Megvan, kiknek nőtt a legtöbbet a fizetésük Magyarországon!

Közel 10%-kal nőttek a keresetek Magyarországon az idei évben. Az átlagbér növekedése mögött azonban hatalmas különbségek vannak a statisztikai hivatal adatai szerint. Rengeteg dolgozó azzal szembesült, hogy visszaesett a keresetének a vásárlóereje. Az egyes ágazatok között is nagy a szakadék.

A teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 9,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, azonban a növekedési ütem közel 5 százalékponttal lassabb volt, mint egy évvel korábban az idei év első kilenc hónapjában.

A bérnövekedésben meghatározó szerepet játszott a minimálbér és a garantált bérminimum 9 és 7%-os emelése, valamint a közszolgáltatói ágakban előre beütemezett béremelések, különösen a köznevelésben végrehajtott pedagógus béremelés második lépcsője.

A visszafogottabb bérnövekedés és a tavalyinál magasabb infláció következtében a keresetek vásárlóereje 4,4%-kal növekedett, 5,1 százalékponttal elmaradva a tavalyi értéktől.