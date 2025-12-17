Órisái fordulat az MNB-ben - Mi jön most?

Unalmasnak ígérkezett az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése. Az előzetes várakozásokkal összhangban tartotta a kamatot az MNB, azonban a forint mégis gyengül azóta, és egyre több elemző vár kamatcsökkentést.

Nem vártak nagy dolgokat a közgazdászok a Magyar Nemzeti Bank idei utolsó ülésétől. Az irányadó kamat tartásával és a szigorú kommunikáció fennmaradásával számoltak.

A kamat nem változott, 6,5%-on maradt, azonban a jegybank iránymutatása nagyot változott. Eddig ugyanis hosszú hónapokon keresztül a kamatszint tartós tartásáról beszéltek, most viszont teljesen új irányt vett a kommunikáció.

A piaci szereplők pedig immár azt várják, hogy az MNB hamarosan csökkenteni fogja a kamatot. Bár a jegybank még nem nyúlt a kamathoz, de már ez a kommunikációs változás is elég volt ahhoz, hogy megbillenjen a forint. A keddi kamatdöntés előtti 384,5-ös szintről szerda délutánra 385,5-ig esett a forint az euróval szemben.