Milliárdok égnek el az üresen álló önkormányzati helyiségek fenntartásával

Kockázat hozam nélkül

A jelenlegi önkormányzati vagyongazdálkodás pénzügyi teljesítménye nemcsak piaci összevetésben gyenge, de az alternatív befektetésekhez képest is alulmarad. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Fővárosi Önkormányzatnál végzett vizsgálata rámutatott egy közgazdaságilag súlyos jelenségre:

a nem lakáscélú ingatlanvagyon hasznosításából származó hozamok több esetben még a közel kockázatmentes állampapírok referenciahozamát sem érték el.

Mit jelent ebben a kontextusban a „kockázat”? Azt, hogy az önkormányzati ingatlanok fenntartása költséges, a kereslet bizonytalan, az üresedés magas, a bevételek pedig időben kiszámíthatatlanok – vagyis a tulajdonos jelentős bizonytalanságot visel, amit elvileg magasabb hozamnak kellene kompenzálnia.

Ez pénzügyi értelemben ellentmondásos helyzet. A befektetési alapelvek (például a pénzügyi elméletben használt CAPM-modell) szerint a magasabb kockázatért cserébe a befektető magasabb hozamot (kockázati prémiumot) vár el.

Ha a vagyon hozama azonban tartósan elmarad a 10–15 éves futamidejű állampapírok referenciahozamától, akkor a vagyon reálértéke lényegében erodálódik: a haszonáldozati költség a portfóliót tartósan negatív pozícióba tolja. Ez a hozamszintbeli elmaradás nem véletlen: az állomány egy jelentős részét ma már gazdasági értelemben negatív vagyonként kell értelmezni.

A negatív vagyon problémája

Az önkormányzati helyiségállomány jelentős része ma pénzügyi értelemben „negatív vagyonként” viselkedik: az üresen álló, leromlott ingatlanok nem termelnek bevételt, sőt, közvetlen készpénzkiadással járó veszteséget okoznak. Ennek egyik fő oka az elhalasztott karbantartási kötelezettségek felhalmozódása. Sok önkormányzatnál a felújítási igény költsége mára meghaladja a várható hozamokat – ezek az eszközök gazdaságilag veszteségesek, pénzügyi értelemben negatív nettó jelenértékkel (negatív NPV-vel) bírnak.

Amikor egy ingatlan fenntartási kötelezettsége tartósan meghaladja a piaci és használati értékét, akkor a közszféra számára valójában teher (liability), nem pedig vagyonelem (asset).

Egy magánbefektető ilyen eszközt értékesítene, az önkormányzatok azonban a politikai kockázatkerülés miatt gyakran bent ragadnak a rossz minőségű vagyonelemekben, éveken át finanszírozva a holt tőkét.

A negatív nettó jelenérték azonban nem csak elméleti fogalom: a mindennapi működésben nagyon is közvetlen pénzkiáramlásként jelenik meg.

A közös költség csapdája

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 2021. évi átvilágításának adatai szerint a kerületben az üres helyiségek után fizetett közös költség elérte az akkori reálérték szerinti évi 187 millió forintot. A legalább 8 éve üresen álló „beragadt” állomány önmagában havi 10,5 millió forintot égetett el, ami a kerület teljes éves bérleti díjbevételének közel negyedét jelentette.

Hasonló a helyzet Ferencvárosban is, ahol a kerület idei vagyongazdálkodási terve alapján a vegyes tulajdonú házakban fizetendő közös költség évi 130 millió forint körül mozog, ami a teljes bérleti díjbevétel jelentős részét – megközelítőleg 40%-át – viszi el.

Ezt tetézi a pincék problémája. A rendszerváltás örökségeként a portfólió tele van ma már piacképtelen, vizes, sötét pincehelyiségekkel. Józsefvárosban 2021-ben a teljes állomány 44%-át tették ki a pince vagy szuterén helyiségek, és ezek háromnegyede üresen állva termelte a veszteséget.

A XII. kerületben is jelentős számban találhatók hasonló, alacsony értékű „junk assetek”, amelyek piaci értéke minimális vagy negatív, miközben fenntartásuk folyamatos költséget jelent.

Miért nem történt meg a portfóliók tisztítása?

Az ÁSZ több jelentése is rámutatott, hogy a legtöbb önkormányzatnál maga az ingatlan-nyilvántartás is hiányos. A vagyonkataszterek sokszor csak részben naprakészek, az ingatlanok valós funkciója és műszaki állapota nem jelenik meg egységes rendszerben. Több vagyonelem hiányzik, vagy nem a valós műszaki paraméterekkel szerepel a nyilvántartásokban; sok helyen hiányoznak a kategorizálások és az egységes, helyrajzi számmal rendezett dokumentációk.

A Fővárosi Önkormányzat 2025-ös ÁSZ-vizsgálata például azt is feltárta, hogy frekventált helyszíneken – például aluljárók üzlethelyiségeinél – is előfordultak hiányos vagy pontatlan alapadatok. Egy ilyen környezetben a döntéshozók nem tudnak stratégiai, adatvezérelt döntéseket hozni, így a rendszerváltás óta gyakran a látható, nagy értékű, piacképes vagyonelemeket adták el, miközben a gyengébb minőségű elemek felmérése sok helyen elmaradt.

Árazási és műszaki problémák

A bérbeadást tovább nehezíti a piacitól teljesen elszakadt árképzési gyakorlat, amely sajátos kettősséget hoz létre.

Egyfelől a „bent lévőknek” túl olcsó a rendszer : a sokszor évtizedek óta nem aktualizált szerződések bérleti díjai a piaci szint töredékét teszik ki, gyakran további kedvezményekkel kiegészülve. Előfordul, hogy az önkormányzathoz közel álló szervezetek, közösségi célú tevékenységek kvázi ingyen jutnak helyiséghez, gyakran olyan bérleményeket fenntartva, amelyeket alig, vagy egyáltalán nem használnak.

Másfelől a belépőknek túl drága: az üres helyiségek kikiáltási ára sok esetben irreálisan magas, mivel a normatív értékbecslés egy elméleti „átlagos állapotból" indul ki. Ez rendszerint nincs összhangban a valós műszaki állapottal, és figyelmen kívül hagyja az adott ingatlan sajátos adottságait. Ehhez járulnak a felújítási terhek: a belépő bérlőnek többnyire rossz állapotú helyiséget kellene átvennie jelentős, akár több tízmillió forintos felújítási kötelezettséggel, amelyet az önkormányzat csak részben, vagy egyáltalán nem ír jóvá. A tőkeerős bérlők számára ez túl nagy kockázat, a tőkeszegény kkv-k pedig egyszerűen nem tudják kigazdálkodni az induló beruházást.

Hatékonytalan követeléskezelés, beragadt bérlők

Az önkormányzati portfólió bevételi képességét jelentősen rontják a „beragadt bérlők”.

Egyrészt azok a jogcím nélküli használók, akik évek óta nem fizetnek, mégis használják az ingatlant, mivel a kilakoltatási eljárás a jogi folyamatok lassúsága miatt akár több évig is elhúzódhat.

Másrészt a határozatlan idejű, évtizedekkel ezelőtt megkötött „örökbérletek” tulajdonosai, akik miatt egyes frekventált üzletek után is csak töredékbérleti díj folyik be az önkormányzatokhoz, miközben a bérlő azt sokszor illegálisan albérletbe adja piaci áron.

Ezek a helyzetek torz ösztönzőket teremtenek, és tartósan visszafogják a portfólió bevételi potenciálját. A szerződések megszüntetése ugyanakkor jelentős adminisztratív és politikai kockázattal jár: az évtizedek óta ott működő, erős helyi beágyazottsággal rendelkező bérlők gyakran hatékonyan védik pozíciójukat. Emiatt sok önkormányzat nem meri megtenni a szükséges portfóliótisztítási lépéseket.

Ezzel lezárult az önkormányzati üzlethelyiségek helyzetét bemutató cikksorozatunk első (három részből álló) blokkja. A diagnózis egyértelmű:

a jelenlegi, passzív szemléletű vagyonfelélést eredményező logika helyett aktív vagyonmenedzsmentre van szükség, amelynek célja az ingatlanvagyon értékének megőrzése, növelése és stratégiai hasznosítása.

A cikksorozat következő, kétrészes blokkjában bemutatjuk azokat a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, amelyek bizonyítják, hogy a „negatív vagyon” tudatosan város- és gazdaságfejlesztési eszközzé alakítható. Ennek eléréshez kísérletet teszünk egy gyakorlati modell felvázolására is, amely elősegítheti a strukturális válságból való áttörést és egy gazdaságilag fenntartható helyiséggazdálkodás kialakítását teszi lehetővé.

