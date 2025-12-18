  • Megjelenítés
Történelmi fordulat az Egyesült Államokban: Trump aláírta a végrehajtási rendeletet
Gazdaság

Történelmi fordulat az Egyesült Államokban: Trump aláírta a végrehajtási rendeletet

Portfolio
Donald Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely jelentősen átformálja az Egyesült Államok kábítószer-politikáját a kannabisz átsorolásával. Az intézkedés a Schedule I kategóriából a kevésbé szigorú Schedule III besorolásba helyezi át a szert, ami megkönnyíti a kutatásokat és adózási előnyöket biztosít - közölte a BBC.

Az elnöki rendelet utasítja az amerikai igazságügyi minisztert, hogy sorolja át a kannabiszt a Schedule I kábítószerek közül (ahová például a heroin tartozik) a Schedule III kategóriába, ahol olyan szerek találhatók, mint a kodein tartalmú Tylenol.

Bár a kannabisz szövetségi szinten továbbra is illegális marad, az új besorolás lehetővé teszi a potenciális egészségügyi előnyeinek szélesebb körű kutatását.

A Schedule III kategóriába tartozó szereknek a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) meghatározása szerint csak "mérsékelt vagy alacsony fizikai és pszichológiai függőségi potenciáljuk" van. Az átsorolás adózási szempontból is jelentős, mivel az államilag engedélyezett kannabisz-forgalmazók számára bizonyos adókedvezmények válnak elérhetővé, amelyektől korábban el voltak zárva.

Kapcsolódó cikkünk

Kilőttek a kannabiszrészvények!

Trump lazítana a marihuána szabályozásán, széttépik a füves részvényeket

A rendelet emellett utasítja a Fehér Ház tisztviselőit, hogy dolgozzanak együtt a Kongresszussal a CBD (kannabidiol) hozzáférhetőségének bővítésén. Az új program keretében egyes Medicaid-kedvezményezettek orvosi javaslatra ingyenesen juthatnak CBD-hez. Az egészségügyi tisztviselők feladata lesz a CBD valós egészségügyi előnyeinek és kockázatainak vizsgálatára szolgáló módszerek kidolgozása.

Még több Gazdaság

Trump átnevezi az ikonikus központot – a saját neve is szerepel majd benne

Trump országos vészhelyzet kihirdetését tervezi

Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub

Trump már korábban is kifejezte szándékát az amerikai kábítószer-politika megváltoztatására a kannabisz tekintetében.

Úgy vélem, itt az ideje véget vetni a felnőttek személyes használatra szánt kis mennyiségű marihuána miatti végtelen letartóztatásoknak és bebörtönzéseknek

- írta tavaly a Truth Social platformon.

Az átsorolási rendelet azonban ellenállásba ütközött egyes republikánus törvényhozók részéről. Huszonkét republikánus szenátor nyílt levélben érvelt amellett, hogy a marihuána használata azt jelentené, hogy "nem tudjuk újraiparosítani Amerikát". Kilenc republikánus képviselő pedig augusztusban azt állította, hogy "nem létezik megfelelő tudomány vagy adat" a változtatás alátámasztására.

A közvélemény-kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy az amerikaiak többsége támogatja a marihuána legalizálására irányuló erőfeszítéseket. Egy novemberben közzétett Gallup-felmérés szerint az amerikaiak 64%-a véli úgy, hogy legalizálni kellene, bár a támogatottság némileg csökkent az előző évekhez képest a republikánusok körében tapasztalt 13 pontos visszaesés miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megforgatták a forintot, megjött a fordulat is
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility