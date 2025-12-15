Idén még utoljára összedugják a fejüket a Szabadság téren, de már mindenki 2026-ra figyel

Stabil kamattal zárhatja az évet az MNB
Tavaly szeptember óta a jelenlegi 6,5%-os kamat van érvényben, és az előzetes várakozások szerint ez a Monetáris Tanács keddi ülésén sem fog változni. Nagyobb izgalmakat esetleg a friss Inflációs jelentés előrejelzései, illetve a jegybanki vezetés esetleges kommentárjai hozhatnak.
A Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít a kamatszint változtatására, vagyis
úgy telhet el egy teljes naptári év, hogy nem nyúl a rátához a Monetáris Tanács.
Pedig tavaly ilyenkor még három egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést is elképzelhetőnek tartottak a szakemberek.
|Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról
|név
|intézmény
|2025. dec.
|2026. dec.
|2027. dec.
|Árokszállási Z. – Balog-Béki M.
|MBH Bank
|6,50
|6,00
|5,00
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|6,50
|6,50
|5,75
|Jobbágy Sándor
|Concorde
|6,50
|6,00
|-
|Kiss Péter
|Amundi
|6,50
|6,00
|5,00
|Koncz Péter
|Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
|6,50
|6,00
|5,25
|Nyeste Orsolya
|Erste Bank
|6,50
|6,00
|4,50
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|6,50
|6,25
|5,75
|Tardos Gergely
|OTP Bank
|6,50
|6,00
|-
|Török Zoltán
|Raiffeisen Bank
|6,50
|6,00
|-
|Varga Zoltán
|Equilor
|6,50
|6,00
|5,50
|Virovácz Péter
|ING Bank
|6,50
|6,00
|4,50
|konszenzus (medián)
|6,50
|6,00
|5,13
|Forrás: Portfolio
Az elmúlt egy hónapban nem sok esemény történt, ami indokolná a változtatást, a forint gyakorlatilag stagnált az euróval szemben. Az egyetlen említésre méltó fejlemény, hogy novemberben 3,8%-ra csökkent az éves infláció, ami így egy év után először került vissza az MNB toleranciasávjába (3 plusz-mínusz 1 százalék). Persze ebben még mindig benne van az árrésstopok mintegy 1,5 százalékpontos hatása, de egyébként sem valószínű, hogy egyetlen hónapnyi adat elegendő lenne a céltartomány korábban sokszor emlegetett „fenntartható eléréséhez”.
Mind a stabil forintárfolyam, mind az ismételten jegybanki célsávon belülre kerülő infláció azt mutatja, hogy hatásosnak bizonyul a szigorú monetáris politika a jegybank részéről – foglalta össze Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató szakembere.
A jegybank saját inflációs indikátorai közül több is 5 százalék feletti szinten rekedt – emelte ki Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője. Szerinte fontos, hogy a lakosság inflációs várakozásai sem mutatják az enyhülés jeleit, ez is óvatosságra intheti a jegybankot. Amíg utóbbiban nem lesz érdemi és megnyugtató változás, addig a Monetáris Tanács még fontolóra sem veszi az esetleges jövőbeni lazítás lehetőségét – tette hozzá Virovácz Péter.
Az MNB feltehetően az előttünk álló inflációcsökkenések átmeneti jellegét hangsúlyozza, és vélhetően elmondják majd, hogy nem a részben a kedvező bázishatás és az elhalasztott ár- és adóemelések dominálta alacsony inflációs számokra, hanem inkább a mögöttes folyamatokra fókuszálnak – vetítette előre Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.
A jegybank pénzügyi stabilitásra, forintstabilitásra vonatkozó kommunikációja sem utal arra, hogy decemberben változásra kellene készülni a jegybanki alapkamat szintjét illetően – vélekedik Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője.
Véleményem szerint ez a decemberi kamatdöntő ülés sok szempontból meghatározó lesz
- emelte ki Virovácz Péter.
Az ING Bank elemzője szerint láthatjuk majd, hogy mit gondol az MNB a 2026–2027-es inflációs kilátásokról a friss fejlemények fényében. Amennyiben szeretnék elkerülni, hogy a vélhetően lefelé módosított jövő évi inflációs előrejelzés a piacokon kamatvágásra való utalásként csapódjon le, úgy mindenképpen erős üzenetekkel kell operálni – tette hozzá. Véleménye szerint, ha most decemberben nem változtat az MNB a szigorú hangvételen, akkor a következő előrejelzési körig (jövő márciusig) egyértelmű a képlet: nem lesz kamatvágás.
2026 trükkös év lehet
Vagyis a látszólag eseménytelen keddi ülés mellett egyre inkább a 2026-os kilátások kerülnek a szakemberek fókuszába. Az elemzők többsége most két 25 bázispontos lazítással számol, így egy év múlva szerintük 6%-on állhat a kamatszint, egyetlen szakember van, aki még jövőre sem vár lazítást.
A 2026-os év egyébként trükkös lehet a jegybank szempontjából, hiszen az év első hónapjaiban várhatóan bőven a toleranciasávon belül alakul majd az infláció, akár 2 százalék közelébe is eshet az áremelkedési ütem. Az év második felében azonban az árrésstopok várható kivezetése és a fogyasztás élénkülése újabb fordulatot hozhat, így jövő decemberben akár újra 4% feletti inflációs adatot is láthatunk.
Kérdés, hogy erre a kettősségre hogyan reagál majd a jegybank,
az elmúlt hónapok kommunikációja alapján most nagyobb esély van arra, hogy „átnéznek” majd az év eleji alacsony infláción, vagyis nem változtatnak a kamaton.
Az elemzők többsége most az év második felében tartja elképzelhetőnek a kamatszint csökkentését, ha az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak és tisztázódik az árrésstopok sorsa. Vélhetően a befektetők többsége is arra figyel már a mostani ülésen, tesz-e bármilyen utalást a Monetáris Tanács a jövő évi kamatpályára vonatkozóan.
A strukturális folyamatok még mindig azt mutatják, hogy van inflációs nyomás a gazdaságban, az árrésszabályozás kivezetése vagy a forint gyengülése negatív hatást gyakorolna az inflációs pályára, így továbbra is indokolt lehet az óvatos monetáris politika – hangsúlyozta Koncz Péter a kilátások kapcsán.
Becsey Zsolt az egyetlen, aki nem számít alapesetben 2026-ban sem a kamatszint csökkentésére, ugyanakkor hozzátette, hogy ha a fogyasztás a vártnál kedvezőtlenebbül alakul elképzelhető, hogy lesz lehetőség egy vagy két kamatvágásra 2026-ban.
Az Inflációs jelentés kapcsán érdekes lehet, hogy hogyan látják a jegybanki elemzők a jövő évi költségvetési folyamatokat, illetve számolnak-e addicionális inflációs kockázatokkal a hiány emelkedéséből eredően – vetette fel Nyeste Orsolya.
Ha lesz is jövőre kamatcsökkentés, az nem az év első hónapjaiban lesz - már csak a választások miatt idegesebb piaci hangulat miatt sem - így egyelőre a jegybanki kommunikáció változása sem indokolt – emelte ki Regős Gábor.
Kiss Péter szerint a következő időszakban a bejövő adatok kiemelten fontosak lesznek a kilátások szempontjából. Az év eleji átárazások és az árrés-stopok hatásának kifutása után, továbbra is kedvező kilátások esetén újra felmerülhet a további kamatvágás kérdése, erre legkorábban májusban számít az Amundi befektetési igazgatója.
A legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt, hogy a jövő évi monetáris politika irányultságát a friss inflációs jelentés előrejelzései határozhatják meg. Így külön figyelem irányulhat a keretszámokra, melyeket már kedden megismerhetünk – világított rá Varga Zoltán, az Equilor szakembere.
Érdekesség, hogy most először kérdeztük az elemzőket a 2027-es kamatkilátásokról, melyekben egyelőre viszonylag nagy a szórás, a két év múlva esedékes kamatra vonatkozó előrejelzések 4,5% és 5,75% között szóródnak. Vagyis vannak olyanok, akik szerint 2027-ben is alig lesz lehetőség a kamat csökkentésére, míg mások szerint akár 100-150 bázispontos vágás is jöhet.
Mi lesz így a forinttal?
A jövő év nagy kérdése a kamat alakulása mellett az lehet, hogy ebben a környezetben hogyan alakulhat a forint árfolyama. Idén ugyanis a magyar deviza legfontosabb támasza a 6,5%-os alapkamat volt, hiszen relatív érelemben még javult is a pozíciónk azzal, hogy a régiós jegybankok kamatvágásai közepette az MNB kitartott a szigorú kondíciók mellett.
Vagyis, ha 2026 első felében sem várható a kamatszint változtatása, akkor az fenntarthatja a forint erejét. Ugyanakkor a tavaszi parlamenti választásokhoz közeledve erősödhet a bizonytalanság a piacon, ami akár az árfolyamban is kilengéseket okozhat.
A forint árfolyamát az utóbbi hónapokban támogatta, hogy a piac egyre inkább elhiszi az MNB-nek, hogy addig nem fog kamatot csökkenteni, ameddig azt az inflációs számok nem teszik lehetővé – emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának igazgatója.
Az elemzők nagy többsége
nem számít arra, hogy a következő egy évben az euró árfolyama visszatérne 400 fölé,
vagyis legfeljebb mérsékelt forintgyengüléssel kalkulálnak a szakértők.
A többség ugyanakkor jelentősen 380 alatti árfolyamot sem vár a következő hónapokban, az előrejelzések nagy része 370-395 között szóródik. Ha ez beigazolódik, akkor 2026-ban egy viszonylag szűk sávban ingadozhat a magyar deviza árfolyama.
A monetáris politika lazításának okaként felmerülhet még a viszonylag erős - a korábbinál mindenképp erősebb - forintárfolyam. Ugyanakkor a múlt hét eseményei rámutattak, hogy a mostani forintárfolyam mennyire sérülékeny: előbb a Fitch kilátásrontása, majd az Európai Bizottság aktuális kötelezettségszegési eljárása gyengítette szemmel látható mértékben a forintot – hangsúlyozta Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint tehát egy kedvezőbb kockázati megítélés (akár az uniós forrásokhoz való hozzáférés, akár egy jobb költségvetési helyzet), ha nem is szükséges feltétele a lazításnak, de mindenképpen segítené azt.
Márciusban hatalmas kockázat lenne egy kamatvágás előkészítése, hiszen a forró pénzek gyors kiáramlását is kockáztatná ezzel a jegybank, ami a forint érdemi gyengülésével járna együtt pont a választásokat megelőző hetekben
- hangsúlyozta Virovácz Péter.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye
Ma megint egy asztalhoz ülnek.
A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten
Magyar fronton is lesznek érdekességek.
Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint
Végleg hátat fordíthat Amerika az öreg kontinensnek?
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?
Így működik a carry trade.
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
A polgármester egyelőre nem szólalt meg.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!