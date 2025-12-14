Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről

Tehát akkor megyünk el Amerikába, amikor pontosan meg tudjuk mondani, és elő is tudjuk készíteni, hogy mit akarunk az amerikaiaktól – mondta Orbán Viktor arra a kérdésre, miért telt el tíz hónap Donald Trump elnöki beiktatása és az ő washingtoni útja között.
A miniszterelnök szerint fontos megállapodásokat kötöttek a tárgyalásokon, melyek után az orosz olaj- és gázszankciók alól kivettek bennünket, kötöttek energiavásárlási szerződést, nukleáris együttműködési megállapodást, részben technológiabeszerzést, részben fűtőanyag beszerzést, részben későbbi közös nukleáris beruházásokat Magyarország területén, kötöttek hadiipari megállapodást, és megállapodást gazdasági kérdésekben is, amerikai beruházások hogyan jönnek Magyarországra, és "ha Magyarországnak pénzügyi gondjai adódnának mondjuk a brüsszeli áskálódás miatt", akkor hogyan, milyen eszközökkel tud bennünket kisegíteni az Egyesült Államok, pénzügyi pajzs ezt így fordították le.
A jövő heti uniós csúcs egyik kulcskérdése a befagyasztott orosz vagyon sorsa lehet. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, hogy az orosz devizatartalékot a különböző európai országok erre szakosodott pénzintézeteiben tartják. Magyarország is különböző helyeken tartja, például ugyanannál a belga cégnél is, ahol az oroszok. És most ezt a vagyont le fogják foglalni, eddig csak befagyasztották, most föl akarják használni az ukránok finanszírozására ebben a háborúban. A kormányfő kiemelte, hogy
ilyen még a II. világháborúban sem volt.
Tehát még a németek ilyen lefoglalt vagyonát is csak a háború végén használták föl, a háború közben nem. Itt pedig ez megtörténik.
Ez egy hadüzenet
- szögezte le Orbán, aki szerint nem szabad alábecsülni a lépés jelentőségét. Hozzátette: nem tudja, mi lesz a következménye, ez egy sokkal súlyosabb dolog, mint ami első hallásra talán az ember fejében megfogalmazódna, mert ez gazdasági ügynek tűnik, de ez nem az.
Ez maga a háborúba való belépés közvetlen mozdulata.
A miniszterelnök szerint a lépés teljesen jogszerűtlen, komoly kockázata van annak, hogy az oroszok a sérelmüket a nemzetközi jog szerint érvényesíteni akarják, és elégtételt követelnek, és akkor valakinek helyt kell állni.
Ha pedig az érintett belga cég elveszíti ezt a pert, az a belga nemzetgazdaságot megrendítheti – véli Orbán. Ráadásul az Euro Clear nevű belga cégnek is van Oroszországban 16 milliárd, az oroszok által azonnal ott befagyasztott vagyona, ha itt hozzányúlnak, akkor ő azt ott bukja.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
