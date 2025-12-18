  • Megjelenítés
Szép csendben összeomlik a szocializmus egykori fellegvára
Gazdaság

Portfolio
Rodrigo Paz bolíviai elnök szerda éjjel gazdasági vészhelyzetet hirdetett, eltörölte az üzemanyag-támogatásokat és lazított az árfolyamrendszeren. Az új intézkedéscsomag szakít a több mint húsz éve követett szocialista gazdaságpolitikával, és az államháztartás stabilizálását célozza, miközben az infláció már meghaladja a 20 százalékot - írta a Bloomberg.

Gazdasági vészhelyzetet hirdetett Rodrigo Paz bolíviai elnök, aki a bejelentéssel együtt eltörölte az üzemanyag-támogatásokat és lazított az árfolyamrendszeren is. A lépés az államháztartás stabilizálását célozza, azaz elfordulást jelent az elmúlt 20 évben követett szocialista politikától.

A rosszul kialakított támogatások megszüntetése nem a felelősségről való lemondás, hanem rendet, igazságosságot és valódi, átlátható újraelosztást jelent

– mondta Paz a kabinetjével közösen tartott bejelentésben. Hozzátette, hogy az intézkedés többletforrásokat szabadít fel, amelyeken a központi és a regionális kormányzatok osztoznak majd.

A döntés nyomán a benzin ára 86, a dízelé pedig több mint 160 százalékkal emelkedett. Ilyen mértékű energiaár-kiigazításra évtizedek óta nem volt példa az országban. Az új árak hat hónapig maradnak érvényben. Egyes La Paz-i benzinkutak a bejelentés után felfüggesztették az értékesítést, miután a sofőrök megrohamozták a kutakat.

A régió egyik legolcsóbb, támogatott üzemanyaga és a csökkenő földgázkitermelés együtt felőrölte Bolívia devizatartalékait. Ez üzemanyag- és dollárhiányhoz vezetett, és visszafogta a gazdasági növekedést.

Az elnök a támogatások kivezetését szociális védelmi intézkedésekkel párosítja. Jövőre 20 százalékkal, 3300 bolivianóra (479 dollárra) emelkedik a minimálbér. A nyugdíj nélküli időseknek járó Renta Dignidad juttatás 150 bolivianóval, az állami iskolás diákoknak fizetett tanévkezdési támogatás pedig 100 bolivianóval nő, ami mindkét esetben 50 százalékos emelésnek felel meg. A kormány emellett rendkívüli pénzbeli támogatási programot indít a leginkább rászoruló családok számára.

Ez nem segély, hanem támogatás a tönkretett családoknak

– fogalmazott Paz, utalva arra, hogy szerinte a korábbi kormányok döntései okozták a jelenlegi válságot.

A rendelet felhatalmazza a jegybankot likviditási hitelkeretek biztosítására, belső szabályok módosítására, külföldi pénzügyi eszközök kibocsátására, árfolyam-fedezeti műveletek végzésére és devizacsere-megállapodások kötésére a fizetési mérleg stabilizálása érdekében. A devizacsere-megállapodások lehetőségéről nemrég amerikai tisztviselőkkel is egyeztettek Washingtonban.

Paz bejelentett egy, a belföldi és külföldi beruházásokat ösztönző és védő programot is, amely akár 15 évre garantálja a jogi és adózási stabilitást. A védett befektetésekre a jövőbeli szabályozási változások csak a befektető kifejezett hozzájárulásával lesznek alkalmazhatók.

A jegybanknak emellett egy "új árfolyamrendszerre" kell áttérnie, ami a 2011 óta érvényben lévő rögzített árfolyam végét jelentheti. A hivatalos kurzus eddig 6,96 bolivianó volt egy dollárért, miközben a párhuzamos piacon közel 10 bolivianót kértek érte.

Csőd szélén egyensúlyozik a szocialista sikersztori

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

