Kegyetlen jóslat érkezett a meteorológusoktól

A 2026-ra vonatkozó központi becslés 1,46°C-os hőmérséklet-emelkedést jelez, ami elmarad a 2024-ben mért 1,55°C-os értéktől, amely jelenleg a valaha mért legmelegebb év.
Az előrejelzés szerint 2026 várhatóan a négy legmelegebb év egyike lesz a globális átlaghőmérséklet tekintetében, valószínűleg közvetlenül a 2024-es rekordév mögött helyezkedik majd el.
Professor Adam Scaife, a Met Office globális előrejelzésért felelős csapatának vezetője elmondta: "a jelenlegi hőmérsékleti hullám előtt a globális hőmérséklet nem haladta meg az 1,3°C-ot."
A 2026-os globális átlaghőmérséklet az előrejelzés szerint 1,34°C és 1,58°C között lesz (1,46°C-os középértékkel) az iparosodás előtti időszak (1850-1900) átlagához képest.
Dr. Nick Dunstone, az előrejelzés készítésének vezetője kiemelte:
"2024-ben először léptük át ideiglenesen az 1,5°C-os határt, és a 2026-os előrejelzésünk szerint ez ismét lehetséges. Ez jól mutatja, milyen gyorsan közelítünk a párizsi megállapodásban rögzített 1,5°C-os célhoz."
A tudományos közösség többször figyelmeztetett, hogy az 1,5°C-nál nagyobb felmelegedés egyre súlyosabb éghajlatváltozási hatásokat és szélsőséges időjárást eredményezhet, miközben csökkenti az alkalmazkodási lehetőségeket.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) az idei Globális Éghajlati Állapotjelentésében az elmúlt évtized megfigyelései és a következő tíz évre vonatkozó előrejelzések alapján megállapította, hogy a jelenlegi globális felmelegedés szintje 1,37°C-kal haladja meg az 1850-1900 közötti időszak átlagát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
