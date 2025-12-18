Fontos fejlesztések jönnek a Tescónál

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A kiskereskedelmi óriás a francia vállalat AI modelljeit különböző üzleti területein kívánja alkalmazni, hogy javítsa teljes működési hatékonyságát.

Az együttműködés keretében a Tesco és a Mistral közösen dolgozik majd a tartalomfejlesztés és dokumentumkészítés javításán, az adatelemzés felgyorsításán, valamint új módszereket alakítanak ki, amelyekkel a munkatársak könnyebben férhetnek hozzá az információkhoz.

Ruben Lara Hernandez, a Tesco adatokért, elemzésért és AI-ért felelős igazgatója elmondta:

az innováció mindig is a Tesco DNS-ének része volt, és ez a megállapodás épít kiterjedt tapasztalatainkra az új technológiák és AI-megoldások fejlesztésében, olyan módokon, amelyek végső soron előnyösek vásárlóink, kollégáink és beszállítóink számára.

A két vállalat egy közös "AI laborban" működik együtt, ahol technológiai szakértők generatív mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztenek a vállalkozás számára. A Tesco már eddig is jelentős összegeket fektetett technológiai fejlesztésekbe, és már jelenleg is alkalmaz mesterséges intelligenciát az üzleteiben és partneri kapcsolataiban.

Címlapkép forrása: Shutterstock