Dermesztő fordulat: míg Európa nagy részét elkerüli a hó, egy sivatagi országban már készíthetik a síléceket

Jelentősebb mennyiségű hó érkezhet estétől Afrika északnyugati részének magashegységeibe – írja a The Weather on Maps.

Miközben Európát egyelőre elkerüli a nagyobb hideg és a hó, a hideg levegő egy mély és hosszan elnyúló teknő képében utat tör magának az Atlanti-óceánon át Afrika felé.

A hidegfront hétfőn éri el Marokkó partjait, a hideg levegő pedig két napon át ütközik majd az ország igencsak magas hegyeinek.

A fagyhatár 2000 m körül alakulhat, ezért a homokdűnéket nem lepi majd hó, de a 3-4000 m magas csúcsokon bőven lesz lehetőség tisztességes réteg kialakulására: a következő 3 nap során átmenetileg a fél métert is meghaladhatja a hóvastagság

– írják.

A hóesés nagyrészt Marokkóban, az Atlasz-hegységben lesz tapasztalható, de Algéria nyugati részének magaslataira is jut majd belőle.

Marokkó északi hegyvidéki részeken 1000-2000 mm között alakul az éves csapadék, ami jócskán meghaladja például az Alpokalján jellemző összeget. Így a havazás sem példa nélküli, főleg nem a hegyekben.

Marokkóra vasárnap este lecsapott egy rendkívül nagy erejű vihar, a heves esőzések pedig villámárvizeket okoztak, amelyekben legalább 37 ember életét vesztette – írja közben az MTI.

Szafi tartományban teljes városrészek kerültek víz alá, az iskolák három napra bezártak az áradások miatt.

Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco (14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU https://t.co/h7qyrJXaHU — Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images