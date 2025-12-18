  • Megjelenítés
Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre a kormány jóléti intézkedései
Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre a kormány jóléti intézkedései

Portfolio
Az elmúlt időszakban bejelentett jóléti kormányzati intézkedések a GDP mintegy 2 százalékával növelhetik a költségvetés hiányát jövőre – derült ki az MNB elemzéséből. A háztartások a rájuk zúduló pénz nagyjából 60 százalékát költhetik el, a becslések szerint egyharmadát megtakaríthatják.

Milyen intézkedésekről van szó?

Ilyen bejelentés volt például a

  • családi adókedvezmény bővítése,
  • az édesanyák több lépésben bevezetendő SZJA-mentessége,
  • az otthonteremtési és -felújítási támogatások,
  • a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz,
  • a közszolgálati dolgozók otthontámogatása,
  • valamint az Otthon Start Program.

Ezek az intézkedések már az idei évben is majdnem fél százalékponttal rontották a költségvetés GDP-arányos egyenlegét, jövőre azonban nagyjából 2 százalékpontos lehet ez a hatás. A legnagyobb hatása várhatóan a fegyverpénznek lesz (-0,5 százalékpont), ezt követi a családi kedvezmény bővítése -0,3 százalékponttal.

Összességében az intézkedésekből a háztartásokhoz a GDP 1,9 százalékának hatása juthat el. Ennek nagyjából 60 százalékát várhatóan elköltik majd, egyharmada pedig a megtakarításokat növelheti.

A pontos számokat az alábbi táblázat mutatja:

A háztartásokat érintő kormányzati intézkedések statikus hatása
Intézkedés Adott évi költségvetési hatás (GDP százaléka)
  2025 2026
A családi kedvezmény 2025-2026. évi bővítése -0,09 -0,3
Háromgyermekes anyák adómentessége -0,05 -0,2
Kétgyermekes anyák adómentessége   -0,1
30 év alatti anyák adómentességének bővítése   -0,03
CSED és GYED adómentessége -0,01 -0,02
Babaváró hitelek meghosszabbításának hatása -0,04 -0,02
Munkáshitel -0,01 -0,02
Vidéki otthonfelújítási támogatás -0,08 -0,2
Nyugdíjas utalvány -0,09  
Fegyverpénz   -0,5
Közszolgálati dolgozók otthon támogatása   -0,2
Otthon Start Program 0,00 -0,1
Területi közigazgatás kormánytisztviselői béremelés -0,01 -0,1
Kulturális és szociális dolgozók béremelése   -0,1
14. havi nyugdíj   -0,15
Összesen (bruttó, GDP százaléka) -0,4 -2,2
Összesen (nettó, GDP százaléka) -0,4 -1,9
A háztartások fogyasztási kiadásának arányában (%) 0,7 3,7
A lakossági rendelkezésre álló jövedelem arányában (%) 0,6 3,2
Forrás: MNB decemberi inflációs jelentés

A jegybank így összességében azt várja, hogy jövőre 4,7-5,2 százalék körül alakulhat a költségvetési deficit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban bejelentette, hogy az ő várakozásuk 5 százalék.

Kapcsolódó cikkünk

MNB: sokkal alacsonyabb lesz az infláció jövőre

Érdemes hozzátenni, hogy azóta is történt olyan bejelentés, ami még nem szerepel a fenti táblázatban, mint például a nemrégiben meghirdetett nagyszabású energiatárolási program.

A jegybank ezért ennek a hatását még nem mérte fel, tekintve azonban, hogy mintegy 100 milliárd forintos keretösszegről beszélünk, ez akár további 1 százalékponttal növelheti a hiányt.

Címlapkép forrása: Portfolio

