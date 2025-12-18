  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub
Gazdaság

Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub

MTI
A jövő év áprilisától Magyar Mobilitási és Autóklub néven működik tovább a Magyar Autóklub, a névváltás és az arculatfrissítés az elmúlt évek szakmai és szemléletbeli átalakulásának megnyilvánulása - közölte a szervezet.

Azt írták: az autóklub már 2020 óta foglalkozik a mikromobilitással, Magyarországon az elsők között felismerve, hogy a közlekedés jövője túlmutat az autózáson. A folyamatosan változó közlekedési környezetben - amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív járművek és mobilitási formák - a szervezet a klasszikus autós érdekképviseleten túlmutató feladatokat vállalt.

Tevékenységét kiterjesztette az autókon kívüli közlekedési eszközöket használókra is, "hiszen az utakon minden közlekedő közös térben, egymásra figyelve vesz részt a forgalomban".

Céljuk, hogy mobilitási klubként átfogó támogatást nyújtsanak a közlekedés szabályozása, a műszaki segítségnyújtás és a szemléletformálás terén, ennek részeként aktívan részt vesznek a jogszabályi környezet korszerűsítésében, valamint közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai oktatásokkal segítik a biztonságos közlekedést - ismertették.

Hozzátették, hogy a fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szerveztek, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására.

Még több Gazdaság

Ezentúl nem maradhatnak fizetés nélkül a légi irányítók az Egyesült Államokban

Riasztó jelentést tett közzé 50 vezető tudós

Lezuhan Elon Musk egyik műholdja

Felhívták a figyelmet arra, hogy az autóklub segélyszolgálata már a kerékpárosokra is kiterjed, a MultiRider közlekedésbiztonsági verseny pedig második éve mutatja be a különböző közlekedési módok együttélésének fontosságát.

A névváltozás egyértelmű üzenet: a Magyar Autóklub már nem csupán az autósokért dolgozik, hanem minden közlekedőért - áll a közleményben, amely szerint az új név bevezetését arculatfrissítés is kíséri.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility