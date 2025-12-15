  • Megjelenítés
Heves vita robbant ki az európai jegybankban: ami most eldől, évekre meghatározhatja a pénzünk értékét
Gazdaság

Heves vita robbant ki az európai jegybankban: ami most eldől, évekre meghatározhatja a pénzünk értékét

Portfolio
Az Európai Központi Bank kamatszintje várhatóan nem változik majd a héten, de a felszín alatt éles viták zajlanak a következő lépésekről. Az inflációs adatok stabilak, a gazdaság ellenálló, a döntéshozók mégis egyre nyíltabb konfliktusba kerülnek egymással – számolt be a Les Echos.

Az elemzői várakozások szerint az Európai Központi Bank csütörtökön változatlanul hagyja az irányadó kamatokat: a betéti ráta 2 százalék marad.

Az alapkamat 2,15 százalék, az egynapos hitelkamat 2,40 százalék lesz.

A döntést szinte biztosra veszik a piacok, de a helyzet bonyolultabb. Ugyan az infláció továbbra is az EKB célja körül mozog – novemberben az euróövezetben 2,2 százalék volt az éves drágulás –, egy átmeneti emelkedés már látszik. A francia lapnak nyilatkozva az UniCredit azt mondta,

előrejelzésük szerint 2026-ban és 2027-ben az infláció ismét 2 százalék alatt maradhat, majd 2028-ra tér vissza pontosan a célértékre.

Még több Gazdaság

Megjött az utolsó bizonyíték, a piacok áldásukat adták a nagy fordulatra

Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában

Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont

A növekedési adatok sem indokolnak szigorítást. A harmadik negyedévben az euróövezet GDP-je 0,3 százalékkal nőtt. Ez meghaladta a korábbi várakozásokat. Az EKB új makrogazdasági prognózisai várhatóan enyhén erősebb növekedési és inflációs pályát mutatnak majd, mint a szeptemberiek.

A vita viszont a Les Echos szerint a jövőről szól: Isabel Schnabel, az EKB kamatdöntő tanácsának német tagja szerint az infláció és a növekedés felfelé mutató kockázatai erősödtek szeptember óta.

A piacok egy része ezért 2026 végére újabb kamatemelést áraz, és Schnabel nyíltan jelezte: ezzel az értelmezéssel egyetért.

Ez az álláspont nem élvez többségi támogatást, mivel a legtöbb jegybankár szerint a friss előrejelzések nem támasztják alá az inflációs kockázatok erősödését. François Villeroy de Galhau francia jegybankelnök december elején hangsúlyozta: kamatcsökkentés sincs kizárva, ha az infláció tartósan a cél alá csúszna.

A vitát geopolitikai és devizapiaci tényezők is élezik. Az euró további erősödése a dollárral szemben lefelé nyomhatja az inflációt. Ez különösen akkor lehet releváns, ha az új amerikai jegybankelnök laza monetáris politikát követ. A háttérben már Christine Lagarde utódlásának kérdése is megjelent, Isabel Schnabel hivatalos jelöltségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility