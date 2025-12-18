  • Megjelenítés
Trump országos vészhelyzet kihirdetését tervezi
Donald Trump amerikai elnök fontolóra vette országos vészhelyzet kihirdetését a lakhatási válság miatt.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy megvizsgálja egy országos vészhelyzet kihirdetésének lehetőségét a lakhatási helyzet miatt.

"Vizsgálom a lehetőséget" – mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak.

Szeretném megvédeni azokat, akiknek már van otthonuk, és az ingatlanuk értéke olyan magasra nőtt, amire soha nem számítottak. Ez sokakat meggazdagított és boldoggá tett, különösen időskorukra. Ezt az értéket meg akarom őrizni. Ugyanakkor azt is szeretném, ha mások is saját otthonhoz juthatnának.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

