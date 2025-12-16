  • Megjelenítés
Megvan a dátum: ekkor indul a horvát elektronikus útdíjfizetési rendszer
Gazdaság

Megvan a dátum: ekkor indul a horvát elektronikus útdíjfizetési rendszer

Portfolio
A horvát parlament elfogadta az új útdíjfizetési törvényt, amely 2027. március 1-jétől egységes elektronikus díjfizetési rendszert vezet be az ország teljes autópálya-hálózatán - írta meg a Croatia Week.

Az új rendszer lehetővé teszi a járművek megállás nélküli áthaladását, akár

130 km/órás sebességgel is.

A technológia elektronikus fedélzeti egységeken (ENC) és kamerás rendszámfelismerésen alapul.

A 3,5 tonna alatti könnyű járművek esetében elegendő lesz a rendszám regisztrálása és egy érvényes fizetési mód megadása, míg a nehézgépjárműveknek ENC készüléket kell használniuk a rendszámfelismerés mellett.

Még több Gazdaság

Év végi bónusz helyett semmiből jött leépítés: több mint 100 embert tett lapátra itthon a népszerű áruházlánc

34 százalékkal drágulhat egy tétel a műszaki vizsgán

Így válnak az önkormányzati ingatlanok a városfejlesztés motorjává – Hazai példák

A járművezetők több módon is regisztrálhatnak: országos online platformon, mobilalkalmazáson, egyéb digitális szolgáltatásokon keresztül, gyorsbeléptető sávokon, illetve az autópálya-üzemeltetők irodáiban és hivatalos értékesítési pontokon.

Az átmeneti időszakban egyes fizetőkapuk megmaradnak az autópálya-bejáratoknál, de ezek személyzet és sorompók nélkül működnek majd.

A díjfizetési portálok és kamerák telepítése már megkezdődött az A3-as autópályán. Összesen 212 portált terveznek kiépíteni az állami tulajdonú Hrvatske autoceste és a magánkoncessziósok által üzemeltetett hálózaton.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Újabb fontos budapesti híd felújítása kezdődhet meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility