Időjárás: nem jó híreket kaptak, akik fordulatban reménykednek

Hazánk időjárását anticiklon alakítja, aminek következtében továbbra is marad a borult, párás idő, bár kedden néhány helyen felszakadozhat a ködpárna – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Az ország nagyobb részén hétfő délután és kedden is borult, párás idő várható.

Kedden már nagyobb területen szakadozhat a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg. Zömmel a keleti országrészben süthet ki a nap, a Tiszántúl egyes területein ezért magasabb hőmérsékleteket mérhetünk.

Szitálás, ónos szitálás előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában +1 és +6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett enyhébb lehet az idő.

A hét nagy részében marad a hasonló szürke, mérsékelten hideg idő,

a nagy hidegek egyelőre elkerülik Európa nagy részét. A jövő héten azonban, karácsony hetében már van esély arra, hogy a kontinens belsejébe is betörjön a sarkvidéki eredetű légtömeg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio