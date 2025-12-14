  • Megjelenítés
Inkluzív növekedési fordulat: mekkora az egyenlőtlenség Magyarországon?
Inkluzív növekedési fordulat: mekkora az egyenlőtlenség Magyarországon?

A KSH októberben tette közzé számos frissített adatát a nemzeti számlák rendszerében, köztük a háztartási szektor mutatóit, amelyek már a 2024-es adatokat is tartalmazzák. Ez jó okot ad arra, hogy visszatérjünk arra a nyári vitára, amely a gazdasági növekedés inkluzív jellegével kapcsolatban kialakult. Írásom első részében a frissített adatok elemzése és további kimutatások megosztása mellett reflektáltam Hüttl Antónia és Oblath Gábor kritikai észrevételeire is, amelyeket az inkluzív növekedési fordulatot bemutató elemzésemmel kapcsolatban megfogalmaztak. A második részben ennek mentén továbbhaladva, az egyenlőtlenség alakulására fókuszálok, aminek külön aktualitást ad, hogy az elemzésemben felhasznált legfontosabb adatbázist novemberben frissítették a 2024-es adatokkal.
A tőkejövedelmek és a személyes vagyon megoszlása

Ehhez kapcsolódik a szerzők egy másik fontos érve, amely szerint a tőkejövedelmek és a megtakarítások döntő többsége a felső jövedelmi rétegekhez kapcsolódik. Ez könnyen belátható: a magas jövedelműek nemcsak összegében, hanem arányaiban is többet tudnak megtakarítani. De vajon mennyire torzítja ez a nemzetközi összehasonlítást? Oblath Gábor és Hüttl Antónia az MNB 2024. évi kiadványára hivatkoznak, amely az Európai Központi Bank (EKB) által a háztartások pénzügyi helyzetét feltáró kutatás magyarországi eredményeit teszi közzé.

Ugyanennek a kutatásnak az EKB oldalán elérhető adatait mutatta be – hasonló következtetésekre jutva – a portfolio.hu egy másik elemzése is, amelyre írt válaszomban (Zárul a jövedelmi és a vagyoni olló – a középosztály gyarapodott a legjobban) rámutattam: a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenséget mérő mutatók szerint Magyarország a térségben középen áll. Csehországban, Szlovákiában és  Szlovéniában az egyenlőség, Lengyelországban és főleg Romániában az egyenlőtlenség nagyobb, mint nálunk, ahogy a legtöbb mutató szerint Horvátországban is. Az EKB kutatásában viszont nincs benne Csehország, Lengyelország és Románia, így adataik sem szerepelnek az adatbázisban, Horvátország pedig nagyobb egyenlőtlenséget mutat a megtakarítások eloszlásában. Tehát az EKB mutatói nem cáfolják, hogy egyenlőtlenségben a régió közepén állunk.

Még érdekesebb, ha a vizsgálatot kiterjesztjük – ugyanebben az adatbázisban – a háztartások teljes személyes vagyonára és annak időbeli alakulására. Ahogy a fent hivatkozott cikkemben részletesen is bemutattam,

Magyarországon – a gyakori állításokkal ellentétben – a középosztály vagyonosodott a legjobban, és erőteljes volt a társadalom szegényebb felének felzárkózása is, miközben a felső 5 és 10% részesedése csökkent.

Ebben szerepe van a lakásvagyonnak és a lakások drágulásának is, de ez – mint rámutattam – önmagában nem magyarázza a vagyoni és főleg nem a jövedelmi olló záródását.

A háztartások megtakarításainak hatása a fogyasztásra

Ezzel rá is fordulhatunk a megtakarítási ráta értékelésére. E téren van a legnagyobb vitám a szerzőkkel. Abban egyetértünk, hogy a megtakarítási ráta önmagában nem tekinthető az általános jólét javulása jelének, ilyet nem is állítottam. Ugyanakkor a fogyasztás mértékét kétségkívül jelentős mértékben befolyásolja. Mint a Kopint–Tárki kutatói írják: „Az európai összehasonlítások is azt mutatják, hogy Magyarország viszonylag elöl áll a háztartási jövedelemben, de leghátul a fogyasztás szintjében. Az, hogy a „magyarok takarékosabbak”, nem igazán hihető magyarázat erre a jelenségre.” Állításom szerint viszont elegendően erős magyarázat, és ezt számításokkal is igazolom.

