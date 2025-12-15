  • Megjelenítés
Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában
Gazdaság

Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában

Portfolio
A Bank of England monetáris politikai bizottsága csütörtökön várhatóan újabb, 25 bázispontos kamatvágásról dönt, amellyel 3,75 százalékra csökkenhet az irányadó ráta. Ez egy-két lépésre vinné a brit jegybankot attól a semleges kamatszinttől, amely mellett a monetáris politika már sem nem élénkíti, sem nem fékezi a gazdaságot - közölte a Bloomberg.

A kilenctagú brit monetáris tanács (Monetary Policy Council, MPC) az elmúlt hónapokban rendre két táborra szakadt: a szigorúbb és a lazább monetáris politikát pártoló tagok egyenlő arányban álltak szemben egymással, így Andrew Bailey elnök szavazata vált döntővé. A vita arról szól, hogy a makacsul magas, októberben 3,6 százalékos inflációnak vagy a gyengülő munkaerőpiacnak adjanak-e nagyobb súlyt. A 2024 augusztusában indult kamatcsökkentési ciklus minden egyes lépése egyre nehezebbé vált, és a semleges szint közeledtével ez a dilemma tovább erősödik.

Mostantól minden kamatcsökkentéshez magasabb lécet kell megugrani

– fogalmazott Paul Dales, a Capital Economics elemzője.

Hasonló a helyzet a világ más jegybankjainál is: a befektetők arra számítanak, hogy Ausztráliától az Egyesült Államokig hamarosan véget érhet a monetáris lazítás. A hosszú lejáratú hozamokat felfelé nyomja a lazább költségvetési politika, valamint az a jelentős tőke, amely a mesterséges intelligenciába, a klímavédelembe és a védelmi kiadásokba áramlik.

Még több Gazdaság

Megjött az utolsó bizonyíték, a piacok áldásukat adták a nagy fordulatra

Heves vita robbant ki az európai jegybankban: ami most eldől, évekre meghatározhatja a pénzünk értékét

Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a jegybankoknál, jövőre tovább gyengülhet a dollár

2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon

Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?

Merre megy a pénz, ha gyengül a dollár?

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok szerint a brit alapkamat a jövő év második felében 3,25 százalékra csökkenhet. A befektetők azonban ennél magasabb pályára számítanak: véleményük szerint 3,4 százalék körül állapodhat meg a ráta.

A semleges kamatszintről a jegybankárok többsége óvatosan, szűkszavúan nyilatkozik. A Bank of England hivatalosan csak egy meglehetősen tág, 2–4 százalékos sávot jelöl meg. Bailey korábban John Taylor amerikai közgazdász szabályára hivatkozott, amely 3,3–3,5 százalékos végpontot vetít előre.

Egy alacsonyabb, tartósan mérsékeltebb kamatpálya az állami kamatkiadások mérséklődésén keresztül enyhítené a nyomást a munkáspárti kormányon, amely a magas megélhetési költségek csökkentését ígérte.

Bailey korábbi kommunikációja során az inflációs és munkaerőpiaci adatokra helyezte a hangsúlyt. Az inflációs idősor az árnyomás fokozatos enyhülését mutatta, a legfrissebb munkaerőpiaci statisztikák azonban csak a csütörtöki döntés előtti napokban érkeznek meg. A jegybank arra számít, hogy a szerdán publikált adatok szerint az infláció novemberben 3,4 százalékra mérséklődött.

Ha meglepetés van felfelé, az az utolsó pillanatban felboríthatja a terveket

– figyelmeztetett Andrew Goodwin, az Oxford Economics elemzője.

Kapcsolódó cikkünk

A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten

Pocsékul teljesít a brit gazdaság

Felforgatta a piacokat a brit költségvetés botrányos bemutatása

Hajszálon múlott a kamatcsökkentés Európa egyik vezető gazdaságában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility