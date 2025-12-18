Trump országos vészhelyzet kihirdetését tervezi

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy megvizsgálja egy országos vészhelyzet kihirdetésének lehetőségét a lakhatási helyzet miatt.
"Vizsgálom a lehetőséget" – mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak.
Szeretném megvédeni azokat, akiknek már van otthonuk, és az ingatlanuk értéke olyan magasra nőtt, amire soha nem számítottak. Ez sokakat meggazdagított és boldoggá tett, különösen időskorukra. Ezt az értéket meg akarom őrizni. Ugyanakkor azt is szeretném, ha mások is saját otthonhoz juthatnának.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek
Tombol az influenza és az RSV is karácsony előtt.
Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub
Nincs többet ez a név.
Riasztó jelentést tett közzé 50 vezető tudós
A politikai nem partner.
Lezuhan Elon Musk egyik műholdja
Meghibásodott.
Világosan üzent Európa két renitensének a feltörekvő hatalom: „kezd elegünk lenni”
Nyilvánosan ultimátumot intézett az Európai Unióhoz a BRICS-ország elnöke.
Fontos fejlesztések jönnek a Tescónál
Együttműködnek a Mistrallal.
Elszabadultak a költségek: csillagászati összegbe kerül az új európai atomerőmű-program
Visszafelé kezd elsülni az olcsó nukleáris energiás álom.
Havi 5000 forintos díjat határozna meg a kormány a gyermekvédelemben
Az új tételt 2026-tól vezetnék be.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.