Azt a mémként elterjedt ellenzéki állítást, mely szerint „az EU legszegényebb országa” lettünk, rendszerint egyetlen mutatóra alapozzák: a háztartások tényleges fogyasztásának (actual individual consumption, AIC) vásárlóerő-paritáson számított, egy főre eső átlagára. Ugyanakkor idézzük fel, hogy a rendelkezésre álló jövedelem az, amit fogyasztásra vagy megtakarításra fordíthatunk. A fogyasztás szintjét így nemcsak a jövedelmi szint határozza meg, hanem az is, hogy a potenciális fogyasztásunk egy részét milyen arányban fordítjuk inkább megtakarításra. Amiből kimutatható, hogy az RHJ (a háztartások rendelkezésre álló jövedelme) mekkora részét fordítjuk fogyasztásra (mivel ezek diszjunkt halmazok), vagyis a fogyasztási ráta.

Az AIC-adatok értékelésekor a magas megtakarítási rátánk nem csupán egy mellékes kapcsolódó adat, hanem alapvetően határozza meg annak mértékét. Ennek szemléltetésére nézzük meg, hogy hol állnánk a fogyasztási rangsorban, ha más térségbeli országokhoz hasonló lenne a fogyasztás és a megtakarítás aránya!

Az összevetést nehezíti, hogy míg az AIC a KRHJ-hez (korrigált rendelkezésre álló jövedelem) kapcsolódik, addig a megtakarítási ráta az RHJ-hez, ahogy a háztartások végső fogyasztási kiadása (household final consumption expenditure, FCE) is. (Az RHJ az, amelyről eldönthetjük, hogy fogyasztásra vagy megtakarításra költjük, így egyenlő az FCE és a megtakarítások összegével.) A modellszámításban más országok megtakarítási arányával helyettesítettem a magyar rátát, és megnéztem, hogy ez esetben mennyi lenne az FCE, majd hozzáadtam azt, amivel a KRHJ meghaladta az RHJ-t (tulajdonképpen a természetbeni juttatások, amelyek mértékét nem befolyásolja a megtakarítási ráta).

Mivel a megtakarítási ráta adatait októberben frissítették, a fogyasztási adatokat pedig júliusban, ezért a koherencia érdekében a számításokat a júliusban ismert adatokkal végeztem el. Eszerint 2023-ban a jövedelmünk körülbelül 80%-át fordítottuk fogyasztásra, miközben a lengyelek a 97,6, a románok a 106,8(!)%-át. Innen nézve nem csoda, hogy a lengyel és főleg a román háztartások megelőzték fogyasztásban nemcsak a magyar, hanem a szintén takarékos cseh és szlovén háztartásokat is.

Ha a magyar megtakarítási és fogyasztási ráta Románia átlagának felelt volna meg, akkor az AIC mutatónkkal a 16. helyen lettünk volna az EU-ban, megelőzve valamennyi régiós országot. De vessük el ezt az opciót, mert a román út fenntarthatatlansága időközben evidencia lett. Nézzük viszont a Szlovákia és Románia utáni legújabb „bezzegországot”, Lengyelországot. A lengyel megtakarítási ráta mellett hazánk az AIC tekintetében az EU 21. helyén állt volna 2023-ban, vagyis nemhogy nem az utolsó helyen, hanem előzve Horvátországot, Szlovákiát és Csehországot is (és még négy másik országot). Mivel Csehországban szintén a miénkhez hasonlóan magas a megtakarítási ráta, elégedjünk meg azzal az állítással, hogy több régiós ország csak a magas megtakarítási rátánk miatt előzött meg minket fogyasztásban. Mindent összevetve:

reálisan számolva messze nem „a legszegényebbek” vagyunk az EU-ban, sokkal inkább a régió közepén helyezkedünk el.

De ne csak horizontális összehasonlítást végezzünk, hanem időbelit is. Hogyan alakult az AIC mutató értéke 2010 előtt és után? Ez a sokat emlegetett mutató 2002 után éves átlagban 2,7%-kal, 2006 után 1,0%-kal nőtt. Ezzel szemben 2010-től 2024-ig 3,9%-kal, 2016 után 4,9%-kal. Vagyis határozottan kedvező fordulat következett be a 2010-es évet követően a megelőző évekhez képest, ami 2016-tól még nagyobb sebességet vett. Vagyis, ha a régiós elmaradás okát keressük a fogyasztásban (a fő ok, a magas megtakarítás mellett), akkor azt az okot 2010 előtt indokolt keresni, és nem ott, ahol a növekedés jelentősen felgyorsult.

A jövedelmi egyenlőtlenségek alakulása európai összevetésben

Kanyarodjunk vissza az egyenlőtlenségi viszonyokhoz, aminek értékelése kulcsfontosságú az inkluzív növekedési fordulat megítélésében. Gyakori nézet, hogy 2010 után tovább növekedtek az egyenlőtlenségek, de a legtöbb releváns mutató szerint az EU-n belül a felső (legegyenlőbb) harmadban vagy a középmezőnyben vagyunk e téren, a régióban pedig középen. A cseheknél és a szlovákoknál ugyan nagyobb az egyenlőség (az egész EU egyik legmagasabb értékeivel), ugyanakkor Lengyelországban, de főleg Romániában viszont lényegesen nagyobb az egyenlőtlenség.

Az Eurostat mutatói mellett érdemes megvizsgálni a World Inequality Database (WID) adatait is, amely adatbázist a párizsi központú, Thomas Piketty által vezetett World Inequality Lab nemzetközi kutatói hálózata működteti. A neves egyenlőtlenségkutató műhely a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek mérésére a Gini-együttható közzététele mellett saját módszertant (Distributional National Accounts) is fejlesztett annak kimutatására, hogy az egyes jövedelmi hányadok (leggyakrabban a decilisek) milyen mértékben részesednek a nettó nemzeti jövedelemből, illetve hogy mekkora az egyes decilisek átlagjövedelme.

Nézzük először a szélesebb körben elterjedt Gini-index szerinti rangsort Közép-Európában! Az alábbi táblában a WID adatbázisában elérhető legfrissebb mutatókat tüntettem fel, valamint az eszerinti helyezést feltüntetve az EU27-en belül (a magasabb helyezés nagyobb egyenlőséget jelent).

1tabla

Látható, hogy az adózás előtti jövedelmeket tekintve 2024-ben az EU-n belül a felső harmad végén, a régióban éppen középen állunk, messze előzve Horvátországot, Lengyelországot és Romániát. Adózás után a legegyenlőbbek régióbeli sorrendje változatlan. Látható ugyanakkor, hogy Horvátországban az adórendszer jelentős mértékben csökkenti az egyenlőtlenséget, míg Magyarországon európai összevetésben is kevésbé, így a horvátok e téren elénk kerültek, közel egyenlő pontszámmal, az EU-n belül a középső harmad vége felé. Lengyelország és Románia viszont továbbra is azok között vannak, ahol a legnagyobb a jövedelmi egyenlőtlenség.

Tanulságos megvizsgálni a Gini-együttható értékének időbeli alakulását is.

2tabla

Feltűnő – bár nem meglepő – annak kirajzolódása, hogy milyen erőteljesen növekedett az egyenlőtlenség 1990 után. A 2010 óta kormányzó erők nem hirdettek egyenlőségpárti politikát, ugyanakkor az adatok azt mutatják: a korábban hektikusan ingadozó, de trendszerűen növekvő Gini-index adózás előtti értéke nagyjából stabilizálódott, és az adózás utáni mutatón sem hagyott markáns nyomot az egykulcsos adózás bevezetése, annak változása nagyjából a korábbi mintázatnak felel meg.

A Gini-mutató előnye, hogy egyetlen számban fejezi ki az egyenlőtlenség mértékét. Hátránya, hogy elfedi a részleteket. Nézzük meg ezért a WID adatai alapján, hogy az adatbázisban kiemelt jövedelmi hányadok milyen arányban részesedtek a nemzeti jövedelemből! Ezek a jövedelmi hányadok a következők (zárójelben a WID kifejezéseivel és annak nyomán javasolt rövidítéseimmel):

  • a felső 1 százalék (Top 1%, T1);
  • az előbbit is magában foglaló felső 10 százalék (Top 10%, T10);
  • a középső 40 százalék (Middle 40%, M40), az 5. decilistől a 9.-ig;
  • az alsó 50 százalék (Bottom 50%, B50), a medián alatti jövedelműek.

