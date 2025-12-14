Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein

Extrém nagy, 35 fokos hőingás elé nézhetnek a következő napokban az Egyesült Államok középső részén – számolt be a The Weather on Maps.

Az észak-amerikai kontinens középső részén jelenleg rendkívül változatos időjárás tapasztalható. A Nagy-Tavak környékére már beköszöntött a hideg, téli időjárás, ám a következő 2-3 napban ritkán látott nagy hőmérsékleti ugrásra van kilátás: akár 35 fokkal is feljebb kúszhat a hőmérő higanyszála. Azt írják:

A mérsékelt övben jellemzően a ciklonok közelében tapasztaljuk a legmarkánsabb időjárás változásokat, ahogy ez esetben is: a térséget elérő hidegfront előtt erős áramlással délnyugat felől meleg levegő érkezik a korábban erős fagyok által uralt térségbe.

A csatolt térképeken is jól látható, hogy ez a különleges időjárási helyzet a kontinens belső területeit fogja érinteni, mivel itt a Sziklás-hegység miatt nem érvényesül a Csendes-óceán mérséklő hatása. Ezzel viszont még nem érnek véget a gyors hőmérsékleti ingások, ugyanis a hét végétől újra intenzív lehűlés következik.

