Kína mindent megtesz, hogy felpörgesse a fogyasztást
Kína mindent megtesz, hogy felpörgesse a fogyasztást

Peking a helyi önkormányzatok és a pénzintézetek szorosabb együttműködésével, a digitális jüan és célzott hitelösztönzők bevetésével élénkítené a belföldi fogyasztást.

Kína kereskedelmi minisztériuma és a pénzügyi felügyeleti hatóságok vasárnap közös közleményben szólították fel a helyi önkormányzatokat, hogy

szorosabban hangolják össze az üzleti és pénzügyi rendszereket a fogyasztás élénkítése érdekében.

A Kereskedelmi Minisztérium, a Kínai Népi Bank és az Országos Pénzügyi Szabályozási Hivatal arra ösztönzi a helyi kereskedelmi szerveket, hogy a meglévő finanszírozási csatornák teljes kihasználásával támogassák a fogyasztásösztönző kampányokat, és működjenek szorosan együtt a pénzintézetekkel a vásárlóerő felszabadítása érdekében.

A megfelelő erőforrásokkal rendelkező régióknak azt javasolják, hogy a digitális jüan okosszerződés-alapú "vörös csomagjait" vessék be a szakpolitikai intézkedések hatékonyságának növelésére.

A három hatóság emellett olyan eszközök alkalmazását szorgalmazza, mint a finanszírozási garanciák, a kamattámogatások és a kockázati kompenzációk, hogy több hitel jusson a kulcsfontosságú fogyasztási ágazatokba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

