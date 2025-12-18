Történelmi fordulat az Egyesült Államokban: Trump aláírta a végrehajtási rendeletet

Az elnöki rendelet utasítja az amerikai igazságügyi minisztert, hogy sorolja át a kannabiszt a Schedule I kábítószerek közül (ahová például a heroin tartozik) a Schedule III kategóriába, ahol olyan szerek találhatók, mint a kodein tartalmú Tylenol.
Bár a kannabisz szövetségi szinten továbbra is illegális marad, az új besorolás lehetővé teszi a potenciális egészségügyi előnyeinek szélesebb körű kutatását.
A Schedule III kategóriába tartozó szereknek a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) meghatározása szerint csak "mérsékelt vagy alacsony fizikai és pszichológiai függőségi potenciáljuk" van. Az átsorolás adózási szempontból is jelentős, mivel az államilag engedélyezett kannabisz-forgalmazók számára bizonyos adókedvezmények válnak elérhetővé, amelyektől korábban el voltak zárva.
A rendelet emellett utasítja a Fehér Ház tisztviselőit, hogy dolgozzanak együtt a Kongresszussal a CBD (kannabidiol) hozzáférhetőségének bővítésén. Az új program keretében egyes Medicaid-kedvezményezettek orvosi javaslatra ingyenesen juthatnak CBD-hez. Az egészségügyi tisztviselők feladata lesz a CBD valós egészségügyi előnyeinek és kockázatainak vizsgálatára szolgáló módszerek kidolgozása.
Trump már korábban is kifejezte szándékát az amerikai kábítószer-politika megváltoztatására a kannabisz tekintetében.
Úgy vélem, itt az ideje véget vetni a felnőttek személyes használatra szánt kis mennyiségű marihuána miatti végtelen letartóztatásoknak és bebörtönzéseknek
- írta tavaly a Truth Social platformon.
Az átsorolási rendelet azonban ellenállásba ütközött egyes republikánus törvényhozók részéről. Huszonkét republikánus szenátor nyílt levélben érvelt amellett, hogy a marihuána használata azt jelentené, hogy "nem tudjuk újraiparosítani Amerikát". Kilenc republikánus képviselő pedig augusztusban azt állította, hogy "nem létezik megfelelő tudomány vagy adat" a változtatás alátámasztására.
A közvélemény-kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy az amerikaiak többsége támogatja a marihuána legalizálására irányuló erőfeszítéseket. Egy novemberben közzétett Gallup-felmérés szerint az amerikaiak 64%-a véli úgy, hogy legalizálni kellene, bár a támogatottság némileg csökkent az előző évekhez képest a republikánusok körében tapasztalt 13 pontos visszaesés miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
