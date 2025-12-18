Lezuhan Elon Musk egyik műholdja

A SpaceX Starlink szerdán rendellenességet észlelt a 35956-os jelű műholdján, amely mintegy 418 kilométeres magasságban keringett. A meghibásodás a jármű és az irányítóközpont közötti kommunikáció megszakadását okozta.
A vállalat az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a műhold szerkezete nagyrészt épen maradt, ám
irányíthatatlanul sodródik, és várhatóan néhány héten belül visszatér a Föld légkörébe, ahol a belépés során teljesen megsemmisül.
On December 17, Starlink experienced an anomaly on satellite 35956, resulting in loss of communications with the vehicle at 418 km. The anomaly led to venting of the propulsion tank, a rapid decay in semi-major axis by about 4 km, and the release of a small number of trackable…— Starlink (@Starlink) December 18, 2025
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
