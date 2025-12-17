Nagyot nő a minimálbér Romániában

Romániában jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal megemelik a minimálbért. Erről a kormánykoalícióban részt vevő pártok vezetői döntöttek szerdai tanácskozásukon.

A megállapodás értelmében 2026. július 1-jétől a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint) emelkedik a bruttó minimálbér, ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.

A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról is, hogy az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait. Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról. A helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben - tudatta az Agerpres hírügynökség.

A koalíció ülésén döntöttek arról is, hogy 10 százalékkal csökken a pártok állami szubvenciója, illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya.

A kormánypártok vezetői emellett megállapodtak abban, hogy 2026 januárjától az üzleti forgalom 0,5 százalékára csökkentik, 2027-től pedig teljesen eltörlik az árbevétel utáni (jelenleg 1 százalékos) minimáladót (IMCA). A külföldi befektetők által élesen bírált, a további beruházásokat szerintük elriasztó adót az évi 50 millió eurónál nagyobb forgalmat lebonyolító cégekre vetette ki Románia 2024-től kezdődően.