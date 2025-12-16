Megvan a dátum: ekkor indul a horvát elektronikus útdíjfizetési rendszer

Az új rendszer lehetővé teszi a járművek megállás nélküli áthaladását, akár

130 km/órás sebességgel is.

A technológia elektronikus fedélzeti egységeken (ENC) és kamerás rendszámfelismerésen alapul.

A 3,5 tonna alatti könnyű járművek esetében elegendő lesz a rendszám regisztrálása és egy érvényes fizetési mód megadása, míg a nehézgépjárműveknek ENC készüléket kell használniuk a rendszámfelismerés mellett.

A járművezetők több módon is regisztrálhatnak: országos online platformon, mobilalkalmazáson, egyéb digitális szolgáltatásokon keresztül, gyorsbeléptető sávokon, illetve az autópálya-üzemeltetők irodáiban és hivatalos értékesítési pontokon.

Az átmeneti időszakban egyes fizetőkapuk megmaradnak az autópálya-bejáratoknál, de ezek személyzet és sorompók nélkül működnek majd.

A díjfizetési portálok és kamerák telepítése már megkezdődött az A3-as autópályán. Összesen 212 portált terveznek kiépíteni az állami tulajdonú Hrvatske autoceste és a magánkoncessziósok által üzemeltetett hálózaton.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images