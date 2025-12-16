  • Megjelenítés
Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők
Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők

A pezsgőkészítés művészetéről, a Sauska‑tételek egyedi karakteréről és a tradicionális módszer jelentőségéről beszélt a Portfolio‑nak Pohl Péter, a Sauska birtokigazgatója: a Brut NV különlegességét a furmint adja, a réserve borok 30%-os aránya pedig gazdagságot és hosszú lecsengést biztosít. Közben a piac számokban is erős és nemcsak volumenben vagy értékben, de a szezonalitásban is jelentős különbségek vannak a pincészet által készített Méthode Traditionnelle és a tartályos pezsgők között.

A palackos erjesztésű és érlelésű pezsgők piacán a késő tavasz és nyár mára felzárkózott az év végéhez

– mondta a Portfolio-nak Pohl Péter birtokigazgató. A folyamatos figyelmet az is támogatja, hogy a pincészet sorra jelentkezik újdonságokkal, idén az izgalmas stílusgyakorlatnak szánt Blanc de Noirs pezsgőjük mellett a legszárazabb családtaggal, a Brut Nature-rel bővült a választékuk.

pohl_peter_birtokigazgato

Összességében a hazai pezsgőpiac stabilan bővül: iparági adatok szerint évente mintegy 200 ezer hektoliter készül, ennek a mennyiségnek a jelentős része a magyar piacon kel el, körülbelül harmada kerül az exportpiacokra. A forgalom az év végi hetekben csúcsosodik, és látványosan nő a prémium, a rozé és az alkoholmentes tételek súlya. Bár a forgalom továbbra is az utolsó negyedévben koncentrálódik – a hazai fogyasztás több mint fele Q4-ben realizálódik –, a gyártói visszajelzések szerint egyre több a hétköznapi, alkalomtól független fogyasztás.

A borvilág nagyon tágas és sokszínű, mégis a pezsgő az, ami mind közül a legtöbb örömet hozza!

– vallja Régis Camus, a Sauska pezsgők champagne-i tanácsadója, aki több évtizedes tapasztalatával segíti a magyar borászat pezsgőkészítését. A szakember szerint a tradicionális pezsgőt a gyümölcsösség és frissesség mellett a hosszú lecsengés teszi igazán élvezetessé, és éppen ezek a tulajdonságok jellemzik a Sauska pezsgőket is. A házasítások egyik legkülönlegesebb komponense a réserve bor – vagyis korábbi évjáratokból eltett, érlelt alapborok – amelyből mostanra 30%-ot is felhasználnak a házasításkor. Ez adja a gazdagságot, teltséget és kitartó hosszt. Hangsúlyozta, a Sauska Brut pezsgő évek óta halmozza a nemzetközi díjakat, és a borászat legmeghatározóbb tételévé vált, egyszerre fejezi ki a stílust, a folytonosságot és a fejlődést.

Tokaj winery_Padi hill key visual
A Padi-hegyen 2022-ben átadott új borászati épület, amely több rangos nemzetközi elismerést kapott.

A Sauska család két borvidéken (Tokaj és Villány-Siklós) összesen mintegy 151 hektáron gazdálkodik, és három bor univerzumot képvisel: a

könnyed fehérboroktól a komoly dűlős furmintokig és aszúig, a gyümölcshangsúlyos villányi vörösektől a csúcs házasításokig és tradicionális pezsgőkig terjed a kínálatuk.

A családból az alapítók, Sauska Krisztián és Andrea mellett már a család újabb generációja is aktív szerepet vállal, a szakmai csapatban pedig Rakaczki Gábor tokaji borász, Villányban Futó Júlia, valamint a budapesti pezsgőmester, Hanusz Ádám egyengeti a mindennapi munkát.

251212 DF Villány2510
A Sauska család két borvidéken (Tokaj és Villány-Siklós) összesen mintegy 151 hektáron gazdálkodik.

A pezsgők alapborait Tokaj adja, ahol az északi és nyugati kitettségű, hűvösebb dűlőket választották ki, és elsők között telepítettek chardonnay-t és pinot noir-t a borvidéken. Ezek a fajták inspirálták a Blanc de Blancs és Blanc de Noirs pezsgők megalkotását is. A Padi-hegyen 2022-ben átadott új borászati épület – amely több rangos nemzetközi elismerést kapott – egyik legfontosabb hozadéka, hogy több teret biztosít a réserve bor készlet tudatos építésére.

A házasítást követően a pezsgősítés már Budafokon történik, ahol a Méthode Traditionnelle több évszázados hagyományait követik. A pezsgőkészítés minden lépését a legnagyobb odafigyeléssel végzik: megfelelő élesztőt választanak a másoderjesztéshez, állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosítanak a több éven át tartó seprőn érleléshez, és gyropalette-eket használnak a degorzsáláshoz. Az elmúlt években a szárazabb irány felé mozdultak el, és nemrég debütált első Brut Nature pezsgőjük is, amely a 2021-es évjárat alapborainak és réserve tételeknek a házasítása, három év érleléssel.

Régis Camus és Sauska Krisztián
Régis Camus és Sauska Krisztián

A feleségem például rajong a furmintért a tenger gyümölcsei mellé. Ínyenc vagyok: a krumplisalátától a kaviárig sok minden jöhet, végső soron az dönti el, mit bontok fel, hogy hol és kivel vagyok. Ünnepekkor rögtön a füstölt lazac, aszúhoz a foie gras és a vadak jutnak eszembe. És ott van a Maroilles szüreti sajt is, amely ugyanonnan származik, mint én, Marle-ból

– mondta a Portfolio-nak a champagne‑i borász és pezsgőmester, arra a kérdésre, ő mivel fogyasztja legszívesebben a pezsgőt.

