Lezuhan Elon Musk egyik műholdja

A SpaceX Starlink közölte, hogy rendellenességet észleltek a 35956-os számú műholdjukon, ami a jármű és az irányítóközpont közötti kapcsolat megszakadásához vezetett.

A SpaceX Starlink szerdán rendellenességet észlelt a 35956-os jelű műholdján, amely mintegy 418 kilométeres magasságban keringett. A meghibásodás a jármű és az irányítóközpont közötti kommunikáció megszakadását okozta.

A vállalat az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a műhold szerkezete nagyrészt épen maradt, ám

irányíthatatlanul sodródik, és várhatóan néhány héten belül visszatér a Föld légkörébe, ahol a belépés során teljesen megsemmisül.

Forrás: Reuters

