Trump átnevezi az ikonikus központot – a saját neve is szerepel majd benne

A John F. Kennedy Előadóművészeti Központ, közismert nevén a Kennedy Központ hamarosan új nevet kap. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön jelentette be, hogy az intézményt átnevezik "Trump-Kennedy Központra".

A washingtoni kulturális intézmény kuratóriuma, amelynek tagjait Donald Trump elnök februárban nevezte ki, egyhangúlag szavazta meg a névváltoztatást. Leavitt közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a döntés

Trump elnök hihetetlen munkájának elismerése, amellyel az elmúlt évben megmentette az épületet.

"Gratulálunk Donald J. Trump elnöknek, és ugyanígy Kennedy elnöknek is, mert ez valóban nagyszerű csapat lesz a jövőben! Az épület kétségtelenül új sikerszinteket és nagyszerűséget fog elérni" - írta a sajtótitkár.

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Trump, aki hivatalba lépése után néhány héttel a Kennedy Központ elnökévé nevezte ki magát, már októberben jelezte a névváltoztatás lehetőségét. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében az épület újonnan festett oszlopsorának képeit osztotta meg, "az új TRUMP KENNEDY, hoppá, úgy értem, KENNEDY KÖZPONT oszlopai" felirattal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images