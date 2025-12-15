  • Megjelenítés
 
A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten

A múlt héten az amerikai jegybank nem okozott csalódást, azonban érkezett néhány kellemetlen hír az AI-sztorival kapcsolatban. Magyar fronton a Bloombergen jelent meg egy érdekes írás, és még az Európai Bizottság is „rúgott egyet” a forinton. A jövő hét viszont talán még ennél is izgalmasabb lesz, úgyhogy a karácsony előtti nyugalmat el is lehet felejteni. Az USA-ban a kormányzati leállás óta most publikálnak először kulcsfontosságú adatokat. Eközben jegybanki kamatdöntések sorozatára figyel a piac, de az igazi meglepetés most keletről jöhet.

Nagy események történtek a héten a nemzetközi piacokon. Ezek közül az egyik legfontosabb az amerikai jegybank kamatdöntő ülése volt. A Fed a várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat; ami viszont nagy meglepetés volt, hogy a növekedésre és az inflációra nézve is optimistábbá vált a jegybank.

Nemzetközi fronton az egyik leginkább alulértékelt esemény a japán jegybank kommentárja volt, amelyből azt a következtetést vonta le a piac, hogy igenis van esély kamatemelésre decemberben. A japán 10 éves államkötvény hozama már a 2%-os szinttel flörtöl.

