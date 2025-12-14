Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein

Az észak-amerikai kontinens középső részén jelenleg rendkívül változatos időjárás tapasztalható. A Nagy-Tavak környékére már beköszöntött a hideg, téli időjárás, ám a következő 2-3 napban ritkán látott nagy hőmérsékleti ugrásra van kilátás: akár 35 fokkal is feljebb kúszhat a hőmérő higanyszála. Azt írják:
A mérsékelt övben jellemzően a ciklonok közelében tapasztaljuk a legmarkánsabb időjárás változásokat, ahogy ez esetben is: a térséget elérő hidegfront előtt erős áramlással délnyugat felől meleg levegő érkezik a korábban erős fagyok által uralt térségbe.
A csatolt térképeken is jól látható, hogy ez a különleges időjárási helyzet a kontinens belső területeit fogja érinteni, mivel itt a Sziklás-hegység miatt nem érvényesül a Csendes-óceán mérséklő hatása. Ezzel viszont még nem érnek véget a gyors hőmérsékleti ingások, ugyanis a hét végétől újra intenzív lehűlés következik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezenek
Ismét előkerült a RIMPAC ügye.
Korábbi nyugati diplomata: Zelenszkij most készül elkövetni öngyilkosságot
Ha ezt meglépi, akkor vége.
Zuhan a sztárbefektetés, ritka beszállási lehetőséget látnak a profik!
Nagy a felértékelődési potenciál.
Kiderült, miért omlott össze az egyik legősibb civilizáció
Régi vita végére kerülhet pont.
Fordulat a szupermodern európai vadászgép körül: ultimátumot adtak a kontinens vezető hatalmának
Ketten elkötelezték magukat.
Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie
200 méteren múlt a tragédia.
Rejtélyes felfedezés: eddig sehol máshol nem látott struktúrát azonosítottak a Bermuda-háromszög mélyén
Még keresik az okokat a kutatók.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!