Varga Mihály megszólal a mai kamatdöntésről
Portfolio
Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A kamatdöntés mögötti megfontolásokról és a gazdasági helyzetről Varga Mihály jegybankelnök tart sajtótájékoztatót.
A kamatdöntés nem okozott meglepetést, a piac egységesen az alapkamat szinten tartására számított. A várhatóan 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatóval egyidőben jelenik meg a jegybank közleménye, illetve a friss előrejelzése, ami a csütörtökön teljes egészében kikerülő Infláció jelentős szokásos "ízelítője".

Címlapkép forrása: Portfolio

Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a jegybank nem nyúlt az irányadó eszközéhez a teljes 2025-ös naptári évben.

