírozunk olyan különböző szakterületeken, mint a kis moduláris atomreaktorok, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén vagy a fenntartható üzemanyagok és vízgazdálkodás. A tudományos vélemények megkérdőjelezésének korában tovább gyorsítjuk ezt a munkát, és a Choose France for Science programjainkon keresztül igyekszünk a legjobb kutatókat Franciaországba vonzani.

2. Az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség felszámolása

Egyszerre dekarbonizált és szuverén energiarendszerre törekszünk – ez létfontosságú a nemzeti függetlenség és a klímavédelem szempontjából.

Már 2022-ben Belfortban felvázoltam energiapolitikánk alappilléreit:

a fosszilis energia fogyasztásának csökkentését,

a megújuló energiaforrások fejlesztését

és az atomenergia újraindítását.

Az eredmények kézzelfoghatók: 2024-re villamos energiánk több mint 95%-a dekarbonizált volt – ami világelső eredmény.

Korábban nem látott egyeztetések és tervezés után kijelöltük azokat a térségeket, ahol 2050-ig tengeri szélerőműfarmok épülnek fel.

Újraélesztettük az atomenergia-szektort: már zajlik hat új EPR2 típusú reaktor építésének előkészítése és finanszírozása,

előkészítése és finanszírozása, és fejlesztjük a hőtermelést szolgáló kis reaktorokat is .

. Egy valóban szuverén energetikai ipart építünk, és szándékom szerint még további lépéseket teszünk meg: 2027-re bezárjuk vagy átalakítjuk az utolsó széntüzelésű erőműveket.

3. Az ipar dekarbonizációjának támogatása

Franciaország újraiparosítása a világ dekarbonizációját is segíti. A zöld beruházások az elmúlt három évben közel 30%-kal nőttek Franciaországban, és 2024-ben az új gyárak harmadát zöldipari létesítmények tették ki. Megkezdtük az 50 legnagyobb szén-dioxid-kibocsátónak számító ipari telephely – amelyek Franciaország teljes emissziójának körülbelül 10%-át adják – átfogó dekarbonizációját. Ezek a telephelyek 2030-ra felére csökkentik kibocsátásukat.

A zöldipar munkahelyeket teremt az ország különböző régióiban. Szerte az országban tervezzük gyártani majd az elektromos járműveinket (például a Renault R5-öt Douai-ban), az akkumulátorokat, a hőszivattyúkat és a napelemeket.

Ezt európai szinten is folytatnunk kell – egyszerűsítenünk, innoválnunk és hatékonyabban kell védenünk iparágainkat a tisztességtelen versennyel szemben. Bízom benne, hogy az Európai Bizottság közelgő bejelentései majd bizonyítják, hogy ez a törekvés megfelelően halad előre, és valódi „európai preferenciát” eredményeznek, hogy Európa lehessen a világ legambiciózusabb dekarbonizációs projektjeinek helyszíne.

4. Az emberek érdekében történő fejlődés céljának fenntartása

Az ökológiának javítania kell az emberek mindennapi életét. Otthonaink felújítása lehetővé teszi mindenki számára, hogy csökkentse az energiaszámláját, elősegíti azt is, hogy országunk mérsékelje a fosszilis energiától való függőségét, és javítja az emberek életminőséget.

Ez a törekvés az egyenlőség és a vásárlóerő kérdésének állandó figyelembe vételét követeli meg. A szociális lízingprogramunk keretében 2024-ben 50 ezer alacsony jövedelmű háztartás juthatott új autóhoz havi 100 eurónál kisebb összegért, és idén újabb 50 ezer család részesülhet ebben. A MaPrimeRénov’ program és az energia-megtakarítási tanúsítványok rendszere révén elérhetővé tettük az emberek számára ezt az átállást. Kijönni a hónap végére a pénzünkből nem azt jelenti, hogy a világ végét kell siettetnünk.

5. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz

Fel kell készülnünk a klímaváltozás következményeire, amelyek már most is jelen vannak, és egyre erősödnek. Elfogadtuk a harmadik Nemzeti Alkalmazkodási Tervünket, és meghatároztunk egy útitervet, amelyhez minden intézkedésünket – a helyiektől az országos szintűekig – igazítjuk.

6. Európai és globális szintre kiterjeszteni a klímavédelmi fellépést

Európa a klímavédelem terén a legambiciózusabb kontinensnek számít, 2050-re a karbonsemlegesség célját tűzte ki. Az Európai Unió a klímavédelem vezető finanszírozója a világon. Franciaország teljes mértékben vállalja a párizsi klímamegállapodás és a globális klímaambíciók garantálójának szerepét.

Ezért indítottam el 2017-ben a One Planet Summit kezdeményezést, amelynek célja, hogy ágazatokon átívelő koalíciókat hozzon létre a kibocsátáscsökkentési és az alkalmazkodási projektek megvalósítására. Azóta 50 konkrét kezdeményezést indítottunk a klímaváltozás elleni küzdelem terén. Programjaink nyomán rekord idő alatt fogadta el az ENSZ a Kunming–Montreal Globális Biodiverzitási Keretrendszert és a Nyílt Tengerek Egyezményét, továbbá 4 milliárd eurót mozgósítottunk a műanyagszennyezés elleni küzdelemre, illetve több mint 19 milliárd eurót a biodiverzitás védelmére és az élelmezésbiztonság érdekében.

Tíz évvel a párizsi klímacsúcs után Franciaország adott otthont az ENSZ óceánkonferenciájának is, amelynek célja a klíma szempontjából létfontosságú ökoszisztémák védelme volt. Ezt a munkát minden állam szuverenitását tiszteletben tartva végezzük. Támogatjuk az igazságos energetikai átmeneti partnerségeket, és olyan innovatív finanszírozási megoldásokat keresünk, amelyek a magántőkét a globális dekarbonizációs célok szolgálatába terelik. Ezt az üzenetet vittem magammal a Belémben megrendezett COP30 klímacsúcsra is.

A párizsi klímacsúcs óta eltelt évtized a siker és az ambíció időszaka volt. Ugyanakkor nemzetközi feszültségek, a tudomány megkérdőjelezése, nemzetközi megosztottságok és a szabadság és testvériség egyetemes ideáljának gyengítésére vonatkozó törekvések is jellemezték. Franciaország – mint mindig – teljes mértékben részt vesz a klímavédelemért és a bolygónkért folytatott küzdelemben, amit a tudomány tisztelete, az ipari ambíciók, a fejlődés, a szolidaritás és Európa példamutató vezető szerepe vezérel.

Tegyük a következő évtizedet közös sikereink időszakává. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerül, ha hűek maradunk a tíz évvel ezelőtt Párizsban tett vállalásainkhoz.

