Kenneth Rogoff: Trump bevándorlási politikája súlyosabb károkat okoz, mint a vámháború

A bevándorlás kérdése a politika központi törésvonalává vált. Ez sehol sem látszik jobban, mint az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, ahol az ezzel kapcsolatos retorika egyre abszurdabbá válik.

A háttérben meghúzódó közgazdasági összefüggések azonban teljesen egyértelműek. A legtöbb fejlett gazdaság társadalma gyors ütemben idősödik, és a demográfiai visszaeséssel együtt jár a munkaerő létszámának csökkenése is. Bár az automatizálás és a mesterséges intelligencia enyhítheti e nyomás egy részét, egyikük sem tudja kielégíteni az egészségügyi dolgozók és az idősgondozók iránti gyorsan növekvő igényt, és nem tudja helyettesíteni a pedagógusokat, vízvezeték-szerelőket és számtalan más szakembert, akiknek munkája még mindig pótolhatatlanul az emberi kéztől függ.

Ezzel szemben a fejlődő világban óriási a munkaerő-kínálat, de nincs elég jó munkahely, hogy felszívja azt.

Csak Afrikában az előrejelzések szerint a következő negyedszázadban több mint 600 millióval nő majd a munkaképes korú népesség száma. Globálisan ez az adat az egymilliárdot közelíti.