Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"

Súlyos Németország válsága, de enélkül nem kezdődött volna el a gazdaság átalakulása

Németország gazdasága az elmúlt két évben gyakorlatilag recesszióban volt és várhatóan idén is csak nagyon szerény, 0,2 százalék körüli növekedésre lesz képes. Hogy látja, mi romlott el a német gazdaságban?

Amit Németországban látunk jelenleg, az nem a makrogazdaság hagyományos ciklikus ingadozása, hanem strukturális válság.

A vállalatok ráébredtek, hogy nem versenyképesek többé, termelőkapacitásaikat ezért olyan országokba telepítik, ahol olcsóbbak a működési feltételek. Ez az oka annak, hogy Lengyelország és Csehország gazdasága növekszik, ezek az országok ugyanis profitálnak a német vállalatok kapacitásáthelyezéseiből. De ez látható az autóipari vállalatok esetében Magyarországon is.

A válságoknak van azonban jó oldala is: ilyenkor van lehetőség a gazdaság szerkezetének átalakítására. Ezt sikeres időszakban soha senki nem kockáztatja meg.

A mostani válság lehetőség nemcsak Németország, hanem például Magyarország számára is, hogy profitáljon az ágazati átrendeződésekből és még jobban beépüljön az európai ellátási láncokba. A német vállalatok jelenleg olyan régiók után kutatnak, ahol a hazainál olcsóbb a munkaerő, alacsonyabb az adóteher, illetve kevesebb a szabályozás, mert úgy érzik, ezzel tudnák helyreállítani elveszett versenyképességüket.

Inkább a nemzetközi trendek, vagy a német gazdaság szerkezeti problémái okozzák a jelenlegi krízist?

Teljesen egyértelmű, hogy Németország jelenleg strukturális, szerkezeti válságban van. Az elmúlt három évben a gazdaság gyakorlatilag recesszióban volt és idén is csak minimális növekedés várható. Ilyenre a második világháború vége óta nem volt példa.

A gazdaság szenved az óriási bürokratikus költségek, túlszabályozások, a munkaerőpiac rugalmatlansága, valamint a magas munkaerő- és energiaköltségek miatt.

Ha az energiaköltségeket nézzük, európai versenytársaihoz képest Németország kifejezetten rosszul teljesít, az energiaintenzív ágazatok (vegyipar) azonban csak az ipar körülbelül 15-20 százalékát teszik ki, tehát önmagában az energiaárak emelkedése nem felelős a krízisért. A válság általános, fő oka pedig az új, elsősorban kínai kihívók megjelenése.

Melyek a német gazdasági válságot okozó legfontosabb tényezők?

Kicsit messzebbről közelíteném meg a kérdést. Az elmúlt húsz évben a német gazdaság kifejezetten sikeres volt, a GDP (és a lakosság jövedelme) mintegy 30 százalékkal emelkedett ebben az időszakban. A kormány és a vállalatok figyeltek az apró részletekre és számos jóléti intézkedést hoztak, a jövőbeli válságra való felkészülés azonban elmaradt. A koronavírus-járványt kísérő válság kezelése sikeres volt,

a tartós gazdasági problémákat viszont eddig mindenki a szőnyeg alá söpörte.

Napjainkban a vállalatok helyzetét nehezítik az új versenytársak, a magas energiaköltségek, illetve a túlszabályozás és a bürokratikus terhek. Szintén meg kell említeni az energiatermelő rendszer transzformációját, amely új szabályokat és beruházásokat követel. Nagy szükség van új erőművekre, a tárolóegységekre és a hálózati kapacitás bővítésére is, ezek tervezése és előkészítése viszont korábban nagyon hosszú időt (gyakran akár 5 évet) igényelt. Ez a sikeres időszakban belefért, most viszont nem. Bár a német kormány most egy évre rövidítette a folyamat időtartamát, az intézkedés mutatja, hogy

a problémákra gyakran olyankor érkezik a reakció, amikor már túl késő.

A reformok azonban már elkezdődtek: a kormány gyorsítja a beruházásokat és az engedélyeztetési folyamatokat, illetve próbálja kezelni a többi strukturális problémát is, szóval jövőre és 2027-ben is növekedést fogunk látni Németországban.

Hogyan fordulhatott az elő, hogy Németország nem volt felkészülve a válságra?

Egy olyan transzformáció közepette, mint ami most zajlik az energiaszektorban, nehéz felkészültnek lenni a válságra. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a vállalatoknak és a lakosságnak le kell mondania jogaik egy részéről, amik a beruházások elleni tiltakozáshoz kapcsolódnak.

Egy jelentős szerkezeti átalakulás ráadásul azzal jár, hogy az emberek egy részének szenvednie kell. Márpedig amikor jól megy a gazdaság, nincs olyan vezető (akár kormányzati, akár vállalati), aki azt mondja az embereknek, hogy szenvedniük kell.

Most viszont nincs növekedés, a munkanélküliségi ráta emelkedik, ami egyértelműen jogi-gazdaságpolitikai reformokért kiált. Egy ilyen helyzetben mindenki érdeke a jogrendszer egyszerűsítése, még ha ez bizonyos tiltakozási jogokról való lemondással is jár.

A gazdaság korábbi húzóágazatai egyaránt szenvednek

Hogy látja a német autóipar jelenlegi helyzetét?

Az autóiparban komoly átrendeződés zajlik, aminek jelentős része az elektromos autókhoz köthető. E téren a kormány nem végzett jó munkát. Az elektromos autók vásárlása után járó állami támogatásokat ugyanis egyik pillanatról a másikra leállították, ami miatt tavaly összeomlott az értékesítés. Bár a vásárlások támogatását azóta a kormány újraindította, a közvetlen ösztönzés még mindig kevés, a töltőállomások alacsony száma pedig még szintén hátráltatja az elektromos autók terjedését.

A szektor legnagyobb kihívását azonban a kínai versenytársak előretörése okozza, amely ellen az újonnan kiépülő iparágakban időlegesen vámokkal kell Európának védekeznie.

A német kormány vagy a vállalatok felelősek inkább az autóipar romló versenyképességéért, csökkenő piacrészesedéséért és külföldi importfüggőségéért?

Tíz évvel ezelőtt a német vállalatok külföldön magasabb átlagos piacrészesedéssel rendelkeztek az elektromos autók piacán (25 százalék), mint a hagyományos robbanómotorú autókén (10-15 százalék). A német vállalatokat számos kritika éri azért, mert "átaludták" az autóipari forradalmat, valójában azonban olyan korán próbálták meg felfuttatni ezen üzletágukat, amikor a kormányzati ösztönzés és az infrastruktúra még elégtelen volt. Mivel a kísérlet nem hozott azonnali sikert (magas ára miatt az elektromos autók kezdetben csak lassan terjedtek), a vállalatok leállították programjaikat és kimaradtak a szegmens későbbi felfutásából.

Most az a helyzet, hogy az Európai Bizottság előírja az autógyártó vállalatok számára, hogy a megtermelt járművek átlagosan mennyi CO₂-t bocsáthatnak ki, és ha ezt nem tudják teljesíteni, büntetést kapnak. Azok a gyártók, akik sok elektromos autót adnak el (mint például a Tesla), emissziós jóváírást (kreditet) termelnek, amit más gyártók - akiknek például alacsony elektromos autó-részesedés miatt nehéz a kritérium teljesítése - megvehetnek vagy közös flotta-elszámolásban (flotta-pooling) használhatnak. Mivel a kreditek olcsóbbak a várható büntetésnél, a gyártók jellemzően ezt a megoldást választják.

Az elektromos kapacitásaikat korábban leépítő német gyártók tehát jelenleg versenytársaiknak kénytelenek fizetni azért, hogy megfelelhessenek az uniós szabályozásoknak. Ezzel szerintem az EU túl messzire ment.

