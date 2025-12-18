Akkora adósságba veri magát Európa vezető gazdasága, mint még korábban soha

A kormány adósságát kezelő frankfurti ügynökség (DFA) csütörtöki közleménye szerint 2026-ban mintegy 318 milliárd euró értékben bocsátanak ki értékpapírokat a tőkepiacokon aukciókon keresztül, további 176 milliárd eurót pedig a pénzpiacon vonnak be. Emellett 16–19 milliárd euró értékben zöldkötvény-kibocsátás is várható.

Friedrich Merz kancellár kormánya Európa legnagyobb gazdaságát próbálja ismét növekedési pályára állítani, amely a járvány óta alig tudott bővülni.

A kabinet egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot hozott létre, amelynek forrásait a következő évtizedben használják fel. A konzervatív CDU/CSU és Lars Klingbeil pénzügyminiszter szociáldemokratáinak koalíciója emellett jelentősen növeli a hosszú éveken át elhanyagolt fegyveres erők finanszírozását, válaszul az orosz–ukrán háború okozta európai biztonsági aggodalmakra. A berlini törvényhozás szerdán mintegy 50 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá páncélozott járművekre, légvédelmi rakétákra és műholdakra.

A teljes kibocsátási összeg meghaladja a 2025-re tervezett 425 milliárd eurót, valamint a korábbi, 2023-as 500 milliárd eurós csúcsot is. Az ügynökség először bocsát ki 20 éves lejáratú kötvényeket, és összesen négy, bankokon keresztül lebonyolított szindikált értékesítést tervez. A hosszabb futamidő bevezetése egyrészt a piaci keresletet tükrözi, másrészt illeszkedik a következő évekre tervezett, megemelt kibocsátási programhoz. Tavaly az ügynökség a hétéves kötvényeket is visszahozta a kínálatba.

A Bloomberg elemzői szerint a német kormány megengedheti magának az eladósodás növelését, mivel az államadósság a GDP-hez viszonyítva jóval 100 százalék alatt marad, és messze a legalacsonyabb a G7 fejlett gazdaságai között. A gazdaság ugyanakkor az elmúlt években zsugorodott, 2025-ben pedig mindössze 0,2 százalékos növekedés várható. Bár a kormány 2026-ra már fellendülésre számít, a kulcsfontosságú német iparágak – például az autógyártás és a vegyipar – komoly kihívásokkal néznek szembe az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott kereskedelmi viták közepette.

