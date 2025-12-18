Kiderült, mennyibe kerülnek jövőre a kormány jóléti intézkedései

Milyen intézkedésekről van szó?

Ilyen bejelentés volt például a

családi adókedvezmény bővítése,

az édesanyák több lépésben bevezetendő SZJA-mentessége,

az otthonteremtési és -felújítási támogatások,

a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz,

a közszolgálati dolgozók otthontámogatása,

valamint az Otthon Start Program.

Ezek az intézkedések már az idei évben is majdnem fél százalékponttal rontották a költségvetés GDP-arányos egyenlegét, jövőre azonban nagyjából 2 százalékpontos lehet ez a hatás. A legnagyobb hatása várhatóan a fegyverpénznek lesz (-0,5 százalékpont), ezt követi a családi kedvezmény bővítése -0,3 százalékponttal.

Összességében az intézkedésekből a háztartásokhoz a GDP 1,9 százalékának hatása juthat el. Ennek nagyjából 60 százalékát várhatóan elköltik majd, egyharmada pedig a megtakarításokat növelheti.

A pontos számokat az alábbi táblázat mutatja:

A háztartásokat érintő kormányzati intézkedések statikus hatása Intézkedés Adott évi költségvetési hatás (GDP százaléka) 2025 2026 A családi kedvezmény 2025-2026. évi bővítése -0,09 -0,3 Háromgyermekes anyák adómentessége -0,05 -0,2 Kétgyermekes anyák adómentessége -0,1 30 év alatti anyák adómentességének bővítése -0,03 CSED és GYED adómentessége -0,01 -0,02 Babaváró hitelek meghosszabbításának hatása -0,04 -0,02 Munkáshitel -0,01 -0,02 Vidéki otthonfelújítási támogatás -0,08 -0,2 Nyugdíjas utalvány -0,09 Fegyverpénz -0,5 Közszolgálati dolgozók otthon támogatása -0,2 Otthon Start Program 0,00 -0,1 Területi közigazgatás kormánytisztviselői béremelés -0,01 -0,1 Kulturális és szociális dolgozók béremelése -0,1 14. havi nyugdíj -0,15 Összesen (bruttó, GDP százaléka) -0,4 -2,2 Összesen (nettó, GDP százaléka) -0,4 -1,9 A háztartások fogyasztási kiadásának arányában (%) 0,7 3,7 A lakossági rendelkezésre álló jövedelem arányában (%) 0,6 3,2 Forrás: MNB decemberi inflációs jelentés

A jegybank így összességében azt várja, hogy jövőre 4,7-5,2 százalék körül alakulhat a költségvetési deficit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban bejelentette, hogy az ő várakozásuk 5 százalék.

Érdemes hozzátenni, hogy azóta is történt olyan bejelentés, ami még nem szerepel a fenti táblázatban, mint például a nemrégiben meghirdetett nagyszabású energiatárolási program.

A jegybank ezért ennek a hatását még nem mérte fel, tekintve azonban, hogy mintegy 100 milliárd forintos keretösszegről beszélünk, ez akár további 1 százalékponttal növelheti a hiányt.

