Karácsonyi csomagkáosz: azonnal vizsgálat indul, hogy ne várjanak a gyerekek hiába a Jézuskára

Gyermekek ezreinek karácsonyát teheti tönkre a csomagküldő-szolgálatok mulasztása - közölte Facebook-oldalán Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kedden. A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes ezért azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el.

Az elmúlt hetekben számtalan magyar ember szembesült azzal, hogy a karácsonyra rendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul késnek

- utalt a KDNP-s politikus a közösségi médiában és a magyar sajtóban terjedő kétségbeesett beszámolókra. Hozzátette: "a panaszok tömegesek, ezért már több tízezres Facebook-csoport is létrejött a károsultaknak."

Latorcai Csaba ki nem szállított vagy elveszett csomagokról, működésképtelen csomagautomatákról, valamint elérhetetlen, érdemi segítséget nem nyújtó ügyfélszolgálatokról írt, melyek kapcsán bejelentette:

azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálat lefolytatását rendeltem el a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy "a fogyasztók nem tudják érvényesíteni a jogaikat, panaszaik válasz nélkül maradnak", ami szerinte még nagyobb probléma a kézbesítés elmaradásánál.

Nem hagyjuk, hogy a csomagküldő szolgálatok magyar családok ezreit károsítsák meg

- szögezte le Latorcai Csaba.

Egyebek mellett a Telex pár napja arról számolt be, hogy az ünnepek előtti csúcsforgalom beköszöntével rengetegen panaszkodtak a DPD csomagszállító szolgáltatására: a rendelések végeláthatatlanul késtek, nem kaptak tájékoztatást azok helyzetéről, és az ügyfélszolgálatot sem tudták elérni.

Címlapkép forrása: vitapix via Getty Images