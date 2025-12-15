Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában

A kilenctagú brit monetáris tanács (Monetary Policy Council, MPC) az elmúlt hónapokban rendre két táborra szakadt: a szigorúbb és a lazább monetáris politikát pártoló tagok egyenlő arányban álltak szemben egymással, így Andrew Bailey elnök szavazata vált döntővé. A vita arról szól, hogy a makacsul magas, októberben 3,6 százalékos inflációnak vagy a gyengülő munkaerőpiacnak adjanak-e nagyobb súlyt. A 2024 augusztusában indult kamatcsökkentési ciklus minden egyes lépése egyre nehezebbé vált, és a semleges szint közeledtével ez a dilemma tovább erősödik.

Mostantól minden kamatcsökkentéshez magasabb lécet kell megugrani

– fogalmazott Paul Dales, a Capital Economics elemzője.

Hasonló a helyzet a világ más jegybankjainál is: a befektetők arra számítanak, hogy Ausztráliától az Egyesült Államokig hamarosan véget érhet a monetáris lazítás. A hosszú lejáratú hozamokat felfelé nyomja a lazább költségvetési politika, valamint az a jelentős tőke, amely a mesterséges intelligenciába, a klímavédelembe és a védelmi kiadásokba áramlik.

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok szerint a brit alapkamat a jövő év második felében 3,25 százalékra csökkenhet. A befektetők azonban ennél magasabb pályára számítanak: véleményük szerint 3,4 százalék körül állapodhat meg a ráta.

A semleges kamatszintről a jegybankárok többsége óvatosan, szűkszavúan nyilatkozik. A Bank of England hivatalosan csak egy meglehetősen tág, 2–4 százalékos sávot jelöl meg. Bailey korábban John Taylor amerikai közgazdász szabályára hivatkozott, amely 3,3–3,5 százalékos végpontot vetít előre.

Egy alacsonyabb, tartósan mérsékeltebb kamatpálya az állami kamatkiadások mérséklődésén keresztül enyhítené a nyomást a munkáspárti kormányon, amely a magas megélhetési költségek csökkentését ígérte.

Bailey korábbi kommunikációja során az inflációs és munkaerőpiaci adatokra helyezte a hangsúlyt. Az inflációs idősor az árnyomás fokozatos enyhülését mutatta, a legfrissebb munkaerőpiaci statisztikák azonban csak a csütörtöki döntés előtti napokban érkeznek meg. A jegybank arra számít, hogy a szerdán publikált adatok szerint az infláció novemberben 3,4 százalékra mérséklődött.

Ha meglepetés van felfelé, az az utolsó pillanatban felboríthatja a terveket

– figyelmeztetett Andrew Goodwin, az Oxford Economics elemzője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images