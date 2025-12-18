  • Megjelenítés
Lezuhan Elon Musk egyik műholdja
Gazdaság

Lezuhan Elon Musk egyik műholdja

Portfolio
A SpaceX Starlink közölte, hogy rendellenességet észleltek a 35956-os számú műholdjukon, ami a jármű és az irányítóközpont közötti kapcsolat megszakadásához vezetett.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A SpaceX Starlink szerdán rendellenességet észlelt a 35956-os jelű műholdján, amely mintegy 418 kilométeres magasságban keringett. A meghibásodás a jármű és az irányítóközpont közötti kommunikáció megszakadását okozta.

A vállalat az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a műhold szerkezete nagyrészt épen maradt, ám

irányíthatatlanul sodródik, és várhatóan néhány héten belül visszatér a Föld légkörébe, ahol a belépés során teljesen megsemmisül.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Szép csendben összeomlik a szocializmus egykori fellegvára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility