Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont

A Visa 11 európai országban, köztük Magyarországon felvett, az emberek közösségi média használatát, illetve online vásárlási szokásait feltérképező kutatása külön megvizsgálta, hogy miként hatnak a felhasználókra a social media felületeken mesterséges intelligencia segítségével előállított megtévesztő tartalmak. A felmérés Magyarországra vonatkozó egyik fő megállapítása szerint
az a felhasználó, aki valódinak hiszi az AI által generált hamis tartalmakat, háromszor nagyobb valószínűséggel lesz digitális térben elkövetett pénzügyi csalás áldozata, mint az, aki nem téveszti össze a fake tartalmakat a valódiakkal (57% vs. 15%).
„Ezzel az adattal nemzetközi összehasonlításban Magyarország amúgy elég jól áll, Angliában például sokkal rosszabb a helyzet” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője a felmérést bemutató sajtótájékoztatón.
A kutatás hazai adatai szerint az online csalás áldozatául esett embereket átlagosan 58 ezer forinttal rövidítették meg a csalók. A Visa Magyarországért felelős vezetője kiemelte, hogy becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték.
A visszaélések áldozatainak 40%-a egyben azt közölte, hogy mióta pórul járt, kevesebbet vásárol online, illetve kerüli a kisebb vagy ismeretlen márkák vásárlását.
Ennek az a kockázata, hogy nemcsak az online vásárlás, hanem az egész digitális ökoszisztémába vetett bizalom csökkenhet az emberekben. Ebből a szempontból a legkitettebbek a kisebb brandek mögött álló, a hazai gazdaság gerincét, mintegy 99%-át jelentő kkv-k
– hangsúlyozta Sármay Bence.
Az MNB legfrissebb adatai szerint az idei második negyedévben összesen 7,8 milliárd forintot loptak el a csalók a magyar bankszámlákról. Az átutalásokkal elkövetett és kártyás csalásokat összesítve elmondható, hogy az idei második negyedévet is magába foglaló, legutóbbi 12 hónapos időszak alatt 33,4 milliárd forintot tulajdonítottak el a csalók hazai ügyfelektől.
A Visa hazai vezetője kitért arra is, hogy digitális fizetési szolgáltatóként a cég mit tesz az online csalások megelőzése, kiszűrése érdekében. A vállalat több mint 30 éve használ AI-alapú eszközöket a fizetések biztonságának megőrzésére és a változó fenyegetésekkel szembeni védekezésre. Az elmúlt öt évben 12 milliárd dollárt fordított a kiberbiztonságra, beleértve olyan intelligens, AI-alapú rendszerek kiépítését is, amelyek valós időben észlelik a gyanús viselkedést, és megállítják a csalásokat, mielőtt azok elérnék az embereket.
Másodpercenként 83 ezer tranzakciót vizsgálunk 500 attribútum mentén a csalások kiszűrésére. Éves szinten 40 milliárd dollárnyi csalást tudunk így megelőzni
– jegyezte meg Sármay Bence.
A cégvezető egyben öt módszert ajánlott arra, miként csökkenthetjük annak esélyét, hogy csalás áldozataivá váljunk a digitális tértben.
- Kérdőjelezzük meg a forrást! A csalók gyakran hoznak létre az eredetire megtévesztésig hasonlító hamis webshopokat nagyon vonzó ajánlatokkal. Ilyenkor érdemes átgondolni, hogy megbízható-e ez az oldal.
- Tartsunk egy kis szünetet! A csalók gyakran élnek a sürgetés eszközével. A korlátozott idejű ajánlatok célja, hogy elkapkodott döntésre késztessenek. Ehelyett érdemes lelassítani, és leellenőrizni, hogy az ajánlat reális-e, valamint utánanézni az adott cégnek.
- Ellenőrizzük a küldőt – ne csak a profilt! Üzenetet kapunk egy baráttól, influenszertől vagy szervezettől, amely pénzt vagy személyes adatokat kér tőlünk? Ilyenkor független forrásból végezzünk ellenőrzést: hívjuk fel az illetőt, használjunk egy ellenőrzött weboldalt, vagy vegyük fel a kapcsolatot közvetlenül az adott céggel. A csalók ugyanis gyakran valódi fiókokat törnek fel, hogy hitelesnek tűnjenek.
- Maradjunk biztonságban, és jelentsük fel a gyanús tevékenységet! Védjük a fiókjainkat extra biztonsági funkciókkal, például a kétfaktoros (2FA) vagy többfaktoros (MFA) hitelesítés bekapcsolásával. Tartsuk naprakészen az alkalmazásainkat, eszközeinket, és rendszeresen ellenőrizzük az adatvédelmi beállításainkat. Ha gyanús hirdetést, bejegyzést vagy fiókot látunk, jelentsük a közösségi platformnak – és a bankunknak, ha pénzről van szó.
- Fizessünk biztonságosan – vagy sehogy! Soha ne osszuk meg banki adatainkat a közösségi médián keresztül. Ha valaki arra kér, hogy azonnal banki átutalással küldjünk pénzt, akkor az felveti a csalás gyanúját. Ha nincs lehetőség biztonságos fizetési mód használatára, akkor inkább ne vásároljunk.
A címlapképen Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője látható (Forrás: Visa)
A cikk megjelenését a Visa támogatta.
Váratlan támadás érte az Európai Uniót: Trump vérében fürdenének Brüsszelben
Az amerikai elnök betámadta Brüsszelt és sokan durva válaszlépéseket sürgetnek.
Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt
Tavaly sokkal több új számlát nyitottak.
Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Járványtól még nem kell tartani!
Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból
Még fél évet kapott a Vraylar.
A magánhitel az új sláger, már Japánban is ebben hisznek a legjobban
A banki kamatok emelkedése felértékeli a közvetlen hitelezést.
Rekordösszeget kap a hadiipar az Európai Beruházási Banktól
Ha kell, tovább emelik a keretet.
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
Van bennük kakaó az elemzők szerint.
Jobboldali fordulat a két véglet közötti csatában: új szövetségessel gazdagodott Donald Trump?
Érvényesült a papírforma.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.