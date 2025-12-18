  • Megjelenítés
Három évtizede nem hozott ilyen döntést Kína
Három évtizede nem hozott ilyen döntést Kína

Kína 2025-től megszünteti a fogamzásgátló eszközök adómentességét, ami a csökkenő születésszám elleni intézkedések része lehet - közölte a Sky News.

A kínai kormány új adótörvénye szerint 2026. január 1-től a fogamzásgátló gyógyszerek és termékek, köztük az óvszerek is, 13%-os általános forgalmi adó alá esnek.

Ez az első ilyen jellegű adóztatás több mint három évtizede.

Az intézkedés hátterében a drámaian csökkenő születésszám áll. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben mindössze 9,5 millió gyerek született Kínában, ami közel egyharmaddal kevesebb a 2019-es 14,7 milliós adatnál. A halálozások már meghaladják a születések számát, aminek következtében India 2023-ban átvette a világ legnépesebb országának címét.

Szakértők aggódnak

Szakértők aggodalmuknak adtak hangot, hogy a fogamzásgátlók magasabb ára növelheti a nem tervezett terhességek és a nemi úton terjedő betegségek számát. Qian Cai, a Virginiai Egyetem Demográfiai Kutatócsoportjának igazgatója szerint "a magasabb árak csökkenthetik a gazdaságilag hátrányos helyzetű csoportok hozzáférését a fogamzásgátlókhoz", ugyanakkor hozzátette, hogy a 13%-os adó "nagyon korlátozott" hatással lesz a reprodukciós döntésekre.

Kína korábban évtizedekig szigorú születésszabályozási politikát folytatott. Az 1980-as évektől 2015-ig érvényben lévő egygyermekes politikát 2015-ben két, majd 2021-ben három gyermekre emelték. A fogamzásgátlást korábban aktívan ösztönözték, és a termékek gyakran ingyenesen hozzáférhetők voltak.

Yi Fuxian, a Wisconsin-Madison Egyetem vezető kutatója szerint az adó bevezetése "logikus lépés", mivel Kína már nem a népesség korlátozására, hanem a gyermekvállalás ösztönzésére törekszik, így "normális módszerekhez tér vissza, hogy ezeket a termékeket hétköznapi árucikkekké tegye".

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