A T1 és T10 esetében a minél kisebb, az M40 és B50 esetében a minél nagyobb mutató jelez nagyobb egyenlőséget. A régiós országok közötti rangsort tekintve, összevetve a 2010 utáni évek adatait, a legtöbb bontásban hasonló képet kapunk: a cseh, szlovák és szlovén mutatók nagyobb egyenlőséget, a lengyel és román mutatók nagyobb egyenlőtlenséget mutatnak. Ami szélsőségesen kilóg az összképből: 2010-ben a középső 40% adózás előtti részesedésében a régióban csak Romániát előztük meg (az EU27-en belül a 24. helyen), míg adózás után a régióban és az EU-ban is az utolsó helyen álltunk. Ehhez képest léptünk előre 2023-ra a 17., illetve a 22. helyig. Ezzel szemben 2010 után a legnagyobb jövedelemnövekedést a korábban jövedelmileg lecsúszott és túladóztatott középosztálynál láthatjuk.

Nézzük, hogy hogyan alakultak ezek a részesedési mutatók Magyarországon hosszabb távon.

3tabla
4tabla

Az adózás előtti jövedelmeket tekintve feltűnő, hogy 2007-ig folyamatos a T10 részesedésének növekedése, ahogy a B50 lecsúszása is, egészen 2010-ig. Ezután viszont szinte stabilizálódott mind a négy hányad részesedésének aránya. Az adózás utáni jövedelmi részesedésekben még feltűnőbb 2010 előtt a T10 növekvő és a B50 csökkenő súlya, ami után szintén stabilizálódás látszik, miközben az M40 részesedésének aránya emelkedik. Vagyis ami ebből kiolvasható: az egykulcsos szja bevezetése után nem változott lényegesen a B50 és a T10 részesedésének aránya, miközben az lehetővé tette a középosztály gyarapodását.  

Tanulságos megvizsgálni ugyanezen adatokból azt is, hogy hogyan változott az egyes jövedelmi hányadok átlagjövedelme Magyarországon a rendszerváltás kezdete óta.

5tabla

Egyben tekintve a 34 év történetét, drámai látvány, hogy miközben a felső 1% jövedelme dinamikusan nőtt, és reálértékben is közel megháromszorozódott, a középső 40% és az alsó 50% jövedelme akkorát zuhant 1990 után, hogy előbbi csak 2011-től tudta meghaladni az 1990-es szintet, utóbbi pedig csak 2022-től (!) tudta legalább megközelíteni azt.

A hosszabb időtávon belül ugyanakkor élesen elkülönülő szakaszokat láthatunk. A növekedési mintázat 2010-ig nem sokat változott, utána viszont annál erőteljesebben. Vessük össze ennek szemléltetésére a 2010 és 2024 közötti dinamikát a 2002 és 2010 közöttivel! Szintén érdemes összehasonlítani a 2010 utáni adatokat a növekedési bajnok Lengyelország mutatóival, ugyanebben az időszakban.

6tabla

2002 és 2010 között a T1 és T10 átlagjövedelme nőtt a legjobban, elmaradva tőle az M40 és alig kimutathatóan a B50 átlagjövedelme. Ezzel szemben 2010 után a középső 40% jövedelme bővült a legjobban, éves átlagban a 2002-2010-es növekedés duplájával. Éppenhogy meghaladta az országos átlagot a T1 jövedelemnövekedése, miközben a T10-é elmaradt attól, nem sokkal haladva meg a B50-ét. Vagyis az az állítás, mely szerint csak a gazdagok gazdagodtak, ez 2010 előtt igaz volt, 2010 után viszont nem, ellenkezőleg: a középosztály gyarapodott a legjobban, miközben a medián alattiak jövedelme is – a rendszerváltás óta először – jelentősen növekedett.

A magyar jövedelemnövekedés jellemzőit összevetve a lengyelországival feltűnő, hogy ott 2010 után is a 2010 előtti magyar mintázathoz hasonló dinamika érvényesült a felső 10%, de különösen a felső 1% aránytalanul nagy növekedésével, az olló szélesedésével. Mindeközben – a magyart meghaladó átlagos jövedelemnövekedés ellenére – a lengyelországi B50 és M40 jövedelemnövekedése alig előzi meg a magyarországit, miközben a T10 és T1 növekedése jelentősen meghaladja azt. Vagyis az összességében nagyobb jövedelemnövekedést – Magyarországgal ellentétben – Lengyelországban 2010 után is a felső 10% hajtja.

De finomítsuk tovább a magyarországi képet a decilisenkénti bontással!

