  • Megjelenítés
Kegyetlen jóslat érkezett a meteorológusoktól
Gazdaság

Kegyetlen jóslat érkezett a meteorológusoktól

Portfolio
A brit Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is folytatódik a globális átlaghőmérséklet 1,4°C feletti emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest, bár az érték várhatóan alacsonyabb lesz a 2024-es rekordnál - jelentette a szolgálat.
Green Transition & ESG 2026
2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.
Információ és jelentkezés

A 2026-ra vonatkozó központi becslés 1,46°C-os hőmérséklet-emelkedést jelez, ami elmarad a 2024-ben mért 1,55°C-os értéktől, amely jelenleg a valaha mért legmelegebb év.

Az előrejelzés szerint 2026 várhatóan a négy legmelegebb év egyike lesz a globális átlaghőmérséklet tekintetében, valószínűleg közvetlenül a 2024-es rekordév mögött helyezkedik majd el.

Professor Adam Scaife, a Met Office globális előrejelzésért felelős csapatának vezetője elmondta: "a jelenlegi hőmérsékleti hullám előtt a globális hőmérséklet nem haladta meg az 1,3°C-ot."

A 2026-os globális átlaghőmérséklet az előrejelzés szerint 1,34°C és 1,58°C között lesz (1,46°C-os középértékkel) az iparosodás előtti időszak (1850-1900) átlagához képest.

Még több Gazdaság

Fontos fejlesztések jönnek a Tescónál

Havi 5000 forintos díjat határozna meg a kormány a gyermekvédelemben

Szembetűnő változás jön a horvát boltokban

Dr. Nick Dunstone, az előrejelzés készítésének vezetője kiemelte:

"2024-ben először léptük át ideiglenesen az 1,5°C-os határt, és a 2026-os előrejelzésünk szerint ez ismét lehetséges. Ez jól mutatja, milyen gyorsan közelítünk a párizsi megállapodásban rögzített 1,5°C-os célhoz."

A tudományos közösség többször figyelmeztetett, hogy az 1,5°C-nál nagyobb felmelegedés egyre súlyosabb éghajlatváltozási hatásokat és szélsőséges időjárást eredményezhet, miközben csökkenti az alkalmazkodási lehetőségeket.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) az idei Globális Éghajlati Állapotjelentésében az elmúlt évtized megfigyelései és a következő tíz évre vonatkozó előrejelzések alapján megállapította, hogy a jelenlegi globális felmelegedés szintje 1,37°C-kal haladja meg az 1850-1900 közötti időszak átlagát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Szép csendben összeomlik a szocializmus egykori fellegvára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility