MNB: sokkal alacsonyabb lesz az infláció jövőre

Az MNB sokkal kisebb inflációt vár jövőre, mint korábbi, szeptemberi jelentésük alapján. Ehhez hozzájárul, hogy vége a globális élelmiszerár-emelkedési ciklusnak. Az árrésstopokhoz már jelentős részben alkalmazkodtak a szolgáltatók, ezért kivezetésekor kisebb lehet az árnövelő hatás a korábban vártnál.

A mai napon mutatja be a jegybank az MNB negyedévente megjelenő nagy gazdasági körképét, az Inflációs jelentést. A forint utóbbi időszakban tapasztalható gyengülése után minden szem a jegybankra vetül, hogy szolgálnak-e ezzel kapcsolatos iránymutatással. A mai sajtótájékoztató a keddi kamatdöntés után érkezik, ahol a Monetáris Tanács változatlanul 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot. A kommunikáció azonban megváltozott, megkérdőjeleződött a korábban már-már biztosra vett, hosszabb távú tartás.

A 2026-os áremelkedéssel kapcsolatban Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója azt mondta:

Visszafogottabb inflációs alapfolyamatokkal lesz jellemezhető az inflációs alapfolyamat, mint amire korábban számítottunk. Ez egy érdemi revízió.

Rövid távon is vannak azonban kockázatok, például az árrésstopok kivezetésének ütemezése, módja.

Jövőre 2,4 százalékkal nőhet a gazdaság teljesítménye, ennek fő motorja a fogyasztás lehet. Az export és beruházás inkább a második félévtől, vagy 2027-től járulhat hozzá érdemben a gazdaság dinamizálódásához. A külpiacok esetén is kedvezőbbek a folyamatok.

Érdemi változás van az élelmiszerek terén, 2024 márciusától, 18 hónapig tartott a globális élelmiszerár-emelkedési ciklus, ami 18 százalékos áremelkedést hozott.

Szeptembertől ennek az áremelkedésnek vége szakadt, sőt, elkezdtek érdemben mérséklődni az árak.

Kiemelte, hogy azok a költségtényezők, amelyek a korábbi hónapokban az élelmiszerár-csökkenést húzták, érdemi változást hoznak.

Az energia terén is kedvezőek a folyamatok, a brent olaj és a TTF gázár is csökkent, utóbbi 10-14 százalékkal.

A bejövő átárazási mintázatok egy visszafogott árazási aktivitást mutatnak. Az is fontos azonban, hogy a vállalatok milyen drágulásra számítanak, hiszen ez jó előrejelzés a rövidtávú árváltozásokra, a folyamatok itt is kedvezőek.

A lakossági inflációs várakozások azonban most is magasabbak. A lakosságot még meg kell győzni.

A forintárfolyam felértékelődése is fontos dezinflációs faktor, ez is hozzájárulhat a kisebb inflációhoz jövőre. Az áruimport és a feldolgozóipar árindexe is jelentősen mérséklődött.

Árrésstopok

Úgy látjuk, hogy a kereskedelmi szektor sok szempontból alkalmazkodott az árrésstopok hatásához.

Így kisebb lehet kivezetéskor az árnövelő hatás.

Kérdésre az árrésstopok kivezetéséről azt mondta, hogy a bevezetéskori technikai hatással számolni a kivezetés esetében felülbecslés lenne.

A 2027-es inflációra való előrejelzést ugyan emelték picit, de az emelkedés kétharmadának az oka a bázishatás. Erre nem feltétlenül érdemes alapozni a monetáris politikát.

2026-ban 0,6 százalékkal járulhatnak hozzá a nagyberuházások a GDP-hez.

Az elsődleges egyenleg hiánya a GDP 1 százaléka körül marad jövőre a várakozásaik szerint. Ez azt jelenti, hogy ennyivel több kiadása lehet jövőre az államnak, mint amennyi bevétele a kamatkiadások nélkül.

Az utóbbi napok forintárfolyam-gyengülését nem kommentálta, az inflációs előrejelzés szempontjából ugyanis, ami inkább érdekes, hogy perzisztensen hogyan alakul a jegyzés. Így a mostani volatilitás helyett az lesz majd érdekes kérdés, hogy a trend hogyan alakul majd.

Címlapkép forrása: Shutterstock