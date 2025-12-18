  • Megjelenítés
Trump átnevezi az ikonikus központot – a saját neve is szerepel majd benne
Trump átnevezi az ikonikus központot – a saját neve is szerepel majd benne

A washingtoni Kennedy Központot átnevezik Trump-Kennedy Központra, miután az intézmény kuratóriuma egyhangúlag megszavazta a változtatást - tudósított a Cnbc.

A John F. Kennedy Előadóművészeti Központ, közismert nevén a Kennedy Központ hamarosan új nevet kap. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön jelentette be, hogy az intézményt átnevezik "Trump-Kennedy Központra".

A washingtoni kulturális intézmény kuratóriuma, amelynek tagjait Donald Trump elnök februárban nevezte ki, egyhangúlag szavazta meg a névváltoztatást. Leavitt közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a döntés

Trump elnök hihetetlen munkájának elismerése, amellyel az elmúlt évben megmentette az épületet.

"Gratulálunk Donald J. Trump elnöknek, és ugyanígy Kennedy elnöknek is, mert ez valóban nagyszerű csapat lesz a jövőben! Az épület kétségtelenül új sikerszinteket és nagyszerűséget fog elérni" - írta a sajtótitkár.

Trump, aki hivatalba lépése után néhány héttel a Kennedy Központ elnökévé nevezte ki magát, már októberben jelezte a névváltoztatás lehetőségét. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében az épület újonnan festett oszlopsorának képeit osztotta meg, "az új TRUMP KENNEDY, hoppá, úgy értem, KENNEDY KÖZPONT oszlopai" felirattal.

