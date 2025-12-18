  • Megjelenítés
Szembetűnő változás jön a horvát boltokban
Szembetűnő változás jön a horvát boltokban

Portfolio
Horvátországban új szabályozás készül, amely egyértelműbb származásiország-jelölést ír elő a kiskereskedelemben, ezzel támogatva a hazai termelőket - jelentette a Croatia Week.
A horvát mezőgazdasági miniszter jelentette be, hogy a horvát gazdák termékei nagyobb láthatóságot kapnak az ország üzleteiben.

A tervezett változtatások célja, hogy a fogyasztók könnyebben láthassák, honnan származnak a boltok polcain található termékek, lényege az egyértelműbb és szembetűnőbb címkézés, beleértve a betűméretekre vonatkozó szabályok módosítását, amelyek biztosítják, hogy

a származási ország ugyanolyan jól látható legyen, mint a termék ára.

"Ez minden fogyasztó számára fontos, hogy világosan láthassuk, honnan származnak a megvásárolt termékek. Hiszem, hogy az emberek a horvát termékeket fogják választani, mert a horvát a legjobb - a saját gazdáink által előállított" - nyilatkozta David Vlajčić miniszterelnök-helyettes, mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter a HRT-nek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

