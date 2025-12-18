Nestlé-vezér: Jobb lenne kiszámíthatóbb működési környezet

A magyar élelmiszeripar számos kihívással küzd Magyarországon: ide tartozik a kiszámíthatatlan működési környezet, az árrésstop piactorzítása és a mérsékelt GDP-növekedés mellett érkező kétszámjegyű minimálbéremelés. A Nestlét a korrekció ellenére még mindig nagyon magas kávé- és kakaó árak is sújtják. Noszek Péterrel, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatójával ezek mellett arról is beszélgettünk, hogy a magyar édességpiac miért nem képes ipari méretű termelésre, miért zsugorodnak a termékek és mit jelent számukra az EPR-díjak emelkedése.

Mik voltak a várakozásaik erre az évre és ehhez képest mit sikerült elérniük forgalomban és profitban?

Az idei évnek nem túl optimista várakozásokkal vágtunk neki, hiszen a fogyasztás Magyarországon nem volt kimondottan acélos az elmúlt időszakban. Mivel mi egy FMCG (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) cég vagyunk, és tíz magyar háztartásból kilencben megtalálhatók a Nestlé termékei, a háztartások hangulata meghatározza a forgalmunkat. Mi jellemzően nem a luxus szegmens termékeit gyártjuk, de nem is a legalacsonyabb kategóriában vagyunk érdekeltek. Idén nem emeltünk árat, amely jelentős volumennövekedést hozott a cégnek, nagyobbat, mint amivel eredetileg számoltunk.

A forgalomnövekedés mellett ugyanakkor a profitunk megsínylette ezt az évet,

elég csak arra gondolni, hogy a termékvertikumunkban jelentős tételnek számító kakaó és kávé világpiaci ára milyen magasra szökött az elmúlt éveben. A kakaó ára korábban nagyjából 2500–3500 dollár között mozgott tonnánként, ehhez képest 2024 decemberében egészen 12 ezer dollárig emelkedett. Bár mostanra visszaesett 5500–6000 dollár környékére, ez még mindig több mint a duplája a három évvel ezelőtti szintnek. Tehát hiába beszélünk korrekcióról, a kakaó továbbra is rendkívül drága, és kevés az esély a visszarendeződésre. Egyrészt csökken a termőterület, másrészt különböző betegségek, kártevők támadják az ültetvényeket. Van azonban egy harmadik tényező is: ma már az ármozgások legalább egyharmadát a piaci spekuláció okozza, amelynek valójában semmi köze a tényleges kereslethez és kínálathoz. Ilyen mértékű spekuláció húsz évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt jellemző.

Forrás: Portfolio (Berecz Valter)

Melyek a cég húzótermékei és lát-e valamilyen változás a vásárlói preferenciákban ezen a területen?

Az a termékcsoport, ami folyamatosan növekedett gyakorlatilag az utóbbi évtizedben, az az állateledel. Ennek azonban a nagy része exportra megy. Fontos tudni, hogy a Nestlé Hungáriának 2024-ben az árbevétele 313 milliárd forint volt, és ennek több mint 70%-a az export.

Ha nem emeltek árat, akkor ez export által generált volumennövekedés volt ezek szerint. Több statisztika is azt mutatja, hogy Magyarországon a hobbiállattartás robbanásszerűen növekszik. Egyrészt a boltbezárási hullám közepette volt olyan negyedév, hogy csak az állatgyógyászati egységek tudták tartani számukat itthon, másrészt pedig az állatorvosi szolgáltatások ára is jelentősen emelkedett a szolgáltatások csoportján belül. Ezt vissza tudja igazolni?

Igen is, meg nem is. Emlékezetes, hogy a Covid-járvány alatt nagyon sokan vásároltak kutyát, ez pedig visszaköszönt a mi forgalmunkban is legyen szó hazai vagy exporteladásokról. A növekedésben természetesen benne volt a büki üzemünk megnyitásának hatása is: 200 ezer tonnás kibocsátásról 500 ezer tonnára emelkedett a kapacitásunk. Az állateledel szempontjából Magyarország különleges piac - nem is nagyon tudok más példát hozni -, ugyanis

a márkás állateledelek forgalma elmarad a sajátmárkásokétól.

A forgalomra visszatérve: a covid után volt egy megtorpanás, amely abból a sajnálatos tényből fakad, hogy sokan a járvány lecsengése után menhelyre vitték a kutyáikat. Szinén magyar sajátosság, hogy bár nagyon magas az egy főre jutó kutya- és macskatartás aránya, sokan házi maradékkal etetik az állatokat.

A Nestlé másik húzóágazata a kávé, a fogyasztási kultúrában van-e Magyarországon valamilyen eltolódás, például a kapszulás kávékról a frissen darált irányába?

A kávé valóban nagyon fontos üzletágunk az állateledel mellett, utóbbinál közel 30 százalékkal nagyobb az értékesítés volumene Magyarországon és ebben még nincs benne a Nespresso, amelyet közvetlenül a felhasználóknak adunk el a butikokon keresztül.

A kapszulás kávék kedveltsége emelkedik, ahogy a szemes kávéké is,

de utóbbi egy kicsi szegmens jelenleg. Ennek az az oka, hogy nagyon magas a "belépési küszöb", egy jó kávégép ára bőven 100 ezer forint felett kezdődik. Van egy termékcsoport, amely ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat, ezt pedig az őrölt, pörkölt kávéké.

Forrás: Portfolio (Berecz Valter)

A kávékapszulák hány százaléka landol a kukában?

A visszagyűjtési arány Magyarországon 50 százalék körül van, amely magasabb, mint Nyugat-Európában. Ennek oka részben az alacsonyabb általános életszínvonal, ugyanis aki itthon megengedheti magának a kapszulás kávét az jellemzően környezettudatosabb. Az alumíniumot egy debreceni cég dolgozza fel nálunk és kerül vissza a körforgásba, a zacc egy része meg például a Pannonhalmi Apátság levendulamezőit látja el tápanyaggal.

Hogyan alakul a Nestlé édesség-szegmense, különös tekintettel a csokoládéra?

Az édességpiac kapcsán mindig érdekes, hogy ha valaki meghallja a Nestlé nevét, aki kevésbé ismeri a céget, általában azt gondolja, hogy elsősorban csokoládégyártók vagyunk. Pedig ez valójában globálisan az egyik legkisebb kategóriánk csak a víz üzletág kisebb. Ami a gazai piacot illeti, tavaly eladtuk a Boci márkát, amely 1991 óta volt a Nestlé tulajdonában, amikor a vállalat megvásárolta az akkor Intercsokoládé Kft.-nek nevezett szerencsi csokoládégyárat. Később voltak különböző csereügyletek is: a Balaton szelet hozzánk került, mi pedig átadtuk a Negrót az egyik versenytársunknak.

A magyar csokoládégyártás ipari értelemben ma már gyakorlatilag nem létezik.

Ennek történelmi oka van: a szocializmus idején egy eleve kicsi piacot három részre osztottak – Győrre, Budapestre és Szerencsre –, és mindhárom gyár más tulajdonoshoz került. Így amikor a rendszerváltás után ipari méretűvé kellett volna bővülnie a termelésnek, ez nem valósulhatott meg. A nagy nemzetközi szereplők ezért idővel kivitték a jelentős volumenű gyártást, és mára csak kisebb manufaktúrák maradtak, amelyek mérete nem igazán tekinthető gyárnak a Nestlé szintjén. A Nestlének Magyarországon egy csokoládégyára van, a diósgyőri, üreges csokoládéfigura gyárunk, amelynek kapacitása 4 ezer tonna. Egy valódi ipari méretű csokoládégyár általában 20 ezer tonnánál kezdődik. A csokoládék piaca az elmúlt években nem növekedett, miközben folyamatos áremelésre lett volna szükség, és ezt a fogyasztók is érzékelik. A versenytársaknál is különféle változtatások, például kisebb csomgolás jelzik az iparág nehézségeit.

A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak emelése hogy hatott a működésükre? Tudtak alkalmazkodni?

Az EPR-ről már korábban is lehetett tudni, hogy komoly költségekkel jár majd, de én ezt soha nem bántam. Ezek a díjak ugyanis arra kényszerítik a vállalatokat, hogy hatékonyabban és felelősebben működjenek ezen a területen. Magyarország ugyanakkor ebből a szempontból unikális:

itt egy profitorientált cég végzi a feladatokat, ami szerintem nem szerencsés.

Hat országban éltem és dolgoztam, de sehol nem találkoztam ilyen modellel – máshol ez kifejezetten nonprofit tevékenység. A rendszer egyrészt nem volt kellően felkészülve a feladatra, másrészt teljesen hiányzik belőle a transzparencia. Például az EPR-díjak meghatározásának módja máshol mindig nyilvános, valamilyen algoritmus vagy számítási módszer mentén történik. Nálunk viszont semmilyen támpont nincs, így nehéz kiszámíthatóságra, tervezhetőségre építeni. Ez okozza a legnagyobb nehézséget. Mi olyan csomagolóanyagokat fejlesztünk, illetve úgy alakítjuk át a csomagolási megoldásainkat, hogy minél kevesebb anyagot használjunk, és ezek újrahasznosíthatók legyenek.

Ha már csomagolásról beszélünk. Sok cég igyekszik árat emelni úgy, hogy a csomagolás vagy termék méretét csökkenti. Ez a zsugorinfláció, amelyről mi is gyakran írunk a Portfolio-nál. A Nestlénél mi áll a gyakorlat mögött?

Több tényező is hajthatja ezt a gyakorlatot. Egyrészt a WHO ajánlásai szerint is csökkenteni kell a termékek cukor- és zsírtartalmát, ez pedig eredményezhet kisebb méretet. A másik ok az úgynevezett "price point" az az árszint, amelyet egy ember még hajlandó kifizetni egy termékért. Néha ezt a szintet csak úgy tudjuk tartani, hogy csökkentjük a méretet, de a Nestlé ritkán nyúl ehhez az eszközhöz.

Amikor korábban azt mondta, hogy nem emeltek árat, az az egységárakra vonatkozik-e vagy a konkrét termékárakra.

Az egységárakra. A termékek polci árának meghatározása a kiskereskedők döntése.

A Nestlé termékeit ugyan nem érinti az árrésstop (kivéve a bébiételeket), de ezek tipikusan olyan élelmiszerek, amelyeken a kiskereskedelmi láncok be tudják hozni a veszteségeiket. Javarészt még az Online Árfigyelőben sem szerepelnek. Látnak ilyen gyakorlatot Magyarországon?

Amikor bevezették az árrésstopot – vagy korábban az árstopot –, a kereskedők természetesen megkerestek bennünket, hogy miként tudnánk hozzájárulni a nagyobb marzsokhoz, hiszen a kereskedők összprofitja általában nagyon alacsony, jellemzően 5% alatti. Tudjuk, hogy a kiskereskedelem alapvetően nem klasszikus értelemben vett profitorientált ágazat, sokkal inkább cashflow-üzlet. A mi termékeinken keresztül nem igazán próbálják visszahozni az árrésstop miatti veszteségeiket, azt viszont látjuk, hogy

a saját márkás termékek kerülnek előtérbe a márkázottakkal szemben, a cél azok eladási volumenének növelése.

Az biztos, hogy ennek az intézkedésnek lesz torzító hatása a kiskereskedelemben és semmiképpen nem kívánatos ennek hosszú távú fenntartása.

Forrás: Portfolio (Berecz Valter)

Egy kicsit térjünk át a termelési és beszállítói vonalra. A száj- és körömfájás járvány miként befolyásolt a büki üzem kibocsátását?

Csak közvetve hatott a működésünkre. A gyár mögött egy hatalmas beszállítói lánc működik, ahova szigorú feltételek teljesítése esetén lehet bekerülni. A járvánnyal érintett területről természetesen nem fogadtunk alapanyagot, de komoly nehézséget inkább csak a növekvő adminisztráció jelentett, hiszen olyan engedélyeket kellett beszerezni, az exportpiacaink számára, amelyeket "normális esetben" nem.

Az európai közös agrárpolitika változásai milyen módon hatnak a működésükre?

Elsősorban a beszállítóinkon, vagyis a magyar gazdákon keresztül. A büki gyár gabonaigényét szinte teljes egészében a környékbeli termelőktől szerezzük be, óriási hangsúlyt helyezünk a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra. A büki térség gazdáival közösen dolgozunk ezen: velük vágtunk bele, gyakorlatilag a nulláról, és ma már több mint 13 ezer hektáron folynak a regeneratív módszereken alapuló művelési gyakorlatok.

Mennyi most a külföldi és belföldi beszállítók aránya és hogyan változott ez az elmúlt években?

Itthon 1500 hazai és 500 külföldi beszállítóval dolgozunk együtt, akiktől főként alap- és nyersanyagokat, csomagolóanyagokat és szolgáltatásokat vásárolunk. Közel 3000 dolgozónk van, az ő családjaik, a beszállítók, a befizetett adók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nestlé jelentős súllyal van jelen a magyar gazdaságban. A PwC által készített gazdasági értékjelentés szerint például a hazai GDP 0,5%-a a Nestlé magyarországi működéséhez köthető, és annyi ember foglalkoztatásához járulunk hozzá, mint Tata közel 23.000 fős lakossága.

Mennyire automatizálható az élelmiszeripar?

Termékcsoporttól függően nagyon eltérő. Nálunk két szélsőséges példát is lehet mondani: a diósgyőri gyárban

2000 tonnát mintegy 300 ember állít elő, míg a büki üzemben akár 500 ezer tonnát is tudnánk gyártani 1800 munkatárssal.

Minden új gépsor jelentős előrelépést hoz. Van egy sorunk, amelyet 2018-ban telepítettünk, és akkor négy robotkar dolgozott rajta, a 2022-ben érkezett új verzióban már nyolc. Most egy magasraktárat építettünk, ahol egyáltalán nincs emberi jelenlét – robotok mozgatják az árut, a folyamatot pedig három munkatárs irányítja kívülről laptopról vagy tabletről. Bent még világításra sincs szükség, csak karbantartáskor. Tehát az automatizáció rendkívül magas szinten megvalósítható, bár vannak területek, ahol továbbra is szükség van emberi beavatkozásra.

Globális szinten komoly elbocsátásokat jelentettek be. Érinti ez valamilyen formában a magyar operációt? Volt ennek közvetett hatása itthon?

Október közepén jelentette be az újonnan kinevezett vezérigazgatónk, hogy világszinten 16 ezer munkavállalót érint a leépítés. A Nestlé több mint 270 ezer embert foglalkoztat, és

a 16 ezer fős csökkentésből 12 ezer a szellemi – tehát fehérgalléros – és 4 ezer a fizikai állományból kerül ki.

Magyarországi számokat még nem tudok mondani; most zajlik az egyeztetés, nemrég készítettük el a svájci központnak azt a prezentációt, amelyben bemutatjuk, hogyan tervezzük végrehajtani a racionalizálást. Úgy döntöttem, teljesen transzparensen kommunikálunk. Elmondtam, mik az elvárások, és azt is, hogy ha bárkitől meg kell válnunk, a kollektív szerződésünk jóval nagyvonalúbb kereteket ad a magyar törvényeknél.

Azt tudni kell, hogy az AI nálunk is egyre nagyobb szerepet kap.

A Nestlé már 10–15 évvel ezelőtt is használt algoritmusokat például könyveléshez – ezek a rendszerek 24 órában dolgoznak, sosem betegek, sosem mennek szabadságra. Most viszont olyan új eszközöket is alkalmazunk, amelyek óriási időmegtakarítást jelentenek.

Tehát a leépítés ez részben az AI megjelenésének következménye globálisan?

Nem mondanám, hogy kizárólag ez. Az elmúlt 35 évben azt tanultam, hogy mindig lehet hatékonyságot növelni. De ezt nem lehet „helyben” megoldani: egy teljes folyamatot kell a tetejétől az aljáig átvizsgálni. Például ha a pénzügynek naponta 20 riportot kell készítenie, akkor először azt kell megvizsgálni, hogy valóban szükség van-e mind a húszra, vagy automatizálható-e a folyamat.

Nem arról van szó, hogy az alvégen egyszerűen elbocsátunk embereket

hanem arról, hogy átnézzük, mi az, ami valóban értéket teremt, és mi az, amit el lehet engedni.

A magyar leépítések esetében bértömegcsökkentés az elvárás, vagy inkább konkrét pozíciók megszüntetése?

Leginkább költségcsökkentésről beszélünk.

A magyar működési környezet mennyire kiszámítható más európai országokhoz képest?

Őszintén szólva nem túl kiszámítható. Gyakran egyik napról a másikra jelennek meg új törvények, rendeletek, iparági adók, amelyek más országokban nem feltétlenül jellemzőek. Ugyanakkor sok segítséget kapunk főként a beruházásainkhoz. A nehézséget az jelenti, hogy miközben erős a kormányzati támogatás, mellette kiszámíthatatlan intézkedések is megjelennek.

Ezek mind megnehezítik, hogy a svájci központ felé sikeresen érveljünk nagyobb beruházások mellett.

A költségszint Magyarországon még mindig viszonylag alacsony, de ha kicsit keletebbre megyünk, már nem feltétlenül vagyunk versenyelőnyben. A munkaerőköltségre épülő előny is szűkül, és az automatizációval is nehéz versenyezni. Nálunk például senki nem kap minimálbért, ugyanakkor egy olyan gazdasági környezetben,

ahol a GDP-növekedés gyakorlatilag nulla, a 11 százalékos minimálbér-emelés még akkor is komoly kihívás.

Magyarország egyik problémája, hogy az elmúlt évtizedekben nem sikerült érdemben javítani a termelékenységet, és a versenyképesség inkább az alacsony költségekre épült.

A minimálbér-emelés nemzetgazdasági szinten is kevés dolgozót érint, de a mediánbérig húzhatja felfelé a teljes bérszintet. Mekkora bértömegnövekedést jelenthet ez a Nestlénél?

Erre most még nem tudok pontos számot mondani, mert mi áprilisban szoktunk bért emelni, és jelenleg is zajlanak a tárgyalások a szakszervezetekkel. A Nestlénél egyébként régóta bevett gyakorlat, hogy nem a bérpiac tetejét célozzuk. Két független piackutató adatai alapján határozzuk meg, hogy a béreink a piaci átlag 80–120 százaléka között helyezkedjenek el. Ezt gyárakra és a központi irodára egyaránt alkalmazzuk.

A következő évekre milyen növekedési pályát lát? Főként az export húzhatja majd a bővülést?

Úgy látom, hogy a büki gyár beruházásai most kezdtek igazán beérni, ezért az exportnövekedés biztosan folytatódni fog. Az állateledel-üzletág pedig még ebben a stagnáló környezetben is növekvő piacot jelent. Ami a magyar piacot illeti, az előttünk álló választási időszak nem csökkenti a bizonytalanságot.

Bár a háztartásoknál több pénz marad, sokan inkább megtakarítanak érthető módon.

ekünk ugyanakkor növekednünk kell; abból nem lehet hosszú távon építkezni, ha csak költséget csökkentünk, az egy ördögi kör. Én jövőre is növekedést várok, még ha a piac önmagában nem is bővül látványosan. A Nestlé évente 1,7 milliárd svájci frankot fordít K+F-re; ezt szeretnénk, ha a fogyasztók is éreznék az újdonságokon keresztül. Az elmúlt 35 év közel 400 milliárd forint értékű beruházásai, a magyar beszállítói kör szélesedése, illetve a termékportfóliónk bővülése mind hozzájárult a növekedésünkhöz. Az elmúlt években 123 milliárdról 313 milliárd forintra nőtt az árbevételünk, a Nestlé magyarországi működésének köszönhető

költségvetési hozzájárulás pedig a 100 milliárd forintot is meghaladta.

Ez is mutatja erős gazdasági lenyomatunkat a magyar gazdaságban.

2026-ban mely termékterületeken számíthatunk újdonságokra a magyar piacon, illetve lesznek-e olyanok, amelyeket csak exportpiacokra gyártanak?

Gyakorlatilag minden kategóriában lesznek új termékek. Magyarországon a Nestlé teljes portfóliója amúgy sem érhető el. Előfordul, hogy bizonyos termékek más csatornán kerülnek be az országba, de mi nem áruljuk őket. Az export esetében mindig figyelembe kell venni a különböző országok szabályozását. Sok termékünk csak egy adott országba készülhet, mert eltérő előírások vonatkoznak rájuk. Például Németországban a kakaóporba nem tehetünk vitamint, ezért külön gyártási sorokra van szükség. Mivel a gyáraink termelésének több mint 90 százalékát exportálják, biztosan lesznek új termékek, amelyeket kizárólag külföldre gyártunk.

Címlapkép forrása: Portfolio (Berecz Valter)

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.