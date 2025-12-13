Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Magyarország és Európa jelenlegi gazdasági helyzetéről, valamint a közép-kelet-európai régió felzárkózásáról és jövőbeli gazdasági szerepéről beszélt Achim Wambach, a ZEW Kutatóintézet igazgatója. Az interjú első felében (amely itt olvasható) a fókusz Németország gazdasági krízisén volt, míg a beszélgetés mostani, második részében a magyar gazdaság helyzete, a kormányzati stratégia, euróbevezetés, régiós felzárkózás, valamint versenyképességi kérdések kerültek szóba.

A magyar gazdaság több területén is aggasztó a helyzet

Németország és Magyarország gazdasága stagnált az elmúlt öt évben. A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium értékeléseiben gyakran elhangzik, hogy a hazai gazdaság rossz közelmúltbeli teljesítményéért nagyrészt a német recesszió felelős. Ennyire egyértelmű az összefüggés?

A német és a magyar gazdaság ezer szállal kötődik egymáshoz, így a kijelentésnek lehet alapja, de érdemes megnézni a Németországgal legalább ugyanilyen szoros kapcsolatban álló Csehországot és Lengyelországot, amelyek mégis képesek voltak dinamikus növekedést felmutatni az utóbbi években.

Az interjú első részében elmondta, hogy Németországban súlyos problémát okoz a beruházások alacsony szintje. Mekkora negatív hatása van ennek a Magyarországra érkező külföldi tőkebefektetésekre (FDI) és a gazdasági teljesítményre nézve?

Bár a német vállalatok bővülése és az ebből fakadó beruházások valóban visszaszorultak az elmúlt pár évben, úgy gondolom, hogy

Németország jelenlegi válsága lehetőségeket nyit a környező országok, így Magyarország számára is, a termelőkapacitások áthelyezésén keresztül.

A német vállalatok olyan helyeket keresnek üzemeiknek, amelyek közel vannak és jó gazdasági feltételekkel (például olcsó és szakképzett munkaerővel, adóelőnyökkel, kedvező szabályozási környezettel) rendelkeznek. Ez rengeteg potenciált jelent a környező országok számára.

Magyarország sokat tesz a külföldi beruházások ösztönzéséért, de hasonló erőfeszítéseket tesz a többi régiós ország, például Csehország vagy Lengyelország. A külföldi befektetések alapvető feltétele a politikai stabilitás és a kiszámítható szabályozás, ez utóbbit tekintve pedig Magyarország hátrányban van.

Hogy tudná Magyarország jobban kihasználni a német vállalatok stratégiaváltását?

Az első és legfontosabb egy olyan gazdasági környezet megteremtése, amely támogatja a külföldi tőkebefektetést és beruházásokat. Ebben szerintem Magyarország jól teljesít, Németországnál legalábbis sokkal jobban. Európa többi országában - például Franciaországban vagy akár Magyarországon - kevésbé szigorúak a kormányzati szabályozások és kisebb a bürokrácia, ami ösztönzi a külföldi beruházásokat.

Magyarország esetében elsőként az autóipart kell megemlíteni, de jó a helyzet a kiskereskedelmi, a pénzügyi és a szolgáltatási szektorban is.

A szabályozási környezet tekintetében Magyarország régiós versenytársai előnyben vannak, mivel jelenleg sok a korlátozás és magas a kormányzati intézkedések körüli bizonytalanság.

Márpedig az USA példája is azt mutatja, hogy amikor egy kormány jelentős bizonytalanság mellett alakítja gazdaságpolitikáját, akkor a beruházások elmaradnak. Ez történt 2017-ben, és hasonló mintázat figyelhető meg napjainkban is. Ilyen helyzetben a vállalatok kivárnak. Megvárják a végleges vámokat, adókat, gazdaságpolitikai irányt, és csak a stabilitás elérése után kezdik el megvalósítani beruházásaikat.

Hogy látja Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét?

Szerintem Magyarország még mindig vonzó hely a külföldi tőkebefektetők számára, legalábbis ami a feldolgozóipari szektort illeti.

A többi területen viszont aggasztó a helyzet: az olyan kormányzati terhek, mint a bankadó vagy a kiskereskedelmi láncokat sújtó árréskorlátozások elriaszthatják a külföldi beruházókat. Egy nyitott, külkereskedelemtől függő kelet-közép-európai ország esetében ez nem jó gazdaságpolitika.

Strukturálisan nézve viszont Magyarország még mindig profitál a beruházási lehetőségekből, az alacsony vállalati adókulcsból és az olcsó munkaerőből.

Ami a gazdaság elmúlt évekbeli teljesítményét illeti, ez Németországhoz hasonlóan Magyarországon is számos tényező együttes eredménye, a magasabb energiaköltségektől az európai uniós források hiányától kezdve egyes szektorok túlszabályozásán át egészen a külkereslet visszaeséséig.

Mit gondol az elmúlt évek magyar kormányzati gazdaságpolitikájáról, amely az autógyártást és az akkumulátorgyártást helyezte előtérbe? A mostani rossz iparági számok fényében hibás volt Ön szerint ez a stratégia?

Hosszú távon a probléma szerintem sokkal inkább a kutatás-fejlesztés alacsony szintje lesz. Az alapvető stratégiai kérdés ugyanis az, hogy Magyarország továbbra is a nemzetközi trendek követője lesz, vagy képes lesz bizonyos területeken annyi humán- és fizikai tőkét felhalmozni, hogy legalább régiós központtá váljon.

Ami az elektromos autók gyártását illeti, még mindig az átállási folyamat közepén járunk, a következő években pedig várhatóan bővülni fog a kereslet, növekedés látszik például a németországi értékesítések számában is. A verseny azonban nagyon erős - főleg a kínai vállalatok részéről -, ezért Európának szüksége van valamiféle védelemre, hogy a vállalatok kifejleszthessék saját kapacitásaikat és stabilizálják magukat a világpiacokon.

Közép-Európa jövője a kutatás-fejlesztésben és a közös európai piac erősítésében van

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke nemrégiben úgy fogalmazott, hogy az exportorientált nemzetgazdasági stratégiák - amelyeket Európa számos állama, köztük Németország és Magyarország is követ - ideje lejárt. Egyetért az EKB első emberével?

Fontos látni, hogy az európai államok exportjának nagy része a blokkon belül marad. Németország kivitelének például csak 10-11 százaléka irányul Kínába, illetve 11 százaléka az USA-ba. Bár a vámok miatt az Egyesült Államokba exportáló vállalatok versenyképessége tényleg romlott az idei évben, ez igaz volt minden nemzetközi versenytársra, tehát előnyhöz egyedül az amerikai vállalatok jutottak.

Véleményem szerint az igazi kérdés nem az, hogy működik-e még az exportorientált gazdaságpolitika, hanem az, hogy hogyan lehetne ösztönözni az Európai Unión belüli kereskedelmet.

Az európai vállalatok exportjának jelentős része irányul a feltörekvő ázsiai, afrikai és dél-amerikai piacokra, itt pedig előnynek számít a kiszámítható, stabil európai kereskedelempolitika. Donald Trumppal ellentétben ugyanis az EU nem vet ki önkényesen vámokat és változtatja meg stratégiáját egyik pillanatról a másikra.

Úgy véli tehát, hogy Európa a belső kereskedelmi korlátok csökkentésével tudná leginkább javítani versenyképességét?

Jelenleg az uniós árukereskedelmet mintegy 40 százalékos vámértékű adminisztratív teher, a szolgáltatáskereskedelmet pedig közel 100 százalékos értékű szabályozási akadályok sújtják. Az elmúlt években ráadásul a tagállamok ismét a nacionalizálódás felé fordultak, különösen a védelmi intézkedések terén. A közös piacból minden tagállam rengeteget profitál, éppen ezért szerintem erősíteni kellene, nem pedig még inkább széttagolni.

Az önellátás erőltetése, a Donald Trump által kivetett vámokhoz hasonló protekcionista intézkedések és a kapacitások repatriálása jelentősen emelnék a termelési költségeket, ami hátrányt jelentene a legtöbb vállalat számára. Az együttműködést tovább kellene erősíteni, nem pedig leépíteni.

Általában nézve erősen hiszek az európai uniós tagállamok önállóságában, a kontinens gazdasági potenciálját azonban csak a szorosabb együttműködésen keresztül lehet kihasználni. Ez igaz a védelmi szektorra, a szolgáltatási szektorra és a feldolgozóipari szektorra egyaránt.

Az Európai Bizottság idei, adminisztratív terheket csökkentő intézkedései képesek lesznek javítani a versenyképességet?

Nem feltétlenül csak adminisztratív terhekről van itt szó, hanem a kormányzati szabályozásról is. Németországban például számos vállalat szenved az adatkezelési és adatszolgáltatási szabályoktól, amik egyes esetekben ellehetetlenítik a modern technológia implementálását, valamint a stratégiai problémákra való gyors reagálást. A deregulációra tehát egyértelműen szükség van, főleg az energiaszektorban.

Ha már szorosabb európai integrációról beszélünk, mit gondol az euróbevezetésről? Magyarország már több mint 20 éve tagja az Európai Uniónak, de még mindig nem vezette be az eurót, Orbán Viktor miniszterelnök pedig nemrégiben úgy fogalmazott, hogy az ő regnálása alatt ez soha nem is fog megtörténni. Érdemes lenne Magyarországnak csatlakoznia az eurózónához?

Az euróbevezetés végső soron politikai döntés, de a magyar gazdaság egyértelműen profitálna a közös valuta bevezetéséből. Ha Magyarország évekig magas kamatokat akar fizetni, akkor tegye, de szerintem az euró bevezetése számos előnnyel járna, mint például alacsonyabb inflációval és kamatokkal.

Sokan érvelnek amellett, hogy válságok idején jó, ha saját valutával rendelkezik az ország, de a legutóbbi inflációs sokk rekordere éppen Magyarország volt - önálló fizetőeszköze ellenére. 2022-ben például a forintleértékelés tovább emelte az importált energia árát, ami teljesen felborította az ország külső egyensúlyát.

Úgy gondolom, hogy "békeidőben" nincs jelentősége a valuta kérdésének, a jelenlegi magasabb inflációs- és kamatkörnyezetben viszont érdemes lenne újra átgondolni a közös valuta bevezetését.

Mit tartogat a jövő Közép-Kelet-Európa és Magyarország számára? Hogy fogják a régió országai megtalálni helyüket az átalakuló európai gazdaságban?

Ezen országok még a felzárkózási fázisban vannak, ezért várhatóan profitálni fognak a nyugati vállalatok termelés- és kutatás-kiszervezéséből. Látszik, hogy egyre több innovatív startup költözik a régióba, illetve a külföldi vállalatok is egyre több esetben létesítenek kutatási és innovációs központokat a térségben.

A közép-európai országok számára a jövőt éppen a kutatás-fejlesztésbe való sokkal intenzívebb bekapcsolódás jelenti, amit a szakképzett munkaerő erősen támogat.

A nemzetközi felmérések (például a PISA-felmérés) azt mutatják, hogy a magyar közoktatási rendszer általános állapota fokozatosan romlott az elmúlt években. Aggasztónak látja Ön ezt a folyamatot, milyen hatással lehet mindez az ország gazdasági lehetőségeire?

Ez nagy probléma, a modern világgazdaságban ugyanis a jól képzett munkaerő a gazdasági növekedés egyik legfontosabb tényezője.

A jól működő oktatási rendszer adja az ázsiai országok és Lengyelország gazdasági növekedésének alapját, enélkül szinte lehetetlen eredményesen bekapcsolódni a nemzetközi értékláncokba és az innovációs hálózatokba.

Az Intézetben nemrég készítettünk egy tanulmányt Kína és India oktatási rendszerének összehasonlításáról. A két ország nagyjából hasonló oktatási színvonalról indult, míg azonban Kína az alapfokú közoktatást fejlesztette, addig India a felsőoktatást. Az eredmények azt mutatták, hogy a kínai stratégia volt a sikeresebb, legalábbis, ami a gazdasági teljesítményt illeti. Azóta Kínában kiépült a jó minőségű felsőoktatás is, manapság pedig számos területen a világ legjobbjaivá váltak.

A magyar oktatási rendszer állapota az elmúlt évek romló tendenciája ellenére sem aggasztó egyelőre, de a tartós gazdasági fejlődéshez és a közepes jövedelem csapdájából való kitöréshez a rendszer fejlesztésére és több állami támogatásra lesz szükség.

Címlapkép forrása: Anna Logue

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.