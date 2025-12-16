Fontos bejelentés Budapest kulcsfontosságú közlekedési csomópontjáról: örülhetnek a környéken lakók

Azt írták,
a Flórián téri északi felüljáró felújítása az előzetes ütemtervnek megfelelően zajlik.
A kivitelező szakemberei a híd november 21-i teljes lezárása óta elsősorban bontási munkákat végeznek: néhány nap alatt eltávolították az aszfaltrétegeket és elbontották a hídpálya szigetelését, a csaknem félezer köbméter mart aszfalt elszállítása után pedig megkezdődött az acél hídtartozékok bontása, valamint a meglévő vasbeton úgynevezett felszerkezet részletes állapotfelmérése.
Az ünnepi időszak előtt folytatódik a függesztett védőállványrendszer kiépítése, majd következik a hídszegélyek bontása. A kivitelező ehhez a korábbitól eltérő technológiát alkalmazna, ezért jelenleg próbabontást végez.
A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme – amelyben a Budára vezető hidat újítják fel – is forgalomkorlátozásokkal jár. Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkül, ami jelentősen lassítja a haladást. Az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk - figyelmeztetett a BKK.
Hozzátették, az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé kisebb, mint amekkora a felújítás első ütemében volt, ezért
azt tanácsolják a gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől kerüljék el az Árpád hidat, és válasszanak másik hidat.
A karácsonyi és az újévi időszakban a környéken élők nyugalmának érdekében szünetelnek a munkák, majd 2026. január 5-től a téli időjárási körülmények között is elvégezhető feladatokkal folytatódik a felújítás - olvasható a közleményben.
A BKK arra kéri a közlekedőket, hogy a közösségi közlekedést, különösen a kötöttpályás járatokat vegyék igénybe. Csúcsidőszakban sűrűbben jár az 1-es és az 1A villamos, valamint a 34-es és a 106-os autóbusz, az Árpád hídon pedig a Népfürdő utcától a Szentlélek térig ideiglenesen új buszsáv létesült, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását.
Címlapkép forrása: MTI
Belép a horvátországi hotelpiacra az Opus Global
Opatijában működtet majd szállodát.
Erre nincs más szó: összerogyott az amerikai munkaerőpiac
Megjöttek a hivatalos adatok.
Fájdalmas ütést kaptak a magyar befektetési alapok, az év legrosszabb száma érkezett
Azért szépen is lehetett keresni a legjobb alapokkal.
Az életéért küzd az orosz hadsereg a kupjanszki katlanban – Lassan, de biztosan a végkifejlete felé halad a dráma
Ukrán jelentés szerint nem sikerülnek az oroszok kitörési próbálkozásai.
Magyar kutató segítségével értek el hatalmas tudományos áttörést
A bolygók születésével kapcsolatosan.
Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése
Kamatváltoztatás nélkül múlik el a 2025-ös év.
Érkeznek a hitelgondozók, bárki hozzájuthat a nemteljesítő követelésekhez
Egy új törvény átrendezi a követeléskezelési piac korábbi működését.
„Nem számolják a halottaikat” – Őrületes veszteségekről számolt be Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint Putyint nem érdekli az emberélet.
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.