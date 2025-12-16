Fontos bejelentés Budapest kulcsfontosságú közlekedési csomópontjáról: örülhetnek a környéken lakók

A karácsonyi és az újévi időszakban a környéken élők nyugalma érdekében szünetel majd a Flórián téri felüljárók felújítása - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

Azt írták,

a Flórián téri északi felüljáró felújítása az előzetes ütemtervnek megfelelően zajlik.

A kivitelező szakemberei a híd november 21-i teljes lezárása óta elsősorban bontási munkákat végeznek: néhány nap alatt eltávolították az aszfaltrétegeket és elbontották a hídpálya szigetelését, a csaknem félezer köbméter mart aszfalt elszállítása után pedig megkezdődött az acél hídtartozékok bontása, valamint a meglévő vasbeton úgynevezett felszerkezet részletes állapotfelmérése.

Az ünnepi időszak előtt folytatódik a függesztett védőállványrendszer kiépítése, majd következik a hídszegélyek bontása. A kivitelező ehhez a korábbitól eltérő technológiát alkalmazna, ezért jelenleg próbabontást végez.

A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme – amelyben a Budára vezető hidat újítják fel – is forgalomkorlátozásokkal jár. Az Árpád hídi lehajtó a budai hídfő után, a munkaterület mellett rövid szakaszon két sávra szűkül, ami jelentősen lassítja a haladást. Az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk - figyelmeztetett a BKK.

Hozzátették, az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége Buda, illetve Észak-Buda felé kisebb, mint amekkora a felújítás első ütemében volt, ezért

azt tanácsolják a gépjárművel közlekedőknek, hogy Pest felől kerüljék el az Árpád hidat, és válasszanak másik hidat.

A karácsonyi és az újévi időszakban a környéken élők nyugalmának érdekében szünetelnek a munkák, majd 2026. január 5-től a téli időjárási körülmények között is elvégezhető feladatokkal folytatódik a felújítás - olvasható a közleményben.

A BKK arra kéri a közlekedőket, hogy a közösségi közlekedést, különösen a kötöttpályás járatokat vegyék igénybe. Csúcsidőszakban sűrűbben jár az 1-es és az 1A villamos, valamint a 34-es és a 106-os autóbusz, az Árpád hídon pedig a Népfürdő utcától a Szentlélek térig ideiglenesen új buszsáv létesült, hogy segítse a Buda felé tartó autóbuszok haladását.

Címlapkép forrása: MTI