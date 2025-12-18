Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet

Társadalmi egyeztetésre került egy Magyarország és Ausztria között 2014-ben kötött határforgalmi együttműködési megállapodást módosító tervezet, amely célja, hogy pontosabban szabályozza, mi történik akkor, ha a schengeni szabályok alapján ideiglenesen visszaállítják a belső határellenőrzést a magyar–osztrák határon.
Fontos leszögezni, hogy a módosítás nem állandó határellenőrzést vezetne be, hanem egy előre rögzített „forgatókönyvet” adna arra az esetre, ha valamelyik fél ideiglenesen ellenőrzést rendel el közrendvédelmi vagy belbiztonsági okokból.
A változtatások lényege a kijelölt ellenőrzési helyek és a használható határátlépési pontok listájának frissítése, illetve a jogi hivatkozások aktualizálása.
A tervezet bővítené azoknak a határátkelőhelyeknek a körét, ahol ideiglenes belső határellenőrzés esetén hivatalos határforgalom-ellenőrző hely jelölhető ki. Ezeknél az ellenőrzés mindig az adott állam területén történne. Az újonnan nevesített átkelőhelyek a következők:
- Szentgotthárd (autópálya) – Rábakeresztúr / Heiligenkreuz (M80–S7)
- Kőszeg – Rőtfalva / Rattersdorf
- Sopron (Brennbergbánya) – Récény / Ritzing
- Sopronkövesd – Füles / Nikitsch
- Zsira – Füles / Nikitsch
- Vaskeresztes – Csejke / Eisenberg
- Horvátlövő – Németlövő / Deutsch Schützen
- Szentpéterfa – Pinkakertes / Gaas
Ezek a pontok ideiglenes ellenőrzés esetén a közúti forgalom fő ellenőrzési csomópontjai lennének.
A tervezet részletesen átalakítja a „határátlépési pontok” jegyzékét is. Ezek olyan kisebb átkelések, amelyeket ideiglenes ellenőrzés mellett is meg lehetne nyitni, de jellemzően csak meghatározott célokra: gyalogos, kerékpáros, lovas vagy vízi turizmusra, mezőgazdasági célból, illetve kulturális, sport-, vallási vagy egyéb rendezvények idején.
A módosított lista többek között az alábbi pontokat tartalmazza:
- Rajka – Deutsch Jahrndorf (gyalogos, kerékpáros)
- Rajka – Nickelsdorf
- Várbalog – Halbturn
- Kapuvár – Andau híd
- Kapuvár – Wallern híd
- Fertőrákos – Mörbisch (közúti és vízi útvonal)
- Sopron – Kelénpatak
- Sopron – Ágfalva (kerékpárút)
- Zsira – Lutzmannsburg (termálfürdő, szőlőhegy)
- Írottkő Natúrpark / Naturpark Geschriebenstein túraútvonalai
- Pinka-szurdok
- Rönök – Szent Imre-templom környéke
A lista célja az, hogy ideiglenes ellenőrzés esetén a határ menti mindennapi élethez, turizmushoz és mezőgazdasághoz kapcsolódó mozgások ne ad hoc módon, hanem előre kijelölt útvonalakon történjenek.
A szöveg emellett lehetővé tenné, hogy a megállapodást a felek később közös megegyezéssel egyszerűbben módosítsák, például új átkelők felvétele vagy meglévők átsorolása esetén.
A hatálybalépés nem automatikus. A módosítás csak akkor lépne életbe, ha mindkét fél diplomáciai úton jelzi, hogy a belső jogi feltételeket teljesítette. Ezt követően a megállapodás a legutolsó értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján válna hatályossá, a pontos dátumot pedig a külügyminiszter közleményben tenné közzé.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervezet jelenlegi formájában nem jelent új állandó határzárat, és nem változtat a schengeni alaphelyzeten, csak egy olyan esetre készít elő részletes szabályozást, amikor a belső határellenőrzést ideiglenesen visszaállítják. Ilyet láttunk a koronavírus-járvány alatt, valamint az olyan állategészségügyi kitörésekkor, mint a száj- és körömfájás idei fellángolásakor.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba
