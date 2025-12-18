  • Megjelenítés
Megszólalt utódlásáról az EKB első embere
Gazdaság

Megszólalt utódlásáról az EKB első embere

Portfolio
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerint újra át kellene tekinteni azt a jogi értelmezést, amely jelenleg kizárja, hogy az igazgatótanács hivatalban lévő tagja pályázzon az elnöki posztra - számolt be a Bloomberg.

Az ügy azért került ismét napirendre, mert Isabel Schnabel, az EKB igazgatótanácsának német tagja a múlt héten nyíltan jelezte: szívesen vezetné a frankfurti intézményt. Lagarde az EKB mai kamatdöntését követő frankfurti sajtótájékoztatóján felidézte, hogy az euró bevezetése óta kétszer is foglalkoztak ezzel a kérdéssel az európai jogászok.

Mindkét alkalommal arra a következtetésre jutottak, hogy ez nem lehetséges. Úgy vélem, az ügyet ismét meg kell vizsgálni, hogy egyértelműen lássuk, mi megengedett és mi nem. Jelenleg ez nincs teljesen tisztázva

– mondta az EKB jelenlegi vezetője, aki szerint viszont

érdemes lehet újra megvizsgálni a jogi lehetőségeket.

Korábban mindkét esetben francia jelöltekkel kapcsolatban merült fel a probléma: egyszer Christian Noyer, az EKB akkori alelnöke, máskor Benoit Coeuré neve került szóba Mario Draghi utódjaként.

Amikor lehetséges utódairól kérdezték, Lagarde hangsúlyozta, hogy korábbi elismerő szavai Klaas Knotról, a holland jegybank volt elnökéről nem minősülnek hivatalos támogatásnak. Lagarde-ot a mai sajtótájékoztatón Isabel Schnabelről és Joachim Nagelről, a Bundesbank elnökéről is kérdezték. Mindketten németek, és Európa legnagyobb gazdaságából mindeddig nem került ki az EKB elnöke.

Rengeteg kiváló jelölt van, Isabel is közéjük tartozik, de rajtuk kívül is sokan vannak, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még többen lesznek. Bizonyos értelemben kifejezetten hízelgő, hogy ennyien szeretnék betölteni a pozíciómat

– fogalmazott Lagarde.

Az elnök leszögezte, hogy nem kíván beleszólni utódja kiválasztásába.

Arról, hogy ki lesz az, és milyen nemzetiségű, nem fogok nyilatkozni. Ez az Európai Tanács hatásköre, a döntés ezen a gyönyörű intézményen kívül fog megszületni

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Itt az EKB idei utolsó kamatdöntése!

Címlapkép forrása: EU

