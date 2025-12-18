Havi 5000 forintos díjat határozna meg a kormány a gyermekvédelemben

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A tervezet alapján az otthont nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek esetében a személyi higiéné biztosítása továbbra is kötelező feladat marad, de a szabályozás pontosítja annak tartalmát. A mindennapos tisztálkodáshoz és testápoláshoz szükséges szerek és eszközök, a csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagok, valamint gyermekenként legalább három váltás ágynemű biztosítása mellett újdonság, hogy

a tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra fordított támogatás összege nem lehet kevesebb gyermekenként évi 60 ezer forintnál.

Hasonló változás jelenik meg a javítóintézetekre vonatkozó szabályokban is. A rendelettervezet kimondja, hogy a fiatalkorúak számára legalább napi rendszerességgel biztosítani kell a tisztálkodás feltételeit, és ehhez kapcsolódóan az erre fordítható támogatás összege ellátottanként szintén nem lehet kevesebb évi 60 ezer forintnál – vagyis havi 5000 forintnál.

A hatásvizsgálati lap alapján a jövő évi költségvetésnek a lépés 501,8 millió forint plusz terhet jelent, amelyből 8363 intézeti, vagy gondozónál lévő gyerek ellátását fedezi.

A módosítás indoklása szerint a cél az, hogy az intézményi ellátásban élő gyermekek és fiatalok életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő higiénés feltételekhez jussanak, és ezáltal testi, értelmi és érzelmi fejlődésük biztosított legyen.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet alapján az új támogatási minimumok 2026-tól lennének kötelezőek az érintett intézmények számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock