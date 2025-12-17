Változásból versenyelőny az AI erejével – Tudjon meg mindent a compliance legújabb réteteiről a szakma csúcsrendezvényén!

  • Megjelenítés
Gazdaság

Portfolio
A compliance szakma mára multidiszciplinárissá vált: a jogi tudás mellett üzleti, kommunikációs és technológiai kompetenciákat is igényel, ahol a mesterséges intelligencia lehetőségeit kötelező kihasználni. A Portfolio Digital Compliance 2026 gyakorlati példákkal mutatjuk meg, hogyan lesz a szabálykövetés gyorsabb, pontosabb és üzletileg nyereséges. Tanuljon vezető szakértőktől, regisztráljon most, és éljen az első 100 jegyvásárlónak kínált kedvezménnyel!

A compliance eljutott oda, hogy ma már a folyamatosan változó szabályok, technológiai trendek és piaci elvárások között közvetlenül formálja a versenyképességet. A Portfolio Digital Compliance 2026 konferencián azt demonstráljuk hogyan lehet a megfelelésből üzleti előnyt kovácsolni – különösen az MI eszköztárának tudatos bevonásával.

Az idei fókusz tehát a mesterséges intelligencia, amely új piacokat teremt, átalakítja a meglévő üzleti modelleket, és ezzel együtt teljesen új compliance-kérdéseket hoz. Az MI nem helyettesíti a szakértőket, de felgyorsítja, pontosítja és hatékonyabbá teszi a munkát. A jövő compliance-szakembere multidiszciplináris: a jogi felkészültség mellett üzleti, kommunikációs és technológiai kompetenciákkal, valamint intelligens eszközökkel dolgozik.

2026-ban a Portfolio és a Wolters Kluwer közös tavaszi konferenciáján gyakorlati példákkal és friss tapasztalatokkal mutatjuk be, hogy az átlátható, jogszerű működés nemcsak a kockázatokat és bírságokat csökkenti, hanem kézzelfogható bizalmi és piaci előnyt is hoz ügyfelek, partnerek és befektetők szemében.

Kiemelt témák:

  • MI által teremtett új piacok és az átalakuló üzleti modellek compliance vonzatai.
  • Hogyan lesz a folyamatos változásból tartós versenyelőny?
  • Milyen képességekre és eszközökre van szüksége a jövő compliance szakemberének?
  • Intelligens eszközök és MI a vállalati megfelelésben: nem luxus, hanem szükségszerűség.

Csatlakozzon, találkozzon a szakma szereplőivel, és készüljön fel időben a következő hullámra – ahol a megfelelés a növekedés motorja. Regisztráljon és tartson velünk, éljen az első 100 jegyvásárlónak kínált különleges kedvezménnyel!

