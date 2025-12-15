Hassett: Trump véleményét meghallgatnám, de a Fed kamatdöntései függetlenek maradnának

Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács vezetője azt mondta: ha őt választanák a Federal Reserve élére, mérlegelné Donald Trump elnök szakpolitikai véleményét, de a jegybank kamatdöntései függetlenek maradnának.
„Az elnöknek nagyon erős és megalapozott nézetei vannak arról, mit kellene tennünk” – mondta Hassett, Trump legfőbb gazdasági tanácsadója vasárnap a CBS Face the Nation című műsorában.
„De a végén a Fed feladata az, hogy független legyen, és a Kormányzótanácsban, az FOMC-ben dolgozó emberek csoportjával együtt egy csoportos konszenzust alakítson ki arról, hol legyenek a kamatok” – fogalmazott.
Hassett arra a kérdésre reagált, amely Trump pénteki megjegyzését érintette:
az elnök szerint képesnek kellene lennie ajánlásokat tenni a Fed által meghatározott kamatszintekre vonatkozóan.
Trump és vezető tanácsadói hónapok óta nyomást gyakorolnak Jerome Powell Fed-elnökre, hogy csökkentse a kamatokat – miközben azt is mérlegelik, kit jelöljön Trump Powell leváltására. Powell mandátuma a Fed élén májusban jár le.
Hassettet a poszt első számú esélyesének tartják, ugyanakkor Trump a múlt héten találkozott Kevin Warsh korábbi Fed-kormányzóval is. Az elnök pénteken a Wall Street Journalnak adott interjúban a két férfit nevezte meg a Fed vezetésére vonatkozó két legfőbb jelöltjeként.
Hassett vasárnap azt igyekezett sugallni, hogy Trump csupán egy a sok szakértő közül, akinek a véleményét méltányosan meg lehet hallgatni – még ha végső soron csak tanácsot ad is.
Még Fed-elnökként is „szívesen beszélnék az elnökkel minden nap addig, amíg mindketten meg nem halunk, mert annyira jó móka vele beszélgetni” – mondta Hassett a CBS-nek.
Ugyanakkor visszautasította azt a felvetést, hogy az elnök hangja azonos súllyal esne latba a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) szavazó tagjaival, mondván:
a döntéshozók szabadon elutasíthatják a véleményét, és „másképp szavazhatnak”.
„Nem, nem, neki semmi súlya nem lenne” – mondta Hassett. „Csak annyi, hogy a véleménye számít, ha jó, ha adatokon alapul.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
