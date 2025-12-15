Dermesztő fordulat: míg Európa nagy részét elkerüli a hó, egy sivatagi országban már készíthetik a síléceket

Miközben Európát egyelőre elkerüli a nagyobb hideg és a hó, a hideg levegő egy mély és hosszan elnyúló teknő képében utat tör magának az Atlanti-óceánon át Afrika felé.
A hidegfront hétfőn éri el Marokkó partjait, a hideg levegő pedig két napon át ütközik majd az ország igencsak magas hegyeinek.
A fagyhatár 2000 m körül alakulhat, ezért a homokdűnéket nem lepi majd hó, de a 3-4000 m magas csúcsokon bőven lesz lehetőség tisztességes réteg kialakulására: a következő 3 nap során átmenetileg a fél métert is meghaladhatja a hóvastagság
– írják.
A hóesés nagyrészt Marokkóban, az Atlasz-hegységben lesz tapasztalható, de Algéria nyugati részének magaslataira is jut majd belőle.
Marokkó északi hegyvidéki részeken 1000-2000 mm között alakul az éves csapadék, ami jócskán meghaladja például az Alpokalján jellemző összeget. Így a havazás sem példa nélküli, főleg nem a hegyekben.
Marokkóra vasárnap este lecsapott egy rendkívül nagy erejű vihar, a heves esőzések pedig villámárvizeket okoztak, amelyekben legalább 37 ember életét vesztette – írja közben az MTI.
Szafi tartományban teljes városrészek kerültek víz alá, az iskolák három napra bezártak az áradások miatt.
Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco (14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU https://t.co/h7qyrJXaHU— Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