Ha a rendszerváltás utáni 34 évet nézzük, a WID módszertana szerinti átlagjövedelmek összességében 47%-kal nőttek, erős szórással. A felső 1% jövedelme több mint háromszorosára, de a felső 10%-é is több mint kétszeresére nőtt. A 9. és 8. decilis jövedelemnövekedése éppen meghaladta az átlagot, viszont az összes többi, az emberek 70%-ának reáljövedelem-változása nem érte el az átlagot, illetve az alsó három decilisben az 1990-es szint alatt maradt.

7tabla

Ez azonban rendkívül eltérő szakaszokra bomlik. 1990-től 2010-ig minél magasabb volt a decilis átlagjövedelme, annál nagyobb volt a növekedési mutatója is. Az átlag fölött csak a felső két decilis növekedett, miközben az első nyolc decilisben – az összességében is alig 1,4%-os (éves átlagban 0,1%-os) átlagos növekedéstől elmaradva – kifejezetten csökkentek reálértékben a jövedelmek, vagyis 2010-ben az emberek 80%-ának nem érte el a reáljövedelme a húsz évvel korábbi értéket.

2010 után viszont éles fordulatot láthatunk nemcsak az előző nyolc év, hanem a rendszerváltás óta akkor eltelt húsz évhez képest is. 2024-ig az 5-6-7-8-9. decilisek reáljövedelme nőtt az átlag felett, vagyis a népesség 20%-a helyett az 50%-áé. De mivel az átlagos növekedés is nagyságrenddel volt magasabb az 1990-2010-esnél, és a 2002 és 2010 közötti 1,4%-osnak közel a duplája volt, az átlag alatti növekedések is határozott bővülést jelentettek minden decilisben, amire korábban nem volt példa. A felső 10% reáljövedelme alulról, a felső 1%-é felülről közelítette az átlagot, szó sincs tehát kiugró növekedésről a leggazdagabbak között, se az előző időszakokhoz, se – példának okáért – Lengyelországhoz képest. Az átlagos jövedelemnövekedés húzóereje – a rendszerváltás kezdete óta először – a középosztály volt.

Teljes fordulat történt tehát, de éppen a széles körben hirdetett narratívával ellentétesen: a szegények felzárkózásával és a középosztály dinamikus jövedelembővülésével.

Korábbi hivatkozott írásomban kimutattam, hogy a magyarországi jövedelmek 2010 utáni dinamikus bővülésének motorját elsősorban a reálkereset-tömeg növekedése jelenti. Okkal gondolhatjuk, hogy az előbb látott jövedelmi felzárkózás mögött is a kereseti egyenlőtlenségek mérséklődése áll, amit a mediánkeresetnek az átlagkeresethez való közelítése is igazol.

8tabka

Jól látható, hogy a medián és az átlagkeresetek közötti rés trendszerűen csökken: a legalább öt főt foglalkoztató szervezeteknél dolgozók között a bruttó medián- és átlagkereset aránya a 2010-es 74,8%-ról 2024-re 80,7%-ra nőtt. (A munkáltatók teljes körére 2019-től vannak adatok, a dinamika ott is hasonló.) Ez arra utal, hogy a medián alatti decilisekben jobban növekedtek a keresetek, mint a medián felettiekben.

Összefoglalva írásom két részének megállapításait: 2010 után

  • gazdasági és jövedelemnövekedési fordulat történt;
  • a rendelkezésre álló jövedelmek (RHJ) növekedése meghaladta a GDP-növekedését, a deflátorhatást figyelembe véve is;
  • a jövedelmi fordulat akkor is kimutatható, ha az RHJ-ból kivonjuk a tőkejövedelmeket;
  • a jövedelemnövekedés motorja a keresettömeg növekedése volt, a keresetek pedig nemcsak átlagosan nőttek, hanem a medián is közelebb került az átlaghoz;
  • a viszonylag szerény fogyasztásnövekedés elsődleges oka a magas megtakarítási ráta;
  • az átlagos jövedelemnövekedés az alacsony jövedelműek felzárkózása és a középrétegek jelentős jövedelembővülése mellett ment végbe.

Ha ehhez hozzávesszük a foglalkoztatás rekordmértékű bővülését, aminek köszönhetően ma sok százezren élnek segély helyett munkából, a fentiek alapján megerősítem azt a korábbi állításomat, mely szerint

Magyarországon 2010 után inkluzív növekedési fordulat történt, amit az időközben megjelent 2024-es adatok is alátámasztanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

