Szembetűnő változás jön a horvát boltokban

A horvát mezőgazdasági miniszter jelentette be, hogy a horvát gazdák termékei nagyobb láthatóságot kapnak az ország üzleteiben.

A tervezett változtatások célja, hogy a fogyasztók könnyebben láthassák, honnan származnak a boltok polcain található termékek, lényege az egyértelműbb és szembetűnőbb címkézés, beleértve a betűméretekre vonatkozó szabályok módosítását, amelyek biztosítják, hogy

a származási ország ugyanolyan jól látható legyen, mint a termék ára.

"Ez minden fogyasztó számára fontos, hogy világosan láthassuk, honnan származnak a megvásárolt termékek. Hiszem, hogy az emberek a horvát termékeket fogják választani, mert a horvát a legjobb - a saját gazdáink által előállított" - nyilatkozta David Vlajčić miniszterelnök-helyettes, mezőgazdasági, erdészeti és halászati miniszter a HRT-nek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images