  • Megjelenítés
Akkora adósságba veri magát Európa vezető gazdasága, mint még korábban soha
Gazdaság

Akkora adósságba veri magát Európa vezető gazdasága, mint még korábban soha

Portfolio
Németország jövőre 20 százalékkal növeli szövetségi adósságkibocsátását, amely így rekordszintre, 512 milliárd euróra emelkedik. Erre azért van szükség, hogy az ország képes legyen finanszírozni az elöregedett infrastruktúra felújítását és a haderő modernizálását - közölte a Bloomberg.

A kormány adósságát kezelő frankfurti ügynökség (DFA) csütörtöki közleménye szerint 2026-ban mintegy 318 milliárd euró értékben bocsátanak ki értékpapírokat a tőkepiacokon aukciókon keresztül, további 176 milliárd eurót pedig a pénzpiacon vonnak be. Emellett 16–19 milliárd euró értékben zöldkötvény-kibocsátás is várható.

Friedrich Merz kancellár kormánya Európa legnagyobb gazdaságát próbálja ismét növekedési pályára állítani, amely a járvány óta alig tudott bővülni.

Kapcsolódó cikkünk

Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa

Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja

Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"

A kabinet egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot hozott létre, amelynek forrásait a következő évtizedben használják fel. A konzervatív CDU/CSU és Lars Klingbeil pénzügyminiszter szociáldemokratáinak koalíciója emellett jelentősen növeli a hosszú éveken át elhanyagolt fegyveres erők finanszírozását, válaszul az orosz–ukrán háború okozta európai biztonsági aggodalmakra. A berlini törvényhozás szerdán mintegy 50 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá páncélozott járművekre, légvédelmi rakétákra és műholdakra.

A teljes kibocsátási összeg meghaladja a 2025-re tervezett 425 milliárd eurót, valamint a korábbi, 2023-as 500 milliárd eurós csúcsot is. Az ügynökség először bocsát ki 20 éves lejáratú kötvényeket, és összesen négy, bankokon keresztül lebonyolított szindikált értékesítést tervez. A hosszabb futamidő bevezetése egyrészt a piaci keresletet tükrözi, másrészt illeszkedik a következő évekre tervezett, megemelt kibocsátási programhoz. Tavaly az ügynökség a hétéves kötvényeket is visszahozta a kínálatba.

Még több Gazdaság

Új szabályozás, új növekedési pályák − A biztosítási piac tavaszi csúcsrendezvényén mindenre fény derül

Kurali Zoltán: továbbra is szigorú kondíciókat szeretnénk fenntartani

Stratégiai szövetségben az Audi és a Széchenyi István Egyetem: így alakítják a járműipart Győrben

A Bloomberg elemzői szerint a német kormány megengedheti magának az eladósodás növelését, mivel az államadósság a GDP-hez viszonyítva jóval 100 százalék alatt marad, és messze a legalacsonyabb a G7 fejlett gazdaságai között. A gazdaság ugyanakkor az elmúlt években zsugorodott, 2025-ben pedig mindössze 0,2 százalékos növekedés várható. Bár a kormány 2026-ra már fellendülésre számít, a kulcsfontosságú német iparágak – például az autógyártás és a vegyipar – komoly kihívásokkal néznek szembe az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott kereskedelmi viták közepette.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet

Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét

Vészriadót fújtak a német iparban, reagált is a kormány

Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön
Leteszteltük, meghajtottuk: itt az új debreceni BMW, van mire büszkének lenni!
Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility