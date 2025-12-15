  • Megjelenítés
Dermesztő fordulat: míg Európa nagy részét elkerüli a hó, egy sivatagi országban már készíthetik a síléceket
Gazdaság

Dermesztő fordulat: míg Európa nagy részét elkerüli a hó, egy sivatagi országban már készíthetik a síléceket

Portfolio
Jelentősebb mennyiségű hó érkezhet estétől Afrika északnyugati részének magashegységeibe – írja a The Weather on Maps.

Miközben Európát egyelőre elkerüli a nagyobb hideg és a hó, a hideg levegő egy mély és hosszan elnyúló teknő képében utat tör magának az Atlanti-óceánon át Afrika felé.

A hidegfront hétfőn éri el Marokkó partjait, a hideg levegő pedig két napon át ütközik majd az ország igencsak magas hegyeinek.

A fagyhatár 2000 m körül alakulhat, ezért a homokdűnéket nem lepi majd hó, de a 3-4000 m magas csúcsokon bőven lesz lehetőség tisztességes réteg kialakulására: a következő 3 nap során átmenetileg a fél métert is meghaladhatja a hóvastagság

– írják.

Még több Gazdaság

Gyakorlatból versenyelőny − Minden ESG-kulisszatitok a zöld átállás csúcsrendezvényén

Féltávhoz ért a magyar V4-elnökség: közös statisztikai együttműködéssel erősítik a régió versenyképességét

Fizessen szja-t az AI is?

A hóesés nagyrészt Marokkóban, az Atlasz-hegységben lesz tapasztalható, de Algéria nyugati részének magaslataira is jut majd belőle.

Marokkó északi hegyvidéki részeken 1000-2000 mm között alakul az éves csapadék, ami jócskán meghaladja például az Alpokalján jellemző összeget. Így a havazás sem példa nélküli, főleg nem a hegyekben.

Marokkóra vasárnap este lecsapott egy rendkívül nagy erejű vihar, a heves esőzések pedig villámárvizeket okoztak, amelyekben legalább 37 ember életét vesztette – írja közben az MTI.

Szafi tartományban teljes városrészek kerültek víz alá, az iskolák három napra bezártak az áradások miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility