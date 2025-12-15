Idén még utoljára összedugják a fejüket a Szabadság téren, de már mindenki 2026-ra figyel

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kedden az év utolsó kamatdöntő ülése következik, és szinte biztos, hogy úgy zárja 2025-öt a Monetáris Tanács, hogy nem nyúl a kamathoz. Komoly meglepetés lenne, ha változna a tavaly szeptember óta érvényben lévő 6,5%-os alapkamat. A jegybank friss előrejelzésekkel érkezik, a befektetők és a szakemberek pedig árgus szemmel figyelhetnek minden apró utalásra, mely a 2026-os kamatpályára vonatkozik esetleg.

Stabil kamattal zárhatja az évet az MNB

Tavaly szeptember óta a jelenlegi 6,5%-os kamat van érvényben, és az előzetes várakozások szerint ez a Monetáris Tanács keddi ülésén sem fog változni. Nagyobb izgalmakat esetleg a friss Inflációs jelentés előrejelzései, illetve a jegybanki vezetés esetleges kommentárjai hozhatnak.

A Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít a kamatszint változtatására, vagyis

úgy telhet el egy teljes naptári év, hogy nem nyúl a rátához a Monetáris Tanács.

Pedig tavaly ilyenkor még három egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést is elképzelhetőnek tartottak a szakemberek.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2025. dec. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,50 6,00 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,50 6,50 5,75 Jobbágy Sándor Concorde 6,50 6,00 - Kiss Péter Amundi 6,50 6,00 5,00 Koncz Péter Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,50 6,00 5,25 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,50 6,00 4,50 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,50 6,25 5,75 Tardos Gergely OTP Bank 6,50 6,00 - Török Zoltán Raiffeisen Bank 6,50 6,00 - Varga Zoltán Equilor 6,50 6,00 5,50 Virovácz Péter ING Bank 6,50 6,00 4,50 konszenzus (medián) 6,50 6,00 5,13 Forrás: Portfolio

Az elmúlt egy hónapban nem sok esemény történt, ami indokolná a változtatást, a forint gyakorlatilag stagnált az euróval szemben. Az egyetlen említésre méltó fejlemény, hogy novemberben 3,8%-ra csökkent az éves infláció, ami így egy év után először került vissza az MNB toleranciasávjába (3 plusz-mínusz 1 százalék). Persze ebben még mindig benne van az árrésstopok mintegy 1,5 százalékpontos hatása, de egyébként sem valószínű, hogy egyetlen hónapnyi adat elegendő lenne a céltartomány korábban sokszor emlegetett „fenntartható eléréséhez”.

Mind a stabil forintárfolyam, mind az ismételten jegybanki célsávon belülre kerülő infláció azt mutatja, hogy hatásosnak bizonyul a szigorú monetáris politika a jegybank részéről – foglalta össze Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató szakembere.

A jegybank saját inflációs indikátorai közül több is 5 százalék feletti szinten rekedt – emelte ki Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője. Szerinte fontos, hogy a lakosság inflációs várakozásai sem mutatják az enyhülés jeleit, ez is óvatosságra intheti a jegybankot. Amíg utóbbiban nem lesz érdemi és megnyugtató változás, addig a Monetáris Tanács még fontolóra sem veszi az esetleges jövőbeni lazítás lehetőségét – tette hozzá Virovácz Péter.

Az MNB feltehetően az előttünk álló inflációcsökkenések átmeneti jellegét hangsúlyozza, és vélhetően elmondják majd, hogy nem a részben a kedvező bázishatás és az elhalasztott ár- és adóemelések dominálta alacsony inflációs számokra, hanem inkább a mögöttes folyamatokra fókuszálnak – vetítette előre Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

A jegybank pénzügyi stabilitásra, forintstabilitásra vonatkozó kommunikációja sem utal arra, hogy decemberben változásra kellene készülni a jegybanki alapkamat szintjét illetően – vélekedik Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője.

Véleményem szerint ez a decemberi kamatdöntő ülés sok szempontból meghatározó lesz

- emelte ki Virovácz Péter.

Az ING Bank elemzője szerint láthatjuk majd, hogy mit gondol az MNB a 2026–2027-es inflációs kilátásokról a friss fejlemények fényében. Amennyiben szeretnék elkerülni, hogy a vélhetően lefelé módosított jövő évi inflációs előrejelzés a piacokon kamatvágásra való utalásként csapódjon le, úgy mindenképpen erős üzenetekkel kell operálni – tette hozzá. Véleménye szerint, ha most decemberben nem változtat az MNB a szigorú hangvételen, akkor a következő előrejelzési körig (jövő márciusig) egyértelmű a képlet: nem lesz kamatvágás.

2026 trükkös év lehet

Vagyis a látszólag eseménytelen keddi ülés mellett egyre inkább a 2026-os kilátások kerülnek a szakemberek fókuszába. Az elemzők többsége most két 25 bázispontos lazítással számol, így egy év múlva szerintük 6%-on állhat a kamatszint, egyetlen szakember van, aki még jövőre sem vár lazítást.

A 2026-os év egyébként trükkös lehet a jegybank szempontjából, hiszen az év első hónapjaiban várhatóan bőven a toleranciasávon belül alakul majd az infláció, akár 2 százalék közelébe is eshet az áremelkedési ütem. Az év második felében azonban az árrésstopok várható kivezetése és a fogyasztás élénkülése újabb fordulatot hozhat, így jövő decemberben akár újra 4% feletti inflációs adatot is láthatunk.

Kérdés, hogy erre a kettősségre hogyan reagál majd a jegybank,

az elmúlt hónapok kommunikációja alapján most nagyobb esély van arra, hogy „átnéznek” majd az év eleji alacsony infláción, vagyis nem változtatnak a kamaton.

Az elemzők többsége most az év második felében tartja elképzelhetőnek a kamatszint csökkentését, ha az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak és tisztázódik az árrésstopok sorsa. Vélhetően a befektetők többsége is arra figyel már a mostani ülésen, tesz-e bármilyen utalást a Monetáris Tanács a jövő évi kamatpályára vonatkozóan.

A strukturális folyamatok még mindig azt mutatják, hogy van inflációs nyomás a gazdaságban, az árrésszabályozás kivezetése vagy a forint gyengülése negatív hatást gyakorolna az inflációs pályára, így továbbra is indokolt lehet az óvatos monetáris politika – hangsúlyozta Koncz Péter a kilátások kapcsán.

Becsey Zsolt az egyetlen, aki nem számít alapesetben 2026-ban sem a kamatszint csökkentésére, ugyanakkor hozzátette, hogy ha a fogyasztás a vártnál kedvezőtlenebbül alakul elképzelhető, hogy lesz lehetőség egy vagy két kamatvágásra 2026-ban.

Az Inflációs jelentés kapcsán érdekes lehet, hogy hogyan látják a jegybanki elemzők a jövő évi költségvetési folyamatokat, illetve számolnak-e addicionális inflációs kockázatokkal a hiány emelkedéséből eredően – vetette fel Nyeste Orsolya.

Ha lesz is jövőre kamatcsökkentés, az nem az év első hónapjaiban lesz - már csak a választások miatt idegesebb piaci hangulat miatt sem - így egyelőre a jegybanki kommunikáció változása sem indokolt – emelte ki Regős Gábor.

Kiss Péter szerint a következő időszakban a bejövő adatok kiemelten fontosak lesznek a kilátások szempontjából. Az év eleji átárazások és az árrés-stopok hatásának kifutása után, továbbra is kedvező kilátások esetén újra felmerülhet a további kamatvágás kérdése, erre legkorábban májusban számít az Amundi befektetési igazgatója.

A legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt, hogy a jövő évi monetáris politika irányultságát a friss inflációs jelentés előrejelzései határozhatják meg. Így külön figyelem irányulhat a keretszámokra, melyeket már kedden megismerhetünk – világított rá Varga Zoltán, az Equilor szakembere.

Érdekesség, hogy most először kérdeztük az elemzőket a 2027-es kamatkilátásokról, melyekben egyelőre viszonylag nagy a szórás, a két év múlva esedékes kamatra vonatkozó előrejelzések 4,5% és 5,75% között szóródnak. Vagyis vannak olyanok, akik szerint 2027-ben is alig lesz lehetőség a kamat csökkentésére, míg mások szerint akár 100-150 bázispontos vágás is jöhet.

Mi lesz így a forinttal?

A jövő év nagy kérdése a kamat alakulása mellett az lehet, hogy ebben a környezetben hogyan alakulhat a forint árfolyama. Idén ugyanis a magyar deviza legfontosabb támasza a 6,5%-os alapkamat volt, hiszen relatív érelemben még javult is a pozíciónk azzal, hogy a régiós jegybankok kamatvágásai közepette az MNB kitartott a szigorú kondíciók mellett.

Vagyis, ha 2026 első felében sem várható a kamatszint változtatása, akkor az fenntarthatja a forint erejét. Ugyanakkor a tavaszi parlamenti választásokhoz közeledve erősödhet a bizonytalanság a piacon, ami akár az árfolyamban is kilengéseket okozhat.

A forint árfolyamát az utóbbi hónapokban támogatta, hogy a piac egyre inkább elhiszi az MNB-nek, hogy addig nem fog kamatot csökkenteni, ameddig azt az inflációs számok nem teszik lehetővé – emelte ki Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának igazgatója.

Az elemzők nagy többsége

nem számít arra, hogy a következő egy évben az euró árfolyama visszatérne 400 fölé,

vagyis legfeljebb mérsékelt forintgyengüléssel kalkulálnak a szakértők.

A többség ugyanakkor jelentősen 380 alatti árfolyamot sem vár a következő hónapokban, az előrejelzések nagy része 370-395 között szóródik. Ha ez beigazolódik, akkor 2026-ban egy viszonylag szűk sávban ingadozhat a magyar deviza árfolyama.

A monetáris politika lazításának okaként felmerülhet még a viszonylag erős - a korábbinál mindenképp erősebb - forintárfolyam. Ugyanakkor a múlt hét eseményei rámutattak, hogy a mostani forintárfolyam mennyire sérülékeny: előbb a Fitch kilátásrontása, majd az Európai Bizottság aktuális kötelezettségszegési eljárása gyengítette szemmel látható mértékben a forintot – hangsúlyozta Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint tehát egy kedvezőbb kockázati megítélés (akár az uniós forrásokhoz való hozzáférés, akár egy jobb költségvetési helyzet), ha nem is szükséges feltétele a lazításnak, de mindenképpen segítené azt.

Márciusban hatalmas kockázat lenne egy kamatvágás előkészítése, hiszen a forró pénzek gyors kiáramlását is kockáztatná ezzel a jegybank, ami a forint érdemi gyengülésével járna együtt pont a választásokat megelőző hetekben

- hangsúlyozta Virovácz Péter.

Címlapkép forrása: Shutterstock