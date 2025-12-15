Megjött az utolsó bizonyíték, a piacok áldásukat adták a nagy fordulatra

A jegybank negyedéves Tankan-felmérése szerint a nagyvállalati hangulati index a szeptemberben mért 14 pontról decemberre 15 pontra emelkedett, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak. A nem feldolgozóipari szektor mutatója 34 ponton maradt, ami az 1990-es évek eleje óta az egyik legerősebb érték.
A pozitív értékek azt jelzik, hogy azok a cégek vannak többségben, amelyek kedvezőnek ítélik meg üzleti helyzetüket.
A Tankan a BOJ egyik legfontosabb adatforrása. A friss eredmények azt mutatják, hogy a japán vállalatok eddig elkerülték az amerikai vámok komolyabb negatív hatásait. Ezt a bizonytalansági tényezőt a jegybank hónapok óta kiemelt figyelemmel kíséri. Mindez erősíti az érveket amellett, hogy Ueda Kazuo elnök testülete pénteken kamatemelésről döntsön, ami január óta az első ilyen lépés lenne.
Ez a Tankan-felmérés csökkenti a BOJ aggodalmait. A hét végi kamatemelés most már szinte biztos
– mondta Kumano Hideo, a Dai-Ichi Life Research Institute vezető közgazdásza, egykori jegybanki tisztviselő.
Az adatok szerint a hosszabb távú inflációs várakozások stabilak maradtak, a profitvárakozások pedig javultak. A gyenge jen továbbra is kedvez az exportőröknek, miközben növeli a szolgáltatószektor működési költségeit. A vállalatok az idei üzleti évre átlagosan 147,06 jenes dollárárfolyammal számolnak, ami gyengébb a szeptemberben várt 145,68-as szintnél.
A nagyvállalatok összességében 12,6 százalékkal tervezik növelni beruházásaikat az üzleti évben. A nettó nyereség-előrejelzések 0,2 százalékos csökkenést mutatnak, ami jelentős javulás az előző negyedévben várt mintegy 5 százalékos visszaeséshez képest. A profitvárakozások kulcsfontosságúak a BOJ számára, mert ezek alapján tudja megítélni a jövő évi béremelések várható dinamikáját, ami az inflációs várakozások szempontjából kiemelt fontosságú.
Az infláció 2022 eleje óta tartósan a BOJ 2 százalékos célján vagy afölött alakul. A vállalati inflációs várakozások 2 százalék körül stabilizálódtak. Az öt évre előretekintő inflációs várakozás jelenleg 2,4 százalékon áll, ami a 2014-ig visszanyúló adatsor legmagasabb értéke.
Takaicsi Szanae miniszterelnök különböző inflációellenes intézkedéseket ígért a hamarosan bemutatandó gazdaságélénkítő csomagjában. Ugyanakkor kockázatot jelent a Kínával romló kapcsolat, miután Takaicsi múlt havi tajvani megjegyzései aggodalmat keltettek az esetleges gazdasági következmények miatt, köztük a kínai turisták számának visszaesése kapcsán.
A gazdasági- és inflációs kilátásokra a külpolitikai feszültségeknél nagyobb hatással lehet a japán miniszterelnök gazdaságpolitikai stratégiája, amely már az elmúlt hetekben is komoly piaci hullámokat keltett. A laza fiskális és monetáris politikai irányt képviselő Takaicsi terveire a kötvénybefektetők eladásokkal reagáltak, mivel ez várhatóan lazuló költségvetési fegyelmet, gyorsuló inflációt és növekvő eladósodást hoz magával. A kötvényhozamok az idei évben történelmi magasságokba emelkedtek (ez látszik például a 30 éves papírok grafikonján is), a jen pedig történelmi mélypontra gyengült. Takaicsi laza fiskális és monetáris politikára építő stratégiája a jelenlegi piaci környezetben (amikor az államadósságok növekedése globálisan is egyre inkább aggasztják a befektetőket) az elemzők szerint gyorsan emelkedő inflációs várakozásokat és piaci turbulenciát okozhat, amely helyzetben egyre kevésbé elkerülhető lépés lesz az irányadó kamatszint megemelése. A BOJ következő kamatdöntő ülése december 19-én, pénteken esedékes.
A Bloomberg által megkérdezett mind az ötven BOJ-elemző arra számít, hogy a jegybank pénteken negyedszázalékponttal, 0,75 százalékra emeli az irányadó kamatot.
A piaci árazások szerint ennek valószínűsége mintegy 95 százalék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
