Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre a kormány jóléti intézkedései

Milyen intézkedésekről van szó?
Ilyen bejelentés volt például a
- családi adókedvezmény bővítése,
- az édesanyák több lépésben bevezetendő SZJA-mentessége,
- az otthonteremtési és -felújítási támogatások,
- a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz,
- a közszolgálati dolgozók otthontámogatása,
- valamint az Otthon Start Program.
Ezek az intézkedések már az idei évben is majdnem fél százalékponttal rontották a költségvetés GDP-arányos egyenlegét, jövőre azonban nagyjából 2 százalékpontos lehet ez a hatás. A legnagyobb hatása várhatóan a fegyverpénznek lesz (-0,5 százalékpont), ezt követi a családi kedvezmény bővítése -0,3 százalékponttal.
Összességében az intézkedésekből a háztartásokhoz a GDP 1,9 százalékának hatása juthat el. Ennek nagyjából 60 százalékát várhatóan elköltik majd, egyharmada pedig a megtakarításokat növelheti.
A pontos számokat az alábbi táblázat mutatja:
|A háztartásokat érintő kormányzati intézkedések statikus hatása
|Intézkedés
|Adott évi költségvetési hatás (GDP százaléka)
|2025
|2026
|A családi kedvezmény 2025-2026. évi bővítése
|-0,09
|-0,3
|Háromgyermekes anyák adómentessége
|-0,05
|-0,2
|Kétgyermekes anyák adómentessége
|-0,1
|30 év alatti anyák adómentességének bővítése
|-0,03
|CSED és GYED adómentessége
|-0,01
|-0,02
|Babaváró hitelek meghosszabbításának hatása
|-0,04
|-0,02
|Munkáshitel
|-0,01
|-0,02
|Vidéki otthonfelújítási támogatás
|-0,08
|-0,2
|Nyugdíjas utalvány
|-0,09
|Fegyverpénz
|-0,5
|Közszolgálati dolgozók otthon támogatása
|-0,2
|Otthon Start Program
|0,00
|-0,1
|Területi közigazgatás kormánytisztviselői béremelés
|-0,01
|-0,1
|Kulturális és szociális dolgozók béremelése
|-0,1
|14. havi nyugdíj
|-0,15
|Összesen (bruttó, GDP százaléka)
|-0,4
|-2,2
|Összesen (nettó, GDP százaléka)
|-0,4
|-1,9
|A háztartások fogyasztási kiadásának arányában (%)
|0,7
|3,7
|A lakossági rendelkezésre álló jövedelem arányában (%)
|0,6
|3,2
|Forrás: MNB decemberi inflációs jelentés
A jegybank így összességében azt várja, hogy jövőre 4,7-5,2 százalék körül alakulhat a költségvetési deficit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban bejelentette, hogy az ő várakozásuk 5 százalék.
Érdemes hozzátenni, hogy azóta is történt olyan bejelentés, ami még nem szerepel a fenti táblázatban, mint például a nemrégiben meghirdetett nagyszabású energiatárolási program.
A jegybank ezért ennek a hatását még nem mérte fel, tekintve azonban, hogy mintegy 100 milliárd forintos keretösszegről beszélünk, ez akár további 1 százalékponttal növelheti a hiányt.
Címlapkép forrása: Portfolio