A német autógyártók az elmúlt években elkezdtek kiszorulni a kínai piacokról, versenyképességüket pedig a túlzott EU-s szabályozások és a megfelelő gazdaságpolitikai védelem hiánya miatt is rontja. Az autóipart is átformáló zöld átállás várhatóan még 5-10 évig eltart majd, tehát még mindig sok lehetőség van benne, de ehhez szükség lenne a szabályozási rendszer reformjára, a kínai terjeszkedés visszaszorítására és az európai vállalatok védelmére. A "Kína-problémától" eltekintve a német autóipari vállalatok nincsenek rossz helyzetben, a potenciál (elektromos autókhoz és önvezetéshez kapcsolódó szabadalmak) pedig megvan a nemzetközi értékláncokba való visszakapcsolódáshoz.

Említette, hogy számos szabályozói és stratégiai hiba is nehezítette az elmúlt években a német vállalatok helyzetét. Mik voltak azok a tévedések, amik leginkább hozzájárultak a mostani gazdasági válsághoz és a vállalati versenyképesség csökkenéséhez?

Az egyik fő probléma az alulberuházottság. Angela Merkel kancellárságának utolsó éveiben ugyan elkezdte növelni a beruházásokat, ez azonban túl késő volt, amint azt az infrastruktúra romló állapota is mutatja.

Szintén több hiba köthető az energiaszektor transzformációjához. A német kormány és az EU óriási összegekkel ösztönzi a megújuló termelőegységek telepítését, ezt azonban a hálózati infrastruktúra és a tárolókapacitások nem követték le. Ezért történhet meg az, hogy bizonyos időszakokban az energia ára 0 euróra csökken (túltermelés), máskor pedig az alacsony kínálat miatt megugrik (importigény). A termelőegységek támogatását vissza kellene fogni és inkább a kísérő infrastruktúra fejlesztését kellene ösztönözni. Az árampiaci szabályozás átalakítására szintén szükség lenne.

A rossz szabályozói-ösztönző rendszernek vagy az orosz-ukrán háborút kísérő energiaválságnak volt nagyobb szerepe a vállalati versenyképesség romlásában?

A háborút kísérő energiaválság kormányzati kezelése véleményem szerint jól sikerült, az árak azonban nem csökkentek vissza a 2019-es szintre, hanem a korábbi szint mintegy 2-3-szorosán ragadtak. A problémák egy része valóban az olcsó orosz gáz megszűnéséhez köthető, de a zöld átállás szintén nem eddig képes olcsó energiával kiszolgálni a német iparvállalatokat.

A megújuló forrásokból kinyert energia ugyanis Németországban szintén drágább, mint a fosszilis energia - ezért a megújuló energiát használó vállalatok nem tudnak versenyezni a fosszilis energiát fogyasztó külföldi versenytársaikkal. A német cégek ráadásul a megújuló energiára épülő külföldi vállalatokkal szemben is versenyhátrányban vannak, mivel más országokban jobbak az energiatermelés adottságai (szélenergia-potenciál, napsütéses órák száma). A napenergiát hasznosító Spanyolország vagy az atomenergia-termelésben élen járó Franciaország ezért jóval népszerűbb beruházási célpont a vállalatok körében.

Hiba volt akkor leállítani a német atomerőműveket?

Szerintem igen. A számok azt mutatják, hogy kifejezetten biztonságos és olcsó energiaforrás, Németország gazdasági érdekei pedig megkívánták volna, hogy ezek az erőművek működjenek.

Mondhatjuk, hogy a megugró energiaköltségek voltak a vállalati versenyképességi romlás fő okai?

Hozzájárult, de nem ez volt a fő kiváltó ok. Az energiaintenzív ágazatok a gazdaságnak mindössze 3-4 százalékát teszik ki, Németország pedig sohasem volt olcsó ország. A munkaerőköltségek például a legtöbb iparágban - köztük az autóiparban - a kiadások sokkal nagyobb részét teszik ki, mint az energiaköltségek.

Hogy értékeli Németország külkereskedelmi politikáját? Határozottabban fel kellett volna lépnie a kormánynak a német vállalatok védelmében, különösen a kínai partnerekkel szemben?

A Kínával szembeni fellépés lehetett volna határozottabb, de az elmúlt évtizedekben a vállalatok sikere az olcsó nyersanyagokon és a stabil kínai piacokon alapult, így a szereplők érthetően mindent megtettek a jó viszony fenntartása érdekében. Az elmúlt évtizedekben kialakult kínai importfüggőségre viszont gyorsan reagálni kell, és a német vállalatok ezt meg is kezdték. A Volkswagen például nemrég jelentett be kínai beruházásokat, amellyel az ellátási láncokat igyekszik rövidíteni.

Ettől függetlenül rövid távon rettentően nehéz lesz csökkenteni a kínai függőséget és véleményem szerint szintén nehéz lesz megtalálni azokat a területeket, ahol Kínát függő viszonyba lehetne szorítani. Márpedig hosszú távon csak ez erősíthetné az EU és Németország külpolitikai befolyását.

Az ellátási láncokat érintő probléma azonban csak egy a szisztematikus gazdasági kockázatok közül. A vállalatoknak a pénzügyi rendszer szereplőihez hasonlóan szintén aktívan kellene modellezniük, tesztelniük és kezelniük működési kockázataikat.

A kormány gazdaságélénkítő programja hozhat némi fellendülést, de a válságból való kikecmergéshez szerkezeti reformok kellenek

Az elemzők és a piaci szereplők egyaránt sokat várnak a tavasszal elfogadott, 500 milliárd euró összértékű gazdaságélénkítő programtól, amelyet szabályozói reformok is kísérnek. Képes lesz ez valós gazdasági fordulatot hozni a gazdaságban, vagy - ahogy arról a kutatóintézetek vádjai szólnak - az általános kiadások fedezésére fognak fordítódni?

A 12 évre elfogadott 500 milliárd eurós kormányzati program mindenféle visszajelzést kapott a szakértőktől. Fontos azonban látni, hogy éves szinten mindez már 50 milliárd eurónál is kevesebb keretet jelent, amiből 10 milliárd ráadásul a megyei/regionális költségvetésekbe folyik majd be. Ezen szervezetek jelenleg súlyos finanszírozási gondokkal küzdenek, ha viszont hiteleik visszafizetésére fordítanák a kormányzati forrásokat, akkor annak nem lenne semmilyen reálgazdasági hatása. A központi kormányzati beruházásokat tekintve Németországnak nem volt nagy lemaradása régiós szinten, a gondot az okozza, hogy a megyék és önkormányzatok beruházásai hiányoznak.

A fennmaradó összeg esetén a kulcskérdés az lesz, hogy mennyi fordítódik beruházásokra, kutatás-fejlesztésre és mennyi a költségvetés rendes kiadásaira.

Véleményem szerint jóval több beruházást kellene a csomagnak tartalmaznia, főleg az infrastruktúrához kapcsolódóan.

Ha a forrásokat technológiai fejlesztésre fordítjuk, akkor komoly lökést tud adni a gazdaságnak. A folyamatot erősítheti a védelmi kiadások emelése is - bár véleményem szerint ezt nem hitelfelvételből, hanem a kormányzati bevételekből kellene finanszírozni -, de ehhez is szükséges a munkatermelékenység emelése. A reformok végrehajtása elkezdődött, de a források ésszerű felhasználása kulcskérdés lesz.

Hogy értékeli a jövőre induló kormányzati gazdaságélénkítő csomag intézkedéseit és célkitűzéseit?

Az nagyon valószínű, hogy jövőre bővülni fog a német gazdaság, de három év recesszió után és rengeteg kihasználatlan kapacitás mellett ez várható is. A jövő évre becsült 0,9 százalékos GDP-növekedésből azonban 0,3 százalékpont a több munkanapnak köszönhető, a strukturális élénkülés tehát lassú marad. A fiskális élénkítés GDP-növelő hatása konzervatív becslések szerint újabb 0,3 százalékpont lehet, bár mások 0,8-1 százalékpontos hozzájárulást várnak. A kormányzati program élénkítő hatása valószínűleg korlátozott marad a hosszú tervezési-egyeztetési folyamatok és a bizonyos szektorokban látható korlátozott kapacitások miatt.

A tavasszal elfogadott csomag jelentős része bérekre, szociális kiadásokra, valamint a belföldi szolgáltatócégeknek nyújtott adókedvezményre megy el, ami viszont nem fogja javítani a gazdaság teljesítményét. Véleményem szerint ezért nem kifejezetten jó az elfogadott intézkedés, az állami támogatásoknak ugyanis sokkal nagyobb mértékben kellene célozniuk a nemzetközi piacokon versenyző vállalatok versenyképességének javítását.

Úgy vélem, hogy a kormánynak sokkal jobban kellene figyelnie a költségvetés bevételi oldalára, amit a gazdasági növekedés gyorsításával lehetne legjobban bővíteni.

Ez a csomag szerintem nem egy jó csomag, mert sokkal inkább fókuszál a kiadásokra és a szociális támogatásra, mint a gazdaságélénkítésre. A kiadások kiegyensúlyozottak az üzleti és szociális célokat tekintve, véleményem szerint viszont sokkal több konkrét gazdasági ösztönzés kellene. A támogatásoknak inkább a kutatás-fejlesztésbe kellene áramlania.

Érvényes ez az infrastruktúrára is? Hogy látja a jelenlegi helyzetet?

A fejlesztések egy része a közúti infrastruktúrába áramlik, de szintén fontos előrelépést hozhat a légi közlekedést sújtó adók tervezett csökkentése is. A vasúti hálózat minősége nagyon leromlott az elmúlt években, itt nemcsak pénzre, hanem átszervezésekre és a reformokat bénító túlzott szakszervezeti jogok korlátozására is szükség lenne. A versenyképességet a személy- és teherszállítás két külön vállalatba történő szervezése is javítaná, utóbbi ugyanis így működhetne piaci alapokon.

Az európai statisztikákból az látszik, hogy Németország némileg lemaradt a digitális átalakulásban a kontinens többi országához képest. Egyetért Ön ezzel? Hogy látja az adminisztratív rendszerek és a digitalizáció helyzetét?

A probléma leginkább az államigazgatásban és az egészségügyi szektorban súlyos, a gyorsabb felzárkózást pedig nem a komplexitás és a technikai akadályok, hanem a politikai akarat hiánya gátolja.

Mindkét szektor kormányzati kontroll alatt van, tehát nyilvánvaló az államigazgatás felelőssége a lemaradásban.

Mire lehet elég a szeptemberi kormányzati reform? Friedrich Merz kormánya nemrég jelentette be, hogy csökkenti a vállalatokat sújtó adminisztratív terheket és ösztönzi a gazdaság digitalizálását.

Az irány mindenképpen jó, de még számos intézkedés szükséges ahhoz, hogy a gazdaság ki tudja használni a részletesebb adatgyűjtésből és erősebb digitalizációból fakadó előnyöket. Korábban a területnek nem volt saját felelőse, most már igen, ez azért optimizmusra adhat okot.

A kormányzattal szemben az ipar relatíve jól áll a folyamatban, elég, ha az ipar 4.0-ra vagy a mesterséges intelligencia terjedésére és az automatizációra gondolunk.

Hogy áll Németország az AI-infrastruktúra és a technológiai fejlődés terén?

Kapacitásokban természetesen nem fogunk tudni versenyezni az Egyesült Államokkal, de az új technológiák használatában és gazdasági integrációjában szerintem jól állunk. Az oktatás és a kutatás-fejlesztés a mesterséges intelligencia felé mozdul, szóval e téren nincs ok aggodalomra.

A gazdasági szerkezetváltás elkezdődött, de az eredményekre még éveket kell várni

Hol tart jelenleg a német gazdaság szerkezetváltása? A kormányzat sok év után idén konkrét intézkedésekkel is jelzi, hogy a szerkezeti reformok megkezdődtek. Ön szerint hol áll jelenleg ez a folyamat és mennyi időre lesz szükség a végrehajtásához?

A vállalatok apránként alkalmazkodnak a változó helyzethez, de a folyamat sebessége és mélysége főleg a kormányzaton múlik, ahol egyelőre nem látszanak még a markáns változás jelei. Németország helyzete jelenleg nem tragikus, az előrejelzett nagyon lassú növekedés akár évekig is fenntartható, de egyértelmű, hogy a gazdaságban rejlő potenciál messze nincsen kihasználva.

Ha a jelenlegi politikai környezet fennmarad, akkor Németország akár hosszú évekre stagnálásközeli állapotba ragadhat.

Támogatja kellő mértékben a német kormány a gazdaság szerkezeti átalakulását?

Nem egyértelmű a kérdés, mert az egyes üzleti szektorok más és más helyzetben vannak. Az acéliparban például túl nagy az állami támogatás, a többi, főleg energiaintenzív iparágban viszont túl kevés. Márpedig az energetikai kérdések nagyban meghatározzák a német vállalatok gazdasági kilátásait. Bár a megújuló forrásokon alapuló termelés egyre nagyobb mértékű, az energia Németországban továbbra is drága. Földrajzi helyzetéből adódóan Németország nem rendelkezik olyan gazdag megújuló energiaforrásokkal (nap, szél), mint mondjuk Spanyolország vagy az afrikai országok, így az energia egy részét várhatóan még sokáig ezen országokból fogják importálni.

Az alacsony hozzáadottértékű, nagy energiaigényű iparágak esetében már megindult a termelés más országokba történő kiszervezése, ami az egyetlen gazdaságilag helyes reakció.

Az állam szavatolhatná ezen vállalatok németországi működését, de a magas energiaigény miatt ennek hosszú távon ennek nincs értelme.

A magas hozzáadottértéket képviselő vállalatok - még, ha energiaintenzívek is - azonban Németországban maradnak, mert a működtetésükhöz szükséges magasan képzett munkaerő, kutatóintézetekkel való együttműködések, innováció és kutatás feltételei ugyanis máshol nem adottak.

Az alacsony hozzáadottértékű vállalatok azonban idővel máshová fognak települni, ezt pedig Németországnak engednie kell.

Milyen konkrét beavatkozásokra lenne szükség a mélyebb szerkezetváltáshoz?

A zöld átálláshoz kapcsolódó állami támogatásokat szerintem újra kellene osztani, a szabályozást pedig módosítani.

Európában működik a károsanyag-kibocsátás csökkentését ösztönző kvótakereskedelmi rendszer, szerintem hagyni kellene, hogy a piac szabályozza önmagát. Az energiahálózat kapacitásai viszont bővítésre szorulnak, valamint a régiós energiaár-rendszer bevezetésére is egyre nagyobb szükség lenne.

Gazdaságilag a legnagyobb problémát szerintem mégis a közösnek mondott európai piacok túlszabályozottsága jelenti.

Az IMF jelentése szerint több mint 40 százaléknyi - vámokhoz hasonló - adó- és adminisztratív költség terheli az EU-n belüli kereskedelmet, Németországnak szerintem sokkal nagyobb nyomást kellene helyeznie az uniós szabályozókra, hogy ezen akadályokat visszaszorítsák.

Németország hosszú távú gazdasági kilátásait vizsgálva gyakran felmerülő kérdés a munkaerőpiac helyzete, amely jelenleg több folyamatot is tükröz. Rövid távon az látszik, hogy emelkedik a munkanélküliség, hosszú távon azonban a munkaerőkínálat szűkülése és öregedése a legnagyobb veszély a szakértők szerint. Az Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) előrejelzései szerint ugyanis a munkaerőállomány a mostani 46 millió főről 2060-ra 40 millió közelébe csökkenhet. Melyik folyamat a meghatározóbb és mekkora veszélyt jelentenek ezek a trendek?

A munkanélküliségi ráta szerencsére még mindig alacsony. A 2000-es évek elején például, amikor Németország "Európa beteg embere" volt, a ráta 10 százalék felett volt. A munkaerőpiaci helyzet tehát továbbra is stabil, a gazdaság szerkezeti átalakulása azonban megkezdődött, ennek jelei pedig egyre jobban látszanak. A hagyományos ipari szektor kapacitásai és munkaerőállománya zsugorodik, eközben viszont a szolgáltató- és egészségügyi szektoroké emelkedik. A fiatalok nem az iparban, hanem az egészségügyi és szolgáltatószektorban helyezkednek el. A mostani válság felgyorsította a folyamatot, de a problémák nagy részét régiós szinten kell megoldani. Németország hagyományos ipari vidékien a munkaerő átképzése és alternatív munkalehetőségek teremtése komoly feladat lesz, de a hadiipar felfuttatása valamelyest megkönnyíti a folyamatot a könnyebb munkahelyi alkalmazkodás miatt.

A demográfiai helyzet valóban aggasztó, de Németország még így is jobban fel van készülve a krízis kezelésére, mint számos másik európai ország. A kormány például 67 évre emelte a nyugdíjkorhatárt, valamint próbálja ösztönözni a minél tovább tartó munkavégzést is. A munkaerőállomány csökkenésére hosszú távon a termelőkapacitások külföldre telepítése, valamint az automatizálás jelenthet, de a nyugdíjrendszer reformja elkerülhetetlen lesz. Márpedig ezt a reformot senki sem szeretné elkezdeni, ezt látjuk már 20 éve itthon és Európa többi országában is.

A potenciális munkaerőállomány várható alakulása az Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kutatása szerint. A narancssárga sáv 66 százalékos konfidenciaintervallumot jelöl. Forrás: IAB.

A kérdésnek azonban van egy fontos vagyoni, egyenlőtlenségi vetülete is. A mostani nyugdíjasok gazdagok (gazdagabbak mint a fiatalok), de ebben nagy szerepet játszott az elmúlt évtizedek gazdasági növekedés is. Amikor a mostani fiatalok nyugdíjasok lesznek, természetszerűleg gazdagabbak lesznek, mint a mostani nyugdíjasok, amihez a korábbi generációk is hozzátették a magukét a tőkefelhalmozásban. A nyugdíjrendszer kérdése tehát szerintem nem egyenlőtlenségi, hanem munkaerőpiaci kérdés: ha ugyanis túl sok jövedelmet von el a kormány a dolgozóktól a nyugdíjak fedezésére, akkor egy idő után senki sem akar dolgozni majd.

Mikor térhet vissza Németország a tartós dinamikus növekedéshez?

A német gazdaság továbbra is jó alapokon áll: a kutatás-fejlesztésre a GDP 3 százalékát költi a kormány, sok a kutatóintézet, magas szintű az oktatás. A fellendülés azonban csak hosszabb távon indulhat be, azonnali sikerekhez ugyanis öt évvel ezelőtt kellett volna a termelést fellendítő találmányoknak megszületniük.

Ha Németország kormánya a termelés helyett elkezdi a kutatás-fejlesztést ösztönözni, akkor ismét növekvő pályára állhat a gazdaság, a jövőben ugyanis nem az olcsó termelési tényezők, hanem a technológiaiak jelentik majd a versenyelőnyt.

A termelési folyamatok kiszervezése is sok új lehetőséget teremtene, illetve javítaná a termelékenységet. A gazdasági tevékenység földrajzi átszervezése mellett pedig a nemzetgazdaság természetes átalakulása is zajlik, ami az ipari szektor fokozatos zsugorodását és a szolgáltatószektor előretörését jelenti.

Összességében úgy gondolom, hogy Németország gazdaságában továbbra is van potenciál, az autóipar, a gépgyártás, a gyógyszeripar, valamint a vegyipar innovatív része évek múlva is hajtani fogja a növekedést.

