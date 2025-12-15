A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten

Nagy események történtek a héten a nemzetközi piacokon. Ezek közül az egyik legfontosabb az amerikai jegybank kamatdöntő ülése volt. A Fed a várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat; ami viszont nagy meglepetés volt, hogy a növekedésre és az inflációra nézve is optimistábbá vált a jegybank.
A Fed elindított egy új programot is a likviditási helyzet simítására is. Erről itt írtunk bővebben:
Nemzetközi fronton az egyik leginkább alulértékelt esemény a japán jegybank kommentárja volt, amelyből azt a következtetést vonta le a piac, hogy igenis van esély kamatemelésre decemberben. A japán 10 éves államkötvény hozama már a 2%-os szinttel flörtöl.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés