Riasztó jelentést tett közzé 50 vezető tudós

Több mint 50 vezető tudós figyelmeztet:
"Nem lehet tárgyalni a jég olvadáspontjáról".
A legfrissebb éves jelentés szerint csak az elmúlt évben a grönlandi és antarktiszi jégtakarók mintegy 370 milliárd tonna jeget veszítettek, míg a világ 270 ezer hegyi gleccsere további 270 milliárd tonnát, és néhányuk teljesen eltűnt.
2025 februárjában a globális tengeri jég kiterjedése új minimumot ért el a 47 éves műholdas megfigyelések történetében. Eközben az állandóan fagyott talaj (permafroszt) továbbra is olvad, évente annyi üvegházhatású gázt bocsátva ki, ami nagyjából a világ nyolcadik legnagyobb kibocsátó országával egyenértékű.
Az olvadó jég gyorsuló tengerszint-emelkedést okoz
Ez az elmúlt három évtizedben megduplázódott, és elérte az évi 4,5 millimétert. Ha ez a gyorsulás folytatódik, a század végére évi 1 centiméterre nőhet, ami olyan magas érték, hogy számos sziget- és partmenti közösség kénytelen lesz elköltözni.
A hegyi gleccserek eltűnése milliárdokat érint, akik olvadékvizüket mezőgazdaságra, vízenergiára és egyéb tevékenységekre használják. Az arktiszi permafroszt olvadása által okozott infrastrukturális károk költségét 2050-ig 182 milliárd dollárra becsülik a jelenlegi kibocsátási pálya mellett.
A politikusok nem partnerek
Bár a párizsi klímaegyezmény célja a globális átlaghőmérséklet-emelkedés 1,5°C alatt tartása, és a Nemzetközi Bíróság 2025 júliusában megerősítette ezt mint jogilag kötelező célt, a közelmúltbeli klímatárgyalásokon - beleértve a 2025 novemberi brazíliai COP30-at - egyes országok, főként a fosszilis tüzelőanyag-termelők, megpróbálták gyengíteni az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) mint a "legjobb elérhető tudomány" forrásának elismerését.
A COP30-on két ország (Szlovénia és Venezuela) gleccsereinek teljes elvesztéséről szóló megfigyeléseket eltávolították a végleges szövegtervezetből. A krioszféra "visszafordíthatatlan változásairól" szóló megdöbbentő tudományos megállapításokat egy homályosabb megfogalmazásra hígították.
Bár a COP30 záródokumentuma hivatkozik az IPCC-re mint a legjobb elérhető tudomány forrására, és tartalmaz néhány erős megfogalmazást a felmelegedés 1,5°C-ra korlátozásának szükségességéről, ezek üres szavaknak tűnnek, amikor ugyanez a dokumentum még csak nem is említi a "fosszilis tüzelőanyagokat", amelyek kibocsátása sürgős intézkedések nélkül 2100-ra 2,6°C-os felmelegedést eredményez.
A COP30 záródokumentuma az első, amely kifejezetten utal a hőmérséklet "túllövésére". A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a túllövés most már elkerülhetetlen, de az 1,5°C-os növekedés marad a jogi és etikai imperatívusz a hosszú távú globális hőmérsékleti célként.
Még lehet remény
Egy nemrégiben készült tanulmány reményt ad arra, hogy még mindig lehetséges a felmelegedés megfékezése a következő 15-20 évben, a 2040-es években körülbelül 1,7°C-os csúccsal, majd a század végére 1,5°C-ra, majd 1,2°C-ra csökkenve.
De ehhez azonnali és mélyreható kibocsátáscsökkentésre van szükség.
A klímatárgyalások talán gleccseri tempóban haladnak, de a gleccserek változásának üteme gyorsan meghaladja alkalmazkodóképességünket és a legsebezhetőbb emberek védelmét. A tudomány egyértelmű, de figyelmen kívül hagyásának veszélyei még nyilvánvalóbbak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
