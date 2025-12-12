Veszélyes baktérium terjed Európában, egyre több megbetegedést regisztrálnak

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) november végén jelentette, hogy megnövekedett a Zöld-foki-szigetekről hazatérő utazók körében a Shigella Sonnei törzs által okozott fertőzések száma. A jelentések szerint az érintett turisták főként Santa Maria régióban, Sal vagy Boa Vista szigeteken található ötcsillagos, all-inclusive szállodákban tartózkodtak.
A Zöld-foki-szigetekről visszatérő utazók körében már 2022 szeptembere óta megfigyelhetők shigellosis esetek. A 2025-ös beteginterjúk arra utalnak, hogy egy korábban is érintett szállodalánc ismét szerepet játszik a fertőzések terjedésében.
A vérhas, vagy tudományos nevén Shigellosis, egy súlyos hasmenéssel járó fertőző betegség, amelyet a Shigella baktériumok nemzetségébe tartozó négy különböző faj okoz. Ezek a baktériumok a legfertőzőbb kórokozók közé tartoznak, elsősorban azért, mert rendkívül ellenállóak a gyomor savas környezetével szemben, így akár már nagyon kis számban bejutva is képesek megbetegedést kiváltani. A Shigella fertőzés jellegzetesen a kisgyerekeket és az időseket érinti, és megfigyelhető, hogy halmozódása késő nyáron és kora ősszel jelentkezik. A fertőzés terjedése a beteg ember székletével történik. Elkapható a széklettel szennyezett élelmiszerek és víz fogyasztásával, fertőzött tárgyak érintésével, valamint a legyek által közvetítve is.
Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Hivatala (UKHSA) korábban 137 megerősített Shigella sonnei fertőzésről számolt be október óta. Svédországban 26 esetet regisztráltak, amelyek közül 23-at október 24. óta jelentettek. A betegek medián életkora 52 év, a legfiatalabb 14, a legidősebb 77 éves, és 16 nő van közöttük.
Franciaországban 21 megbetegedést jelentettek, 10 nő és 11 férfi érintett, életkoruk 2-62 év között mozog. Közülük 16-an jártak nemrég a Zöld-foki-szigeteken. Hollandiában 2025 szeptemberében és októberében nyolc esetet regisztráltak, míg Írországban egy fertőzöttet azonosítottak, aki 2025 január közepén utazott a szigetországba.
Az ECDC szerint mérsékelt a kockázata annak, hogy az európai állampolgárok shigellosis fertőzést kapnak a Zöld-foki-szigeteken. A fertőzéseket elsősorban egy specifikus Shigella sonnei törzs okozza, ami közös forrásra vagy tartós átviteli útvonalra utal.
2023 februárjában az ECDC több mint 250 fertőzésről számolt be 10 európai országban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban 2022 szeptembere óta. A szakértők szerint a fertőzés többféle módon terjedhet, legvalószínűbb az élelmiszer általi terjedés, de a személyről személyre történő átvitel sem zárható ki.
Ez egy visszatérő járvány, amelynek alapvető terjedési okát további vizsgálatnak kell alávetni, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni a további esetek megelőzésére
- közölte a hatóság.
