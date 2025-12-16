Friss felmérés érkezett a Paks II. projekt társadalmi elfogadottságáról

A Paks II. Zrt. megbízásából a Századvég által készített, 2025. szeptember 15. és október 10. között elvégzett közvélemény-kutatás szerint a magyarok 66,4 százaléka támogatja az új paksi atomerőművi blokkok megépítését. A projekt ellenzőinek aránya 29,4 százalék, míg a megkérdezettek 4,2 százaléka nem alakított ki véleményt, vagy nem kívánt válaszolni.

A legmagasabb értéket egyébként 2022 szeptemberében mérték, amikor a válaszadók 75,3 százaléka állt a beruházás mellett

- azóta csökkent a projekt támogatottsága.

A kutatás másik megállapítása, hogy a magyarok az atomenergiát tartják a legmegbízhatóbb energiaforrásnak az ország folyamatos villamosenergia-ellátása szempontjából. A megkérdezettek 62,8 százaléka vélekedik így, ami jelentősen meghaladja a földgázt előnyben részesítők 11,4 százalékos, valamint a napenergiát preferálók 7,4 százalékos arányát. A válaszadók túlnyomó többsége, 83,5 százaléka egyetért azzal, hogy az atomenergia és a megújuló energiaforrások hatékonyan kiegészíthetik egymást a magyar energiamixben.

Sokan bíznak abban is, hogy a projekt hozzájárul a villamosenergia-árak megfizethetőségének megőrzéséhez vagy javításához; ezt a válaszadók 59,5 százaléka emelte ki. A gazdaságélénkítő és munkahely-teremtő hatásokban a megkérdezettek 51,5 százaléka hisz.

A Paks II. projekt építkezésén jelenleg a szerelőbetonozási munkák zajlanak. A tervek szerint az 5. blokk munkagödrében 2026. február 5-én öntik majd az első technológiai épület alaplemezét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség kategorizálása alapján ettől az időponttól számít építés alatt állónak az új paksi atomerőmű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images