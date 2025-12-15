  • Megjelenítés
Időjárás: nem jó híreket kaptak, akik fordulatban reménykednek
Gazdaság

Időjárás: nem jó híreket kaptak, akik fordulatban reménykednek

Portfolio
Hazánk időjárását anticiklon alakítja, aminek következtében továbbra is marad a borult, párás idő, bár kedden néhány helyen felszakadozhat a ködpárna – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Az ország nagyobb részén hétfő délután és kedden is borult, párás idő várható.

Kedden már nagyobb területen szakadozhat a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg. Zömmel a keleti országrészben süthet ki a nap, a Tiszántúl egyes területein ezért magasabb hőmérsékleteket mérhetünk.

Szitálás, ónos szitálás előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás.

Még több Gazdaság

Újra éles a verseny az amerikai jegybankelnöki székért

Újabb fontos budapesti híd felújítása kezdődhet meg

Hassett: Trump véleményét meghallgatnám, de a Fed kamatdöntései függetlenek maradnának

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában +1 és +6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett enyhébb lehet az idő.

A hét nagy részében marad a hasonló szürke, mérsékelten hideg idő,

a nagy hidegek egyelőre elkerülik Európa nagy részét. A jövő héten azonban, karácsony hetében már van esély arra, hogy a kontinens belsejébe is betörjön a sarkvidéki eredetű légtömeg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility