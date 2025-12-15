Heves vita robbant ki az európai jegybankban: ami most eldől, évekre meghatározhatja a pénzünk értékét

Az elemzői várakozások szerint az Európai Központi Bank csütörtökön változatlanul hagyja az irányadó kamatokat: a betéti ráta 2 százalék marad.

Az alapkamat 2,15 százalék, az egynapos hitelkamat 2,40 százalék lesz.

A döntést szinte biztosra veszik a piacok, de a helyzet bonyolultabb. Ugyan az infláció továbbra is az EKB célja körül mozog – novemberben az euróövezetben 2,2 százalék volt az éves drágulás –, egy átmeneti emelkedés már látszik. A francia lapnak nyilatkozva az UniCredit azt mondta,

előrejelzésük szerint 2026-ban és 2027-ben az infláció ismét 2 százalék alatt maradhat, majd 2028-ra tér vissza pontosan a célértékre.

A növekedési adatok sem indokolnak szigorítást. A harmadik negyedévben az euróövezet GDP-je 0,3 százalékkal nőtt. Ez meghaladta a korábbi várakozásokat. Az EKB új makrogazdasági prognózisai várhatóan enyhén erősebb növekedési és inflációs pályát mutatnak majd, mint a szeptemberiek.

A vita viszont a Les Echos szerint a jövőről szól: Isabel Schnabel, az EKB kamatdöntő tanácsának német tagja szerint az infláció és a növekedés felfelé mutató kockázatai erősödtek szeptember óta.

A piacok egy része ezért 2026 végére újabb kamatemelést áraz, és Schnabel nyíltan jelezte: ezzel az értelmezéssel egyetért.

Ez az álláspont nem élvez többségi támogatást, mivel a legtöbb jegybankár szerint a friss előrejelzések nem támasztják alá az inflációs kockázatok erősödését. François Villeroy de Galhau francia jegybankelnök december elején hangsúlyozta: kamatcsökkentés sincs kizárva, ha az infláció tartósan a cél alá csúszna.

A vitát geopolitikai és devizapiaci tényezők is élezik. Az euró további erősödése a dollárral szemben lefelé nyomhatja az inflációt. Ez különösen akkor lehet releváns, ha az új amerikai jegybankelnök laza monetáris politikát követ. A háttérben már Christine Lagarde utódlásának kérdése is megjelent, Isabel Schnabel hivatalos jelöltségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